Uit de kast gekomen ‘homogenezer’ laat ‘spoor van vernielingen achter’

McKrae Game heeft spijt. ‘Ik was fout, vergeef mij alsjeblieft!’ schreef hij vorige week vol berouw op zijn Facebookpagina. Game was twintig jaar lang de leider van Hope for Wholeness, een christelijke organisatie die homo’s ‘af wil helpen’ van hun seksualiteit. In juni kwam hij zelf uit de kast.

Game was in 1999 een van de oprichters van Truth Ministry, een organisatie voor ‘conversietherapie’ in Spartanburg, in de Amerikaanse staat South Carolina. In 2013 veranderde de organisatie zijn naam in Hope for Wholeness. De predikanten van Hope for Wholeness proberen mensen die seksueel zijn aangetrokken tot hetzelfde geslacht door middel van gebed en therapie te ‘genezen’. De organisatie is een van de grootste in zijn soort in de Verenigde Staten.

Game betreurt het dat hij zich al die jaren voor Hope for Wholeness heeft ingezet. “Ik was een religieuze fanaticus die mensen pijn heeft gedaan. Mensen hebben geprobeerd zelfmoord te plegen, vanwege mij. Ze zijn in therapie vanwege mij”, zei Game zaterdag in een interview met de Amerikaanse krant The Post and Courier.

Niet de eerste

Game is niet de eerste leider van een conversietherapie-organisatie die uit de kast komt. In 2013 kwam Alan Chambers, leider van Exodus International, ook al uit voor zijn homoseksuele geaardheid. Na zijn coming-out sloot Chambers de organisatie.

Wielie Elhorst, lhbti-predikant in Amsterdam, is blij met de coming-out van Game. Maar hij vraagt zich ook af of het wel voldoende is. “Ik ben heel blij met het nieuws dat Game eindelijk naar zijn ware geaardheid gaat leven. Het is natuurlijk wel ingewikkeld nieuws, want hij heeft een spoor van vernielingen achtergelaten.”

Conversietherapie komt ook in Nederland voor, zegt Elhorst. “Het gebeurt, maar wel op veel kleinere schaal dan in de Verenigde Staten. Hier zijn geen massa-organisaties die therapie aanbieden. Wel zijn er kerken waarin predikanten door middel van gebed homoseksuelen proberen te ‘genezen’. Gelukkig is de cultuur in Nederland zo dat homoseksualiteit niet wordt gezien als een conditie waarvan je kunt genezen. Je bent het nu eenmaal, en daar moet je mee leven.”

