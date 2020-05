Uitbraak corona in Haagse Fazul-moskee

De omvang van de uitbraak is secretaris Afzel Kalloe niet precies bekend. Omroep West meldt dat het gaat om 21 gevallen, maar Kalloe kan dat niet bevestigen. De besmette persoon was in het weekeinde van 15 mei voor het laatst in de moskee. Het bestuur heeft alle mensen die rond die tijd in de moskee waren, geadviseerd zich te laten testen.

Het bestuur schrijft op de website ook, dat het onmiddellijk actie heeft ondernomen nadat een van de leden corona bleek te hebben. De moskee is gesloten tot 10 juni. Op de website wordt meegedeeld dat alle gebeden en activiteiten zijn afgelast. De moskee is schoongemaakt en ontsmet. ‘Nu is de moskee voor niemand toegankelijk.’

Omroep West heeft van een aantal ingewijden begrepen dat er de afgelopen week toch nog festiviteiten zijn geweest, in verband met het Suikerfeest ter afsluiting van de islamitische vastenmaand ramadan. “Tja, mensen zeggen veel dingen”, reageert Kalloe op die berichten. “Voor zover ik weet heeft er na 22 mei niets meer plaatsgevonden in de moskee.”

Oproep aan de achterban

Daarvoor waren er nog wel bijeenkomsten. Religieuze organisaties hebben in overleg met de overheid de afgelopen tijd hun achterban opgeroepen de vieringen zo klein mogelijk te houden. De meesten hebben nu digitale diensten en gebedsbijeenkomsten met een handvol mensen. Bij uitvaarten en bruiloften zijn maximaal dertig mensen toegestaan.

Secretaris Kalloe van de Haagse moskee Fazul bevestigt dat er voor de sluiting van de moskee op 22 mei, wel bijeenkomsten werden gehouden. Daar waren volgens hem niet meer dan dertig mensen, en zij hielden anderhalve meter afstand van elkaar. Dat gebeurde ook bij voorbeeld in de Nasr Joemman-moskee in Utrecht. Over het algemeen hielden ook islamitische gebedshuizen zich aan de richtlijn met zo min mogelijk mensen samen te komen.

De gemeente Den Haag laat weten dat ze het bestuur van de Fazul-moskee afgelopen week nog een brief heeft gestuurd om te benadrukken dat het de regels in acht moet nemen. ‘Het is aan het bestuur om dit uit te voeren, die moet zelf verantwoordelijkheid nemen', aldus een woordvoerder.

Religieuze organisaties hebben met minister Grapperhaus van justitie afgesproken dat zij vanaf 1 juni weer bij elkaar kunnen komen met ten hoogste dertig mensen. Vanaf 1 juli wordt dat 100. Met name met het oog op het risico van zingen, zei premier Rutte deze week dat een zo klein mogelijk aantal mensen nog steeds wenselijk is.

Bij kerken zijn er de afgelopen tijd een aantal uitbraken geweest waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Ook zangkoren zijn getroffen. Een woordvoerder van het RIVM kan niet zeggen of er al meer uitbraken zijn geweest in moskeeën.

Het ‘anderhalvemeter-gebedshuis’: wie mag er straks naar binnen?

Kerken, synagoges en moskeeën stellen protocollen op om zo goed mogelijk om te gaan met dit religieuze anderhalvemetertijdperk. Wat eeuwen gebruik was, kan niet meer.

Niet bidden in de moskee? Dan maar met z’n allen het dak op

Wie had kunnen denken dat ooit een virus een religieuze beweging op gang zou brengen, in plaats van een profeet of messias? Welke andere ambities koestert corona nog? Na afloop van deze ­ramadan zal blijken of de ‘islam van het platte dak’ in Egypte of ook daarbuiten een blijvend verschijnsel zal zijn.