Thomas Quartier is de allereerste monnik die zich Theoloog des Vaderlands mag noemen

Benedictijn Thomas Quartier (48) is de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Hij is de eerste monnik die de titel draagt.

Voor zijn kloosterorde is het belangrijk dat hij is benoemd tot Theoloog des Vaderlands, zegt de hoogleraar en Benedictijner monnik in een interview in Trouw. “Het is de erkenning dat een monnik een stem kan laten klinken en daar het vertrouwen voor krijgt.”

Quartier woont sinds anderhalf jaar in een klooster in het Belgische Leuven. Hij is geboren in Duitsland en studeerde theologie en filosofie in Nijmegen. Als hoogleraar in Nijmegen en Leuven heeft hij zich gespecialiseerd in rouwrituelen. Theologisch noemt hij zichzelf ‘een volledige Nederlander’, de Duitse en de Belgische theologie vindt hij wat traditioneler.

Op geloofsgebied is hij een zoeker, zegt hij. Maatschappelijk is hij geëngageerd. Hij wil als Theoloog des Vaderlands ‘radicale vragen’ stellen, maar hij zal ook positie kiezen en fel en uitgesproken zijn, zegt hij, bijvoorbeeld over vluchtelingen.

De jonge Theoloog des Vaderlands gelooft in bottum-up-theologie

Quartier is de elfde Theoloog des Vaderlands. Hij volgt de gereformeerd-vrijgemaakte predikant Almatine Leene op. Eerdere theologen werden gekozen voor deze functie, sinds enkele jaren is de selectie aan een jury met vertegenwoordigers van onder meer Trouw, het Nederlands Dagblad, de EO en de Protestantse Theologische Universiteit.

De bekendmaking is normaal in de feestelijke Nacht van de Theologie, maar die kon andermaal wegens corona niet doorgaan.

Er is ook een nieuwe jonge Theoloog des Vaderlands. Mark de Jager wordt opgevolgd door Tabitha van Krimpen (23). Zij deed een master bedrijfskunde en is nu student aan de Protestantse Theologische Universiteit. Op haar website zegt ze maatschappelijk betrokken te zijn en geïnteresseerd in het welzijn van studenten. Ook de positie van vrouwen heeft haar belangstelling.

Ze won de titel jonge Theoloog des Vaderlands met een essay over wat zij ‘bottom-up-theologie’ noemt: theologie om de kloof tussen jongeren en kerk en theologie te dichten.

Een boek over Maria, dat is veel te katholiek

De prijs voor het beste theologische boek van het jaar gaat naar Arnold Huijgen, voor zijn boek Maria, icoon van genade. Huijgen is christelijk gereformeerd en hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

In die orthodoxe wereld geldt zijn boek als baanbrekend; aandacht voor Maria wordt daar gezien als veel te katholiek. Dat hij dit boek toch heeft geschreven, is volgens de jury van recensenten van Trouw en het Nederlands Dagblad ‘een gebeurtenis op zich.’

Ze prijzen het boek als oecumenisch, gericht op de band tussen protestanten en katholieken: ‘Huijgen theologiseert zeer Bijbels, maar heeft ook oog voor de eigen dynamiek van de traditie en de spirituele behoeftes van gelovigen. Juist dat element zou je zeer katholiek kunnen noemen. Dat maakt dit tot een hoopvol oecumenisch boek voor de marginale groep christenen in Nederland.’

