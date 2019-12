Twee miljoen handtekeningen tegen Braziliaanse film over homoseksuele Jezus

Jezus Christus portretteren als homoseksueel, mag dat zomaar? Miljoenen Brazilianen vinden van niet. In de comedy ‘The First Temptation of Christ’ (De Eerste Verleiding van Christus), die sinds 3 december is te zien op Netflix, brengt Jezus ter ere van zijn dertigste verjaardag zijn vriend Orlando mee naar huis om hem voor te stellen aan zijn familie. Tegenstanders willen dat de film van Netflix wordt gehaald omdat deze christenen zou beledigen. Daarom hebben ze een petitie opgesteld.

Een andere handtekeningenactie, eveneens bedoeld om de film van Netflix te halen, is ook al ruim 400.000 keer ondertekend. Op hun website schrijven de initiatiefnemers van die petitie: “Het is een absoluut onaanvaardbare provocatie. Niemand heeft het recht om het geloof van miljoenen mensen wereldwijd aan te vallen”. Ook de Braziliaanse bisschoppenconferentie keurt de film scherp af.

Vrijheid van meningsuiting

‘The First Temptation of Christ’ is gemaakt door de Braziliaanse comedygroep Porta dos Fundos, die vooral op YouTube actief is. Hun videokanaal heeft tien miljoen volgers. “Porta dos Fundos hecht belang aan artistieke vrijheid en humor, door satirisch om te gaan met de meest diverse culturele thema’s in onze maatschappij. We geloven dat vrijheid van meningsuiting een essentieel deel uitmaakt van een democratisch land”, zegt het comedygezelschap in een verklaring tegen The Guardian.

Ook de zoon van de Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro laat van zich horen. Op Twitter noemt Eduardo Bolsonaro de kerstspecial ‘afval’. De makers zijn volgens hem ‘geen vertegenwoordiging van de Brazilianen’. Netflix heeft nog niet op de handtekeningenacties gereageerd.

Is het een interessant fashion-statement, of godslastering? Ze waren in ieder geval binnen een paar minuten uitverkocht, de ‘Jezusschoenen’ van het Amerikaanse designbedrijf MSCHF.