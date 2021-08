Uit wrok over het onvermogen iets van hun leven te maken bederven de Taliban het bestaan van anderen

Met de hemel op aarde wil het nog niet zo vlotten. Beter lukt het om van deze planeet een hel te maken. Dezer dagen heropent met veel kabaal een oud filiaal van dat strafoord zijn poorten: Afghanistan. Terug van weggeweest en voortaan deugdelijk beschermd door buitgemaakte Amerikaanse wapens.

De duivel heeft gescoord, mag je wel zeggen. Hoe erg het zal worden weten we nog niet. Toen IS in 2014 een derde van het grondgebied van Syrië en Irak veroverde was ook niet meteen duidelijk hoe bar het ‘kalifaat’ zou worden. De ellende overtrof de guurste verwachtingen. Afghanistan, voortaan een ‘emiraat’ van de Taliban, wacht een vergelijkbaar lot. Ga daar tenminste maar vanuit, dan kan het alleen nog meevallen. Nou ja, meevallen? De videobeelden van vliegveld Kaboel zijn nu al iconisch. Het Afghaanse leger bleek nep, maar de burgers op het vliegveld hebben wel overduidelijk laten zien hoe zij over de Taliban denken.

De sharia is op duizend manieren te interpreteren

Op hun eerste persconferentie, dinsdag, probeerden de Taliban zichzelf een menselijk gezicht te geven. Twee dingen vielen op. De woordvoerder produceerde geen begin van een glimlach. Nou had hij gezien alle toestanden ook moeilijk kunnen zitten schateren, maar je kreeg de indruk dat hij ook het vermogen tot lachen had verloren of nooit had gehad. En verder was er het stopwoord dat alles doodsloeg: als het past ‘binnen het raamwerk van de sharia’. Ja, dan is er ineens veel mogelijk. Maar hoe ziet dat raamwerk eruit? Dat hangt er vanaf hoe je de sharia interpreteert en dat kan op duizenden manieren.

Eigenlijk is alles te vers voor analyse. Of te waanzinnig. Toch een paar opmerkingen. De begeerte naar wereldse macht bij clubs als IS, Al Qaida of de Taliban is onlogisch. Aanhangers van hun soort islam zullen altijd benadrukken hoe onbenullig het aardse leven is. Alles draait bij hen immers om het hiernamaals: de genadeloze bakoven voor ‘ongelovigen’ en voor henzelf het paradijs. Deze robots combineren een absoluut geloof in een hiernamaals met een even diepe minachting voor het tijdelijke leven op aarde. Vandaar ook dat ze heilig sneuvelen prachtig vinden en moorden niet al te erg.

Een verbod op alles wat leuk is

Je zou zeggen: blijf als je er zo over denkt met je tengels af van het ‘waardeloze ondermaanse’. Concentreer je op dat hiernamaals van je. En laat meisjes naar school gaan. Maar de psychologie van deze mensen is anders. Uit wrok over hun onvermogen iets van hun eigen leven te maken bederven ze het bestaan van anderen. Hun programma: een verbod op alles wat leuk is. En verder is het leven niet meer dan een toelatingsexamen voor het paradijs. Daarbij wordt niet het geweten getest maar de kadaverdiscipline waarmee iemand religieuze voorschriften gehoorzaamt.

Blijft de vraag hoe je dit soort clubs wèl kunt verslaan. De manier waarop dat in Afghanistan is geprobeerd is mislukt. In elk geval zullen liberale moslims en niet-moslims één front moeten vormen. Ruimdenkende moslims moeten het gevecht om de harten van hun geloofsgenoten voeren.

Maar hoe doe je dat laatste, nu het extremisme een zo geweldige overwinning heeft behaald? Ook voormalige ronselaars van Syriëgangers zullen zich gesterkt voelen. Biden had het maandag over ‘hun burgeroorlog’ waar hij niet langer Amerikaanse soldaten aan wilde opofferen. Maar die ‘Afghaanse burgeroorlog’ heeft altijd deel uitgemaakt van een wereldwijd conflict en zal dat blijven doen. Elk werelddeel krijgt zijn portie jihad. Ook Amerika is nu niet ineens immuun.