Uitvaart Benedictus zal verlopen volgens eeuwenoude rituelen

Paus emeritus Benedictus XVI, die afgelopen zaterdag op 95-jarige leeftijd is gestorven, wilde dat zijn begrafenis een eenvoudige en sobere plechtigheid zou zijn. Maar aan die wens lijkt niet helemaal gehoor te worden gegeven, want Rome en Vaticaanstad hebben voor donderdag een behoorlijk grote uitvaart georganiseerd.

In de Italiaanse hoofdstad zullen tientallen extra bussen en metrotreinen rijden om de tienduizenden mensen die bij de ceremonie op het Sint-Pietersplein willen zijn daar probleemloos naartoe te vervoeren. Boven ministaatje Vaticaanstad, dat ten noorden van de Romeinse binnenstad ligt, zal het luchtruim uit veiligheidsoverwegingen zijn gesloten. Ruim duizend politiemensen moeten de veiligheid van de aanwezigen waarborgen. En zeshonderd mensen die voor Italiaanse en buitenlandse media werken, zullen van de uitvaart verslag doen.

Wanneer een ‘regerende’ leider van de katholieke kerk overlijdt, staat het complexe protocol vast: er zijn eeuwenoude tradities en rituelen. Maar omdat er voor het eerst in zeshonderd jaar nu een paus wordt begraven die niet meer in functie was – de Duitse kerkvorst besloot in 2013 immers met pensioen te gaan – hebben ze in het Vaticaan even goed moeten nadenken over hoe deze begrafenis er precies uit moest zien. Matteo Bruni, de directeur van de Vaticaanse persvoorlichting, liet dinsdag weten: “De basis van de uitvaart is grosso modo dezelfde als die van een paus in functie. Er zijn een paar verschillen, die te maken hebben met de bijzondere situatie.”

Dit is wat het Vaticaan heeft besloten: om 8.50 wordt de kist met het lichaam van Benedictus XVI uit de Sint-Pieter gedragen en op het plein voor de basiliek neergezet. Om 9.30 begint de mis. Paus Franciscus leidt die, maar de Italiaanse kardinaal Giovanni Battista Re neemt ook een deel op zich. De mis zal korter zijn dan gebruikelijk is bij de begrafenis van een paus. En omdat Benedictus geen staatshoofd meer was, is ook de gastenlijst met uitgenodigde hoogwaardigheidsbekleders korter dan normaal.

In het oorspronkelijke graf van Johannes Paulus II

Vervolgens wordt het gebalsemde lichaam van Benedictus in de crypte onder het middenschip van de Sint-Pieter begraven. Die crypte bevindt zich drie meter onder de vloer van de grote basiliek. Daar rusten al tientallen andere pausen voor eeuwig. Joseph Ratzinger, zoals de paus emeritus uit Beieren heette, heeft zelf bepaald dat hij in het oorspronkelijke graf van zijn voorganger Johannes Paulus II komt te liggen. De Poolse paus werd in 2005 in de crypte begraven, maar in 2011 bij zijn zaligverklaring naar de Sint-Pieter zelf verplaatst. Katholieke kerkvorsten zijn nog wel eens happig op een grafmonument voor zichzelf, maar dat is bij Benedictus XVI niet het geval.

Hoe de gepensioneerde paus wordt begraven, wijkt niet af van hoe dat bij ‘echte pausen’ gebeurt. Ook het lichaam van Ratzinger ligt in een kist van cipressenhout. Die kist wordt in een exemplaar van zink geplaatst en dat geheel gaat weer in een andere houten kist. De Duitse paus wordt – zoals de traditie wil – begraven met zilveren medailles en munten uit zijn pontificaat. In zijn kist komt bovendien een loden pijp met daarin een in het Latijn geschreven samenvatting van zijn achtjarige pontificaat, net als de lamswollen stola die hij tijdens missen droeg.

In tegenstelling tot de ceremonie op het Sint-Pietersplein zal dit laatste deel van de uitvaart, de plaatsing van de kist in de crypte, niet openbaar zijn. Het Vaticaan zal er later wel wat beelden van delen, melden Italiaanse media.

De grotten onder de Sint-Pietersbasiliek In de grotten onder de Sint-Pietersbasiliek (zie plattegrond) liggen tal van pausen begraven. Met name de pausen uit de vorige eeuw. Ook hebben enkele kardinalen en vorsten hier hun graf. Benedictus XVI komt op zijn eigen verzoek te liggen in het graf waar Johannes Paulus II eerst lag. “Hij voelde zich zeer met hem verbonden”, zegt hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest van Tilburg University. “Benedictus heeft heel lang voor hem gewerkt.” Na zijn zaligverklaring werd Johannes Paulus naar boven verplaatst, in een zijkapel van de Sint Pieter. “Zo kunnen bezoekers er beter bij. Dan hoeven ze niet door het smalle trapje dat toegang tot de grotten geeft.” Een vorst die sterft als hij of zij in Rome is, komt ook in aanmerking voor een graf onder de Sint Pieter. Zo kan het dat koningin Christina van Zweden (1626-1689) er ligt, die afstand nam van haar protestantse vaderland, en zich bekeerde tot het katholicisme. De enige persoon die geen paus, kardinaal of vorst was, maar toch een graf kreeg in de grotten, is de Duitser monseigneur Ludwig Kaas (1881-1952). Hij heeft de archeologische opgravingen onder de Sint Pieter geleid. “Dat deed hij zo goed, dat ze hem hier een plek gegeven hebben”, vertelt Van Geest. “Zijn aanwezigheid democratiseert de grotten, zou je kunnen zeggen.”

