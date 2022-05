Titus Brandsma is heilig: 'Het voelt alsof hij ooit onze buurman was.'

Het was natuurlijk de dag van Titus Brandsma. Maar het was ook de dag van Rinnert Wortman (19) uit Bolsward. “Ik ben niet altijd katholiek geweest, maar heb wel altijd iets met Titus Brandsma gehad” vertelt Wortman. “Als zevenjarige bezocht ik al in het Titus Brandsma Museum in Bolsward. Ik raakte zo gefascineerd door hem dat ik de juffrouw gelijk vroeg of ik een spreekbeurt over hem mocht houden en nu ben ik bij zijn heiligverklaring.”

Wortman is in Rome met een groep parochianen van de Zalige Titus Brandsmaparochie uit Bolsward, onder leiding van pastoor Arjen Bultsma. Titus werd weliswaar net buiten de toenmalige gemeentegrenzen van Bolsward geboren, maar hoort echt bij de Friese stad. De gelovigen waren zondag al rond half acht op het Sint-Pietersplein. Het duurde toen nog ruim twee uur tot de mis zou beginnen waarin de paus Titus Brandsma en negen anderen zaligen zou canoniseren, heiligverklaren dus. Gudrid Hoitinga (49) is er ook met haar man en twee van haar kinderen. “Titus kwam ook op voor de Friese taal en cultuur.” Ze laat met trots de Friese vlag zien die ze heeft meegenomen.

En dan is de paus er plotseling, tien minuten voor het oorspronkelijke aanvangstijdstip. Het overvalt de menigte op het plein, die inmiddels is aangegroeid tot zo’n honderdduizend mensen onder wie ook minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken. Franciscus krijgt een warm welkomstapplaus, ook van Rinnert Wortman. “Als Bolswarder ben ik trots op Titus. We wonen vlak bij de boerderij waar hij is geboren. Hier in Rome heb ik gemerkt dat hij over de hele wereld wordt vereerd, terwijl het tegelijkertijd voelt alsof hij ooit onze buurman was.”

De paus van dichtbij

Het hoogtepunt van de ochtend volgt dan al snel. De mis is pas net op streek, als paus Franciscus de canonisatieformule uitspreekt met daarin de lijst van nieuwe heiligen. Als de naam van Titus Brandsma als eerste klinkt, springen de mensen uit Bolsward op van hun stoel en gaat de Friese vlag de lucht in, richting de hemel.

Als alle nieuwe heiligen zijn genoemd en toegejuicht en de gemoederen op het plein weer bedaard zijn, gaat de viering nog bijna anderhalf uur verder. Het is warm en het Sint-Pietersplein verandert langzaam maar zeker in een oven. De wierook slaagt er niet in de geur van zonnebrand te verdrijven. De paus houdt een preek, maar doet dat in het Italiaans waardoor de mensen uit Bolsward er niet veel van meekrijgen. Gelukkig wacht de groep nog een ander hoogtepunt. Als de mis klaar is, stapt de paus in een open auto en maakt hij een rondje over het plein. De Friesen hebben zich opgesteld bij de hekken en als Franciscus passeert, gaat de Friese vlag nog één keer de lucht terwijl het ‘leve de paus’ luidkeels klinkt.

Als de pauselijke witte auto weer uit beeld is, komen de emoties los bij de parochianen van de inmiddels Heilige Titus Brandsmaparochie. Gudrid Hoitinga veegt de tranen uit haar ogen. “Ik ben echt ontroerd. Titus, gewoon een boerenzoon uit Bolsward, is heilig. En dan ook nog de paus van dichtbij zien.” Wortman vertelt dat hij kippenvel kreeg toen de naam van Titus als nieuwe heilige werd genoemd. “Ik wil zelf ook priester worden. Hij is echt een voorbeeld voor mij.”

Wie was Titus Brandsma? Titus Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in Ugoklooster, nabij Bolsward. In 1898 trad hij in bij de karmelieten. Zeven jaar later werd hij tot priester gewijd. In 1923 werd hij hoogleraar geschiedenis der wijsbegeerte en geschiedenis der mystiek aan de toen gloednieuwe Katholieke Universiteit Nijmegen, tegenwoordig Radboud Universiteit. Later werd hij daar rector magnificus. Brandsma verzette zich vanaf de jaren dertig openlijk tegen het opkomend nazisme. In 1942 werd hij gearresteerd door de Duitse bezetters, naar aanleiding van zijn reis langs de redactie van katholieke dagbladen om hen te overtuigen zich niets aan te trekken van een Duits verbod om NSB-advertenties te weigeren. De Duitsers voerden hem als ‘gevaarlijk persoon’ af naar concentratiekamp Dachau. Daar was hij een grote steun voor kampgenoten, totdat hij bezweek aan ontberingen en mishandeling. Op 3 november 1985 werd hij door paus Johannes Paulus II zaligverklaard, de eerste stap op weg naar een heiligverklaring.

