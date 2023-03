Vaticaan scherpt antimisbruikwet aan

De tijdelijke regelgeving die in mei 2019 werd ingevoerd verplichtte religieuze leiders om verdenkingen van seksueel misbruik van kwetsbaren te melden bij de kerkelijke autoriteiten. Voortaan, zo staat in de aangepaste versie, zullen ook niet-geestelijke leiders van door het Vaticaan erkende katholieke organisaties melding moeten maken bij vermoedens van misbruik.

Het Vaticaan heeft eveneens de definitie van ‘misbruikslachtoffer’ aangepast. Hier wordt voortaan niet alleen minderjarigen of volwassenen met een beperkt geestelijk vermogen onder verstaan, maar leiders moeten ook melding maken als het misbruik nonnen, priesters of kloosterlingen in opleiding betreft.

Verder versterkt de tekst de oproep om “de rechtmatige bescherming van de goede naam en de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen” te waarborgen. De regeling waarmee klokkenluiders worden beschermd wordt uitgebreid. De meldingen worden behandeld door een speciaal bureau dat in elk bisdom hiervoor wordt opgericht.

Op 30 april worden de maatregelen definitief opgenomen in de kerkelijke wetgeving, waarmee de tijdelijke status van de regels komt te vervallen.

