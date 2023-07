Vergapen aan prachtige moskeeën en kathedralen? Daarvoor hoef je niet op vakantie

Tijdens je vakantie even dat mooie oude kerkje of een indrukwekkende kathedraal instappen om je te vergapen aan het religieus erfgoed; menig toerist doet dat in het buitenland. In eigen land probeert het Grootste Museum van Nederland sinds 2017 mensen bewust te maken van de parels onder de Nederlandse gebedshuizen.

Wie deze zomer in eigen land blijft, kan nu ook een moskee binnenstappen. De lijst van achttien aangesloten kerken en synagogen die het Grootste Museum van Nederland vormen, wordt vanaf zaterdag uitgebreid met de Yunus Emre moskee in Almelo.

Moskee gefinancierd door Ten Cate

Uitgerust met een audiotour of een kijkkaart leert de bezoeker over deze moskee, die begin jaren zeventig de eerste nieuw gebouwde moskee van Nederland was en mede gefinancierd werd door textielfabrikant Ten Cate. Ook de inrichting en gebruiken van de Turkse gelovigen komen aan bod.

De collectie van het Grootste Museum wordt nog diverser. Initiatiefnemer Museum Catharijneconvent is in gesprek met nog acht gebedshuizen die veelal migrantengroepen vertegenwoordigen. Zo sluit in november de soefitempel Universel in Katwijk aan Zee aan bij dit project en in oktober de Grieks-orthodoxe Kathedraal van de Heilige Nikolaas in Rotterdam. Daar blijft het niet bij, zegt woordvoerder Rosa van der Wielen van het Grootste Museum van Nederland. Ons land heeft meer potentiële parels dan we denken. En dat heeft met leeftijd niets te maken. “Er zit ook veel jong erfgoed tussen.”

Lees ook:

Het moskeebestuur mag diverser, zeggen jonge moslims

Meer vrouwen en jongeren in moskeebesturen, dat wil een aanzienlijk deel van de jonge moslims die meededen aan een enquête van Trouw en I&O Research.