Universiteit schrapt boek met 'schurende teksten' over jodendom. 'Dit kan echt niet’

Twee jaar heeft ze er tegen geageerd, en nu gebeurt toch wat universitair hoofddocent joodse studies Lieve Teugels wil. Een controversieel boek over de verhouding tussen christendom en jodendom van de gelauwerde theoloog Bram van de Beek is geschrapt van de verplichte literatuurlijst voor theologiestudenten aan de Vrije Universiteit en Protestantse Theologische Universiteit.

Lieve Teugels, docent aan de PThU, was glashelder toen ze twee jaar geleden de literatuurlijst zag van het vak zag dat ze ging geven met haar collega aan de VU Henk van den Belt. “Henk, dit boek kan echt niet!”, riep ze uit.

Tot haar ontsteltenis moesten de studenten De kring rond de Messias lezen, van de orthodoxe theoloog Bram van de Beek, emeritus hoogleraar christelijke symboliek aan de VU, de universiteit waar hij ook decaan is geweest.

Bij het verschijnen twintig jaar geleden werd dit boek – één van de vele uit zijn oeuvre – al heftig bekritiseerd. Die kritiek is nooit helemaal verstomd en recent weer opgelaaid, ook buiten de universiteit.

Van den Belt, hoogleraar systematische theologie aan de VU, probeerde Teugels gerust te stellen. Hij betrok in het college ook de bezwaren, zei hij, en hij gebruikte het boek om studenten te leren kritisch om te gaan met ‘schurende teksten’.

Teugels legde zich daarbij neer, maar ze bleef bij haar standpunt. “Ik vind het geen fijn idee dat studenten dit in hun boekenkast hebben staan en dat het na de cursus een eigen leven kan gaan leiden”, zegt ze in een toelichting.

Kring om de Messias

Beide docenten zijn verantwoordelijk voor de collegereeks ‘Onopgeefbaar verbonden’, over christelijke perspectieven op jodendom en omgekeerd. Dat vak is deel van de bachelor theologie, die de VU en de PThU samen verzorgen. Na deze bachelor kunnen studenten doorstromen naar de PThU, de opleiding voor predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), een pluriforme kerk met een behoudende en een vrijzinnige vleugel.

Teugels en Van den Belt hebben elk hun eigen benadering. In afzonderlijke colleges behandelt Van den Belt het thema vanuit de christelijke theologie, Teugels vanuit het jodendom. Ze kiezen zelf de literatuur die studenten moeten lezen.

Van den Belt kwam uit bij De kring om de Messias van Bram van de Beek, bij wie hij promoveerde en die hij omschrijft als een toonaangevend theoloog.

De opzet van de colleges is thematisch. “Je hebt dan een boek nodig van waaruit je lijnen kunt trekken naar het geheel van de geloofsleer. Van de Beeks boek is onderdeel van zijn dogmatische serie en daarom zeer geschikt”, motiveert Van den Belt.

Lijden en straf

In De kring om de Messias beschrijft Van de Beek zijn visie op Israël, Jezus en het joodse volk. Hij ziet het joodse volk als een apart volk, het is het volk van de lijdende Heer, zoals de ondertitel luidt. Daarmee is het jodendom anders dan andere godsdiensten en zijn joden anders dan anderen. ‘Alleen door de weg van lijden en exil blijven ze bij de les dat zij vreemdelingen en bijwoners zijn’, schrijft Van de Beek.

Het joodse volk is een volk dat lijdt, aldus de theoloog, zoals Jezus leed aan het kruis. Hij ziet dat lijden als straf en als zonde: ‘Lijden kunnen we niet van zonde losmaken’.

Die straf krijgen joden volgens hem niet zozeer omdat ze ervoor hebben gezorgd dat Jezus werd vermoord. Christenen hebben joden dat eeuwenlang verweten, een geschiedenis vol van wraak en haat. Die anti-joodse christelijke leer was volgens historici een voedingsbodem voor de Holocaust, een benadering die Van de Beek niet deelt.

Joden worden naar het oordeel van Van de Beek bestraft omdat ze zich niet aan Gods wetten hebben gehouden en omdat ze Jezus niet aanvaarden. Joden moeten dan ook, vindt hij, bekeerd worden: hun geloof is niet het juiste geloof.

