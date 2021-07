Toen zijn relatie uitging, werd Jan Fokkens (84) een ander mens. ‘Ik kan er nu zijn voor mensen’

Welk verhaal geeft uw leven zin? Trouw-lezers vertellen hun verhaal. In deze aflevering: Jan Fokkens (84). ‘Het leven is continu in beweging, het gaat erom elke dag intuïtief te reageren op wat er dan aan de orde is.’

“Tijdens een retraite in de jaren negentig ben ik met het Thomasevangelie in aanraking gekomen. Wat was ik blij met dit weekend. Ik ben gereformeerd opgegroeid, maar deze tekst gaf me ruimte. Het Thomasevangelie komt niet in de Bijbel voor. Tot het einde van de vierde eeuw circuleerden in de christelijke gemeenten verschillende boeken. In 367 werd vastgesteld welke boeken in de Bijbel zouden komen. De afgekeurde boeken werden vanaf dat moment verboden. Zo ook het Thomas­evangelie. Monniken in een klooster bij Nag Hammadi hebben deze boeken begraven in een kruik, die in 1945 is gevonden.

Dit evangelie beslaat geen verhaal over het leven van Jezus, maar het bestaat uit 114 uitspraken, zogeheten logia, van hem. Het Thomasevangelie is voor mijn spirituele groei bijzonder zinvol geweest. Het gaat erom jezelf elke dag iets beter te leren kennen, om zo dichter bij je goddelijke kern te komen. Doordat ik hieraan werk, ervaar ik steeds vaker dat het Koninkrijk hier al is, en we het niet later, of na de dood, hoeven te verwachten.

Ik ben nu 84. Toen mijn partner mij drie jaar geleden in de steek liet, ervoer ik dat als traumatisch. Zij was mijn derde vrouw – ik ben met vrouwen weinig gelukkig geweest. Met hulp van een focustrainer heb ik toen geleerd de pijn helemaal toe te laten.

‘Gelukzalig is de leeuw die door de mens wordt gegeten’

Focussen is richten op wat nog niet cognitief duidelijk, maar al wel voelbaar in het lichaam is. Als je je focust op dat punt, je bij die pijn bent, pauzeer je, zodat het onduidelijke zich kan ontvouwen. Bij focussen is een trainer van groot belang om het probleem te vinden, het proces gaande te houden en mee te gaan de diepte in.

Ik heb al jaren pijn in mijn linker kleine teen. De heftigheid daarvan varieert. Reguliere artsen vertelden mij dat er niets mankeert aan de spieren en botjes. Ook bij alternatieve artsen kwam ik niet verder. Sinds ik focus, weet ik dat die opspelende teen mij vertelt dat er wat aan de hand is. Ik focus me erop, ga naar binnen, en het wordt mij helder wat de pijn veroorzaakt, waardoor het voorbijgaat.

Ik zie hierin een bevestiging van logion 7 van het Thomasevangelie: ‘Gelukzalig is de leeuw die door de mens wordt gegeten, en de leeuw zal mens worden. En vervloekt is de mens die door de leeuw wordt gegeten, en de mens zal leeuw worden.’ De leeuw staat voor het kwaad, de pijn.

Ik kreeg moeite met dat geloof, het zat zo vast

Mijn eerste vrouw en ik waren gereformeerd opgevoed. Ik kreeg moeite met dat geloof, het zat zo vast. Mijn vrouw kon en wilde mijn twijfels niet volgen. Dat liep spaak. Uiteindelijk wilde ik echt scheiden. Mijn dochters zeggen nu: ‘Als je toen niet was weggegaan, hadden we nu niet zo’n goede relatie’.

Na mijn scheiding betaalde ik maandelijks alimentatie. Toen de oudste achttien werd, en een basisbeurs ontving, vroeg ik mijn ex of ik nog steeds hetzelfde bedrag moest blijven betalen. Zij zei tegen de meisjes dat ik niet meer wilde betalen. Woedend werden ze op mij.

Het lukte niet om on speaking terms te komen. Op een zeker moment zei ik tegen Jet, mijn oudste dochter, dat ik beslist wilde praten. Het gesprek verliep stroef. Na een stilte begon ik te huilen. ‘Jet’, zei ik, ‘ik kan je niet missen.’ Zij begon ook te huilen, we omhelsden elkaar. Dat is, denk ik, het begin geweest van de goede relatie die we hebben.

Het leven is continu in beweging

In de eerste jaren dat ik samenwoonde met mijn tweede vrouw hebben we geleerd hoe we ruzie konden maken. Hoe moeilijk het soms ook was, we kwamen er uit. En dan was het opgelost en weer goed. Dan was ‘de leeuw opgegeten’. Ik heb het jarenlang jammer gevonden dat later die manier van ruziemaken niet meer lukte. Pas kortgeleden heb ik op dit probleem gefocust. Toen ontdekte ik dat het onmogelijk is op zoiets terug te grijpen. Het leven is continu in beweging, het gaat erom elke dag intuïtief te reageren op wat er dan aan de orde is.

Deze vrouw kreeg kanker in haar gezicht. Na een zware operatie en intensieve bestralingen kwam zij er lichamelijk doorheen, maar toen ontstonden er onduidelijke wrijvingen die ik niet te pakken kreeg. Uiteindelijk is dit op een scheiding uitgelopen. Later heb ik gehoord dat het vaker voorkomt dat kankerpatiënten onvermoede, vreemde beslissingen nemen.

Met mijn laatste partner woonde ik drie jaar samen toen duidelijk werd dat zij mij zou verlaten. Een paar weken voordat dit gebeurde, ontmoette ik op een bijeenkomst mijn focustrainster. Hoe het met mij ging? Ik kon mijn tranen nauwelijks bedwingen toen ik vertelde dat mijn partner binnenkort weg zou gaan. ‘Bel mij morgen maar’, zei zij, ‘dan maken we een afspraak en kijken er samen naar.’

Een last viel van me af

Toen ik een paar dagen later bij haar was, hebben we op mijn situatie gefocust. Mijn trainster nodigde mij uit naar binnen te gaan, zij begeleidde mij daarbij. Ik ging rechtop zitten, voelde mijn lichaam en deed mijn ogen dicht. Ik liet komen wat zich aandiende. Wij waren stil.

Plotseling overspoelde mij een golf van pijn en verdriet. Ik begon hard te huilen. Er kwamen beelden naar boven, ook van lang geleden, toen ik negen was, en mijn moeder verdronk en ik haar moest missen. Na een aantal minuten was het voorbij. Ik voelde mij opgelucht. Er was een last van mij afgevallen.

De dag dat mijn partner wegging was verdrietig, maar draagbaar. In de maanden daarna voelde ik een ruimte in mij ontstaan die ik nog nooit eerder heb gevoeld. Ik bouw nu nieuwe vriendschappen op, kan er zijn voor mensen die mijn steun nodig hebben. En ik kan beter alleen zijn. De leeuw is mens geworden.”

