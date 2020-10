Theoloog des Vaderlands: Kerken moeten vergeving vragen voor leed homoseksuelen

Theoloog Lee, docent aan de Vrije Universiteit en pastor in een onafhankelijke Pinksterkerk in Amsterdam-Zuid-Oost, is geschrokken van de ervaringen van homoseksuelen in kerken die hun geaardheid veroordelen, zoals in veel behoudende, evangelische en Pinksterkerken het geval is.

Gelet op zijn eigen Pinksterachtergrond, noemt Lee de oproep aan kerken voor hemzelf een grote stap. In een interview in Trouw zegt hij dat dit onderwerp in zijn kerk en in andere migrantenkerken taboe is. Hij probeert het nu bespreekbaar te maken. Daarbij moet hij behoedzaam opereren: “Als ik binnen mijn kringen in één keer te veel doe, dan gaat het niet lukken en verandert er niks in hun hart.”

In zijn Hartenkreet verwijst Lee naar homoseksuelen die de kerk worden uitgezet, of aangespoord hun geaardheid te veranderen, desnoods door gebedsgenezing of met een therapie. Tot zijn verbijstering hoorde hij ook over zelfdodingen ten gevolge van de afwijzing door de geloofs­gemeenschap. Wijzend op verbaal en fysiek geweld buiten de kerk tegen lhbt’ers, schrijft hij: “Een kerkelijke boodschap die leidt tot depressie en suïcide, en kinderen en jongeren die worstelen met hun geaardheid doodsbang maakt, is ook gewelddadig.”

De scheidend Theoloog des Vaderlands noemt zijn oproep nadrukkelijk geen manifest. Dat is hem te activistisch, hij wil een bruggenbouwer zijn. In lijn daarmee wil hij ook geen excuses van kerken, zoals in de politiek vaak wordt gevraagd. Hij vindt dat individuele christenen, kerkgemeenschappen en hun bestuurlijke en geestelijke leiders, schuld moeten belijden en vergeving moeten vragen. In plaats van lhbt’ers ‘demoniseren en uitsluiten’, zouden ze moeten uitspreken dat iedereen welkom is, onvoorwaardelijk. “Want menselijkheid gaat aan alle geloof vooraf”, zegt Lee, die in de Nacht van de Theologie op 7 november afscheid neemt als Theoloog des Vaderlands.