Christelijk antisemitisme

Met zijn visie op lijden en straf begeeft Van de Beek zich op gevaarlijk terrein, vonden critici twintig jaar geleden, en dat vinden critici ook nu. “In dit boek geeft Van de Beek joden de schuld van de Holocaust”, concludeert Ruben Vis, secretaris van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap.

In een dertig pagina’s tellend document dat bij de leiding van de PKN ligt, noemt hij de theologie van Van de Beek krankzinnig en perfide. De PKN moet daar afstand van nemen, vindt hij.

Vis vraagt al jaren aandacht voor het volgens hem kwalijke gedachtegoed van Van de Beek. “Van de Beek vindt legitimiteit in de vernietiging die de joden in de Shoah hebben moeten ondergaan”, stelde Vis in een toespraak vijf jaar geleden voor predikanten van de PKN die op reis gingen naar Israël.

In een column als bestuurslid van het Overlegorgaan Joden en Christenen schreef hij: ‘Van de Beek trekt een lijn tussen de Joden die aanwezig waren bij de kruisiging en de Joden die vermoord zijn in Auschwitz, inclusief de impliciete toeschrijving van een soort intergenerationele bloedschuld die door de Shoah zou moeten worden ‘uitgeboet’. Is dit niet klassiek christelijk antisemitisme?’

Beeld van jodendom

Antisemitisch wil Lieve Teugels het boek niet noemen. “Ik wil niet de indruk wekken dat ik Van de Beek beschuldig van antisemitisme”, zegt ze. “Hij heeft die bedoeling niet. Maar zijn theologie heeft in de geschiedenis wel antisemitisme tot gevolg gehad.”

Haar bezwaar is vooral, dat Van de Beek een ‘verkeerd en onwaar’ beeld geeft over het jodendom en haar tradities. De universitair hoofddocent, die zelf joods is, geeft als voorbeeld het Pesach, het joodse paasfeest. Van de Beek stelt dat voor als feest van het lijden, terwijl joden dan vieren dat ze uit de slavernij zijn bevrijd.

“Hij geeft ons een plaats in de geschiedenis als vertegenwoordiger van het lijden. Daar zit geen jood op te wachten, dat christenen hen die plaats geven in hun theologie”, zegt Teugels.

Prikkelende auteur

Zij heeft haar kritiek een en andermaal besproken met Henk van den Belt, vanwege het college dat ze samen met hem geeft. De theoloog van orthodoxe huize heeft begrip voor haar bezwaren. “Van de Beek verbindt de Shoah met het oordeel van God over het volk van Israël, en het is begrijpelijk dat joden als Lieve Teugels en Ruben Vis daar moeite mee hebben”, zegt Van den Belt. Hij laat dan ook de kritiek van Vis aan de studenten lezen en vraagt hen daarop te reflecteren.

Verwijten die raken aan antisemitisme vindt hij ‘volstrekt onterecht’, “maar Van de Beek gebruikt wel formuleringen die vragen oproepen.” Zelf is hij het ook niet in alles eens met Van de Beek. “Ik ben terughoudender in het op een lijn stellen van het lijden van Jezus en het lijden van het volk Israël.”

Van den Belt heeft, zegt hij, begrip voor de bezwaren, maar hij deelt ze niet. Wel beloofde hij Teugels kritisch met het boek om te gaan. “Het is mooi om een prikkelende auteur te hebben die een controversiële visie verwoordt. Ik gebruik het om studenten kritisch te leren denken.”

Hoogleraar Oude Testament aan de PThU Klaas Spronk heeft bij zijn college gezeten en waardeert de manier waarop Van den Belt dit aanpakte. “Hij nam afstand van de passages over de Shoah. Naar de studenten toe had dit een goede uitwerking. Ze worden aan het denken gezet”, zegt Spronk.

Spronk is bij de kwestie betrokken als leidinggevende van Teugels, en hij vervangt haar afgelopen en komend seizoen. Hij noemt De kring om de Messias een ‘heel extreem’ boek en ‘riskant’ om mee te werken. “Antisemitisch is het boek niet, maar het risico is groot dat het zo gebruikt gaat worden”, vindt hij.

