Veel belangstelling voor onlineviering van de Tilburgse Opstandingskerk

“Mensen vonden de woorden en muziek mooi en vonden het bemoedigend in deze tijd,” meldt de dominee. De gewone dienst was afgelast vanwege het nieuwe coronavirus. De viering van de Opstandingskerk in Tilburg werd in samenwerking met ‘internetkerk’ mijnkerk.nl daarom met een webcam live uitgezonden via internet.

“We proberen in deze tijd van sociale onthouding toch met elkaar samen te zijn, elkaar moed in te spreken en iets met elkaar te beleven”, zei Grevink er eerder over. Volgens hem bleek uit de livechat dat Nederlanders uit heel Europa en het hele land meekeken. Zo kwamen er groeten van mensen uit Amersfoort maar ook uit Turkije en Duitsland.

Zolang het kan, wil Grevink op deze wijze diensten blijven organiseren. “We bezinnen ons elke dag op wat we moeten doen. Elke dag bekijken we hoe we contact met elkaar houden, hoe we ouderen en eenzamen in het zicht houden.”

Ook wordt gekeken naar wat er gaat gebeuren met Pasen. Eerste Paasdag valt dit jaar op 12 april. Grevink spreekt de verwachting uit dat de maatregelen dan ook nog gelden. “Pasen is het belangrijkste feest van het jaar in de kerk. Er wordt veel creativiteit van ons gevraagd de komende tijd.”

