Theoloog Arjan Broers: ‘De grond waarop je staat is heilige grond’

In tijden van corona vertellen meer en minder bekende Nederlanders over hun persoonlijke leefregel of een inspirerende zin. Vandaag: theoloog Arjan Broers (52).

‘Toen de pandemie vorig jaar maart begon, viel er bij mij meteen werk weg. Daar schrok ik natuurlijk wel van, maar ik zag dat ik mijn huis, mijn eten en mijn drinken kon blijven betalen. Ik ben zelfstandig, dus ik ben gewend aan onzekerheid. Verder was ik vanaf toen veel thuis en kon ik meer naar buiten. De lucht was schoon, zonder vliegtuiggerommel. Het was eigenlijk heel sereen.

Het viel mij op in die eerste coronamaanden dat mensen elkaar beter aankeken en meer gedag zeiden. En hoe snel je ziet hoe wij met elkaar verweven zijn. Mijn jongste zus werkt in de zorg. Dus wist ik: afstand houden, zij werkt met kwetsbare mensen.

Ik heb al dat gezoen van vroeger niet gemist. Maar afstand houden was wel lastig bij geliefden en bij mensen die ik begeleid. Als iemand heel persoonlijke verhalen met je deelt, dan kom je automatisch dichterbij. En dat mocht niet.

Afgelopen maart zat ik in het tv-programma De verwondering van Annemiek Schrijver. Ik kreeg heel veel reacties op dat interview en met name op één zin die ik uitsprak: ‘De grond waarop je staat is heilige grond.’ Dat is een zin uit het Bijbelboek Exodus die tegen Mozes wordt gezegd als hij voor het brandend braambos staat. ‘Kom niet dichterbij, want de grond waarop je staat is heilig.’ Wij zijn gewend te praten over problemen en hoe je die kunt oplossen. Maar wat nou als je levensvraag geen probleem is, maar heilige grond? Dat je kunt luisteren naar wat het leven je aanbiedt? Dan ontstaat er een heel ander perspectief, met ruimte om met eerbied, verwondering en humor naar je verhaal te kijken.

Pijn hoort erbij

Het betekent dat je erop moet vertrouwen dat wat nu in je leven gebeurt misschien pijnlijk is, maar dat het erbij hoort. Ook deze pandemie. Als corona alleen een probleem is om op te lossen, dan hebben we het over vaccinaties en maatregelen. Als we ons ook afvragen: ‘Wat heeft dit ons te zeggen?’, dan zien we misschien dat de pandemie ons heeft stilgezet om te ervaren wat we echt nodig hebben. Dat onze manier van leven ongezond is. En dat we met minder geld en spullen en verre vliegvakanties toekunnen.

Volgende week begin ik als pastor in de Amsterdamse Dominicuskerk. Het is een feit dat de meeste kerken achteruitkachelen. Je kunt al je energie stoppen in dat proberen tegen te houden. Maar je kunt ook dat zien als heilige grond, als iets wat er nu blijkbaar bij hoort.

Het christelijk geloof gaat over je toevertrouwen aan het leven, inclusief de dood. Het vertrouwen dat je weer nieuwe adem krijgt. Wat Jezus heeft voorgedaan met Pasen, dat is de beweging van alles. Dat zie je in de natuur, het gebeurt iedere winter en lente, het gebeurt ook bij ons mensen. Je loopt vast, je weet niet hoe je verder komt en dan krijg je nieuwe adem. Zo zal het ook bij de pandemie gaan.

Ik denk dat er vooral behoefte is nu aan het in balans brengen van beheersing en overgave, van controle en je toevertrouwen. Dat we kunnen leren leven met onze beperkingen en verwondingen. En dat niet alleen een kerkgebouw heilige grond is. Daar wil ik het in Amsterdam over gaan hebben.

Geloof heeft niet in de eerste plaats te maken met allerlei overtuigingen en met moraal, het is allereerst een levenshouding. Dat je gelooft dat er in de wereld iets goeds aan de gang is, dat je daaraan mee kunt doen en dat het niet alleen van jou afhangt. Dat de grond waarop we staan heilig is.”

