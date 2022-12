Toezicht houden op weekendscholen is onhaalbaar, menen juristen

Als er op Koranscholen iets wordt onderwezen wat niet door de beugel kan, moet niet de onderwijsinspectie erop af, maar de politie. Dat stellen zowel staats- en bestuursrechtgeleerde Hansko Broeksteeg als advocaat en kerkrecht-deskundige Teunis van Kooten.

De Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (Spior) en enkele andere regionale moskeekoepels, die samen meer dan tweehonderd moskeeën en organisaties zeggen te vertegenwoordigen, stellen dat onderwijsminister Dennis Wiersma in strijd met de grondwet heeft gehandeld. Daarbij zou hij zich schuldig gemaakt hebben aan discriminatie bij de uitoefening van zijn ambt, groepsbelediging en het aanzetten tot haat.

Het gaat de moskee-organisaties om een aankondiging die Wiersma (VVD) vorige maand deed. De bewindsman zei dat het voor de onderwijsinspectie mogelijk moet worden om in te grijpen op religieuze weekendscholen als er signalen van misstanden zijn.

Wiersma baseert zich op onderzoek van Nieuwsuur en NRC uit 2019. Daaruit zou blijken dat zeker vijftig moskeescholen onder invloed staan van het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam. Op verschillende plekken zouden kinderen leren om de Nederlandse ‘ongelovige’ samenleving af te wijzen, en dat homoseksuelen de doodstraf verdienen.

Onuitvoerbaar en onwenselijk

In theorie zou Wiersma toezicht op ‘informeel onderwijs’ kunnen organiseren, reageert staats- en bestuursrechtgeleerde Hansko Broeksteeg, maar de uitvoerbaarheid levert problemen op. “Als de minister zich alleen richt op de islamitische weekendscholen, dan zou er sprake zijn van discriminatie. Daarom spreekt hij bewust van informeel onderwijs. Feitelijk betekent dit dus ook toezicht op de scouting, of op een cursus Italiaans. Dat maakt die regeling bij voorbaat onuitvoerbaar.”

De moskeeorganisaties beroepen zich terecht op hun recht op vrijheid van godsdienst en vrijheid van vereniging, zegt advocaat en kerkrecht-deskundige Teunis van Kooten. “Koranscholen zijn net zoiets als catechisatie door een kerk. Die is bedoeld om kinderen in de geloofsleer op te voeden. Een onderwijsinspecteur heeft op die scholen niks te zoeken. Je moet vrezen voor een totalitaire staat waar de overheid overal mee gaat kijken.”

Bij oproepen tot haat of strafbare praktijken heeft de overheid bovendien al een wapen in handen, zeggen zowel Van Kooten als Broeksteeg: het strafrecht. “Als er wordt opgeroepen tot haat, dan hebben we voldoende juridische instrumenten om dat aan te pakken.”

Alleen regering kan aangifte doen

Toch is de oproep tot aangifte, die de organisaties maandag in een brief aan minister van justitie Yeşilgöz deden, behoorlijk kansloos volgens Broeksteeg. “Een minister vervolgen wegens ambtsmisdrijven kan alleen als de regering of de Tweede Kamer hiertoe aangifte doet. Het ligt niet voor de hand dat dit kabinet hier voor kiest. De minister is immers vrij om wijzigingen voor te stellen.”

Overigens werden de toezichtplannen die de minister aankondigde al eerder door zijn eigen ambtenaren en door de landsadvocaat als onhaalbaar, onuitvoerbaar en in strijd met de grondwet geacht, bleek uit beleidsnota’s die vorige week aan Nieuwsuur werden vrijgegeven. De minister negeerde echter hun bezwaren.

