Vaticaanstad benoemt eerste vrouwelijke secretaris-generaal

Er voltrok zich afgelopen week een primeur, in de geschiedenis van de katholieke kerk nog niet eerder vertoond: de 52-jarige Italiaanse non Raffaela Petrini wordt de eerste vrouwelijke secretaris-generaal van Vaticaanstad.

Ze is benoemd door paus Franciscus, die zich al langer uitspreekt voor diversiteit en vrouwelijk leiderschap. Met de aanstelling van Petrini, die nu de op een-na-hoogste bestuursfunctie gaat vervullen, zet hij die missie voor het eerst om in concrete actie.

Theoloog en kerkhistoricus Peter Nissen is verrukt en noemt de benoeming bijzonder. “De paus geeft hier een duidelijk signaal mee af. Voor wie hier van buitenaf naar kijkt, lijkt dit misschien iets kleins, maar het Vaticaan is een eeuwenoude organisatie. Veranderingen gaan langzaam, maar kijk, er zit beweging in.”

De Italiaanse non Raffaela Petrini begroet paus Franciscus. Beeld via REUTERS

‘Niet iedereen verwelkomt Petrini met open armen’

Hoewel een kwart van de werknemers in Vaticaanstad vrouw is, was dat volgens Nissen tot nu toe veelal in dienstverlenende beroepen. Deze paus zoekt naar manieren om vrouwen meer te betrekken bij leidinggevende functies. “Het is verstandig dat hij daarbij kiest voor de geleidelijke weg. Er is weerstand, niet iedereen in Vaticaanstad en de Curie verwelkomt Petrini met open armen.”

Vaticaanstad is een staatje van vierenveertig hectare groot, met negenhonderd officiële inwoners. De functie van Petrini is volgens Nissen vergelijkbaar met een minister- of wethouderschap. Ze wordt eindverantwoordelijk voor de musea, het postbedrijf en de politie. Wat daarbij opvalt? Ook het hoofd van de Vaticaanse musea, Barbara Jatta, is een vrouw. Inderdaad, hoe geleidelijk ook: de tijden zijn onmiskenbaar aan het veranderen.