Uit verband gerukt

Van de Beek zelf werpt de kritiek verre van zich. ‘Ik wil niet dat ook maar iemand mijn werk zou kunnen gebruiken voor zelfs maar het geringste antisemitisme. Wie denkt mij daarvoor te kunnen claimen heeft het totaal mis’, schrijft hij in reactie op Ruben Vis en de Tilburgse hoogleraar theologie Marcel Poorthuis. Een afschrift daarvan stuurde hij uit eigen beweging naar Trouw.

Op Facebook noemde Poorthuis zijn boek deze zomer ‘uiterst bedenkelijk’. “Dat de Holocaust door Van de Beek wordt gezien als bewijs voor het bestaan van God, let wel niet ondanks maar dankzij de Holocaust, geeft wel aan in welk sadistisch universum deze theologie zich beweegt”, beoogt Poorthuis.

Poorthuis en Vis hebben zijn teksten uit zijn verband gerukt, vindt Van de Beek, en losgemaakt uit de zesdelige serie waar dit boek onderdeel van is. “Israël staat het dichtst bij Jezus”, stelt Van de Beek. “En als je als christen, zeker als orthodox christen, dit zegt betekent dit dat je Israël hoger acht dan alle andere volken en dat je elke Jood met respect bejegent.”

De theoloog wil het bij deze reactie laten. Hij voelt er niet voor een mening te geven over het gebruik van het boek in een collegereeks die hij niet heeft bijgewoond, mailt hij desgevraagd aan Trouw.

Signaal naar buiten

Van den Belt, Spronk en Teugels zouden het college begin september evalueren, maar dat hebben ze inmiddels al gedaan. Besloten is dat het boek van de verplichte literatuurlijst wordt gehaald, maar dat docenten passages wel kunnen blijven gebruiken.

Van den Belt vindt het jammer dat het boek niet meer op de verplichte literatuurlijst staat. Maar hij is blij dat studenten wel sommige teksten eruit moeten blijven lezen. ‘Voor mij als docent is het vooral van belang dat er inhoudelijk niets aan de colleges verandert en dat ik daarin de schurende teksten van Van de Beek kan blijven gebruiken als uitgangspunt voor het gesprek over de plaats van Israël in de dogmatiek’, mailt hij.

Teugels is ronduit blij dat het boek van de lijst is geschrapt. Ze vindt het prima dat passages gebruikt blijven worden. Dat doet ze zelf ook, ‘om te laten zien hoe het niet moet’. “Maar er verandert toch wel wat”, zegt ze. “We geven het signaal naar buiten dat we niet achter dit boek staan.”

En, voor haar heel belangrijk, het boek is niet meer verplicht, studenten hebben het dus niet meer automatisch in de boekenkast staan. Teugels: “Zo kan het geen eigen leven meer gaan leiden.”

Bram van de Beek (1946) heeft een omvangrijk oeuvre op zijn naam staan. Om die reden kreeg hij in november tijdens de Nacht van de theologie de oeuvreprijs. Die wordt elke tien jaar uitgereikt, de eerste keer ging de eer naar Huub Oosterhuis. Ruben Vis sprak over de toekenning aan Van de Beek zijn afschuw uit, met name vanwege de theologische visie van Van de Beek zoals verwoord in De kring om de Messias. Ook theoloog Marcel Poorthuis en Lieve Teugels vinden het onbegrijpelijk dat juist hij de prijs heeft gekregen. De prijs wordt gegeven door de organisatoren van de Nacht van de Theologie. Dat zijn naast een aantal theologische opleidingen waaronder de PThU en uitgeverijen, ook de EO en NCRV-KRO en het Nederlands Dagblad, waar Van de Beek columnist is. Ook Trouw zit in de organisatie. Volgens chef redactie religie & filosofie Marije van Beek is er geen weldoordachte procedure aan de toekenning van de tienjaarlijkse oeuvreprijs voorafgegaan, en zijn er geen duidelijke criteria waaraan iemand moet voldoen om daarvoor in aanmerking te komen. “We hebben ons niet genoeg verdiept in zijn werk. Als ik geweten had dat deze auteur zulke problematische dingen verkondigde, had ik me wel laten horen.” Het lijkt haar ook goed dat er in de toekomst zorgvuldiger nagedacht wordt over de toekenning van een dergelijke prijs.

