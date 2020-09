Uw vergeten Jezus-beeldje hoort niet op de rommelmarkt, maar in het devotiemuseum

De Limburgers keken er wel van op toen Gert de Weerd ruim tien jaar geleden uit Holland arriveerde. Hij kwam met vijf vrachtwagens, met elk 80 beelden, 40 staand en 40 liggend. Het was 2009, de katholieken zaten middenin het misbruikschandaal en nu kwam deze hervormde jongen uit de Randstad in een kloosterkapel in Vaals een museum met heiligenbeelden stichten? Ze moesten er weinig van hebben. Nu zijn de scherpe kantjes eraf, zegt De Weerd. Inmiddels kloppen zijn nieuwe provinciegenoten uit zichzelf aan bij zijn Museum Vaals, met hun wijwaterbakjes, rozenkransen, Christusbeelden, hangertjes met Maria en andere ‘devotionalia’. Of ze nemen die mee als ze boodschappen gaan doen, wekelijks zamelt hij in het winkelcentrum zeven verhuisdozen in.

Maar De Weerd heeft meer nodig. Hij is een landelijke inzamelingsactie begonnen. Want in Hoensbroek, twintig kilometer verderop, richt hij in een lege kerk een devotiemuseum in, met materiaal uit de huiskamer. Mensen staan het graag af, merkt hij. “Wat moet je ermee?”, zeggen ze tegen De Weerd. Hun kinderen willen het niet, en hun kleinkinderen hebben geen idee wat het betekent. Zelf ziet De Weerd dat zo: “Al die beeldjes en kruizen geven houvast, mensen hebben er rust in gevonden. Dat is toch iets fantastisch. Dat heeft het geloof gebracht, al heeft het ook wel wat schade aangericht natuurlijk.”

De directeur van het museum, dat destijds ingezegend is door hulpbisschop De Jong, spreekt onbekommerd van cultureel erfgoed. “Dat moet bewaard blijven. Over tien, twintig jaar is het er niet meer. Het zijn stukken die je niet in de kliko gooit of tussen van alles en nog wat terug wilt vinden in de kringloop. En het kindje Jezus hoort ook niet op de rommelmarkt.”

Lees ook

Lichaamsdelen van heiligen en de sigarendoos van Pim Fortuyn: Museum Catharijneconvent koestert relieken

Museum Catharijneconvent houdt in de herfst een tentoonstelling over relieken. Er zijn niet alleen botjes van heiligen te zien, maar ook de sigarendoos van Pim Fortuyn. ‘Uiteindelijk draait het om de kracht die van een voorwerp uitgaat.’