Theologen vinden in Bijbel en Koranlegitimatie voor blokkade van de A12

Mag een moslim of christen een weg blokkeren als protest tegen klimaatverandering? Twee theologen onderzoeken de vraag of burgerlijke ongehoorzaamheid een gepast middel is.

Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren zaterdag de A12, de toegangsroute tot Den Haag. En dat gaan ze niet alleen dit weekeinde doen, maar de hele week erna, dus ook op de drukke werkdagen.

Daarmee overtreden ze de regel dat je geen snelweg mag bezetten. Bij vorige acties werden tientallen demonstranten opgepakt, en ook nu zint burgemeester Jan van Zanen van Den Haag weer op een geëigende reactie op deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Kan dit protest, waarbij actievoerders bewust wetten overtreden, door de theologische beugel, gaat dit niet te ver? En vraagt het geloof van christenen en moslims eigenlijk in opstand te komen tegen het klimaatbeleid?

“Natuurlijk ben je als christen een activist”, zegt publiekstheoloog Janneke Stegeman. Als het goed is, is een christen steeds bezig met hoe de samenleving eruitziet en waar het leven wordt beschadigd. Van daaruit kijk je hoe je je kunt inzetten. Waar ben ik nodig, en waar moet ik rammelen aan de macht?”

“Als moslim kan ik niet zeggen dat je automatisch een activist bent”, reageert Mohamed Ajouaou, universitair docent theologie aan de Vrije Universiteit. “De Koran vraagt niet per definitie een rebelse houding tegenover de samenleving of de macht. Of je in actie komt is afhankelijk van de context, en het middel moet proportioneel zijn ten opzichte van het doel.”

Stegeman: “Dat lijkt me in het geval van de klimaatcrisis wel duidelijk. Het gaat me niet om het activisme, maar om te protesteren tegen een structuur die leidt tot deze klimaatcrisis. Die is bedreigend voor alle mensen in de wereld, mensen slaan op de vlucht, er vallen doden.

“De droom van het koninkrijk van God komt niet overeen met deze noodsituatie. We moeten voorkomen dat de schade aan het klimaat nog erger wordt, dat rechtvaardigt burgerlijke ongehoorzaamheid. Met boeren die met trekkers de weg opgaan ligt dat anders. Zij hebben het moeilijk, maar ze kunnen er niet onderuit dat ze hun uitstoot moeten beperken.”

Verzetten tegen onrecht

Ajouaou: “Ja, en hun protest gaat gepaard met bedreiging en intimidatie, dat gaat veel te ver. Protest moet geweldloos zijn, dat is een van de kenmerken van burgerlijke ongehoorzaamheid.

“God roept in de Koran, in soera 9 vers 71, gelovigen en mensen in het algemeen op zich te verzetten tegen onrecht. Hij gebiedt het behoorlijke te doen, hij spoort aan tot het goede. En hij verbiedt het verwerpelijke, hij roept mensen op tot protest tegen onrecht.

“De grote vraag is natuurlijk wat onrecht is. Extinction Rebellion protesteert tegen de miljardensubsidies aan de fossiele industrie. Waarschijnlijk profiteren veel mensen daarvan, omdat producten goedkoper zijn door die financiële steun aan bedrijven. Maar op zichzelf zijn die voordelen voor de grote vervuilers onrechtvaardig. Het is niet eerlijk, niet transparant. Het klopt niet, het is onrecht.”

Stegeman: “De overheid heeft de situatie rond het klimaat veel te lang laten voortduren. De blokkade is een passende reactie op de klimaatcrisis. Automobilisten hebben last van zo’n actie, het is irritant als ze de weg niet kunnen gebruiken, ze worden boos, de actie is polariserend.

“Polarisatie wordt vaak voorgesteld als iets slechts. Maar polariseren is soms nodig, de middenweg is niet altijd heilig. Dit is niet de eerste klimaatactie, er zijn veel demonstraties geweest. Je kunt altijd de andere kant blijven zien en bezwaren noemen, maar er komt een moment dat je daar doorheen moet breken en dat je op moet staan. Hoe heftiger de situatie is, hoe heftiger ook de middelen.”

Er moet een zekere empathie zijn

Ajouaou: “In de Koran vind je wel legitimatie voor deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. In soera 304 staat dat niet per se een hele groep in opstand hoeft te komen. Een beperkt deel volstaat ook. Vanuit het islamitisch geloof zou ik daarom bijna zeggen dat er een zekere empathie moet zijn voor deze actie.

“De overheid probeert het recht op demonstreren nu in te perken, een vorige keer hebben ze voor de blokkade al mensen opgepakt. Dat doe je niet in een rechtsstaat, zo gaan dictatoriale regimes te werk, dit heeft daar trekjes van.”

Stegeman: “Ja eens, dat is heel kwalijk. De Bijbel is vaak heel kritisch op macht. De scheiding tussen politiek en geloof die wij vaak maken vind je in de Bijbel niet. Ik zie dat bijvoorbeeld bij het verhaal over wetgeleerden die aan Jezus vragen of ze de keizer van het Romeinse rijk, de bezetter dus van Juda, belasting moeten betalen. Jezus zegt: ‘Geef aan de keizer wat des keizers is, en aan God wat Hem toebehoort’.

“Dat is vaak uitgelegd als dat je belasting moet betalen aan de keizer, en trouw moet zijn aan God. Maar het is veel spannender. Caesar doet alsof hij God zelf is, alsof alles van hem is. Daarmee komt hij in conflict met God. De joodse traditie zegt: de wereld is van God. Met de blokkade op de A12 laat je merken: dit is van God.”

Ajouaou: “Of de islam kritisch is op macht, dat is dubbel. In de Koran wordt wel gewaarschuwd dat een oppositionele houding tegenover de macht, de regering, kan leiden tot ontwrichting. Dat moeten moslims voorkomen. De Koran vraagt een zekere gehoorzaamheid aan mensen die een verantwoordelijke functie hebben. Op ethisch niveau moeten we scherp zijn, en kritisch op onrecht. Op politiek niveau ligt het accent in de islam meer op gehoorzaamheid.

“De profeet heeft gezegd: ‘Als iemand van jullie iets verwerpelijks ziet, dan moet je je inspannen dat te veranderen’. Dat doe je met je hand, met je tong en in je hart. Die hand, dat is de hand van de overheid, die alleen mag geweld gebruiken. Bij de tong hoort van je laten horen, in woord en geschrift. Dat is mijn manier. Ik schrijf, ik meng me in discussies. Ik ben er zaterdag niet bij, het is niet mijn stijl. Maar ik ben blij dat anderen dit wel willen doen.”

Stegeman: “Ik ook. Het komt een beetje knullig over, maar ik heb een feestje. Anders was ik wel gegaan.”

Burgerlijke ongehoorzaamheid De Amerikaanse filosoof Henry David Thoreau (1817-1862) de gebruikte als eerste de term burgerlijke ongehoorzaamheid, in zijn gelijknamige essay. Hij weigerde belasting te betalen, uit protest tegen de slavernij. Ook Rosa Parks geldt als een voorbeeld van burgerlijke ongehoorzaamheid. Deze zwarte activiste weigerde in het gesegregeerde Amerika van de jaren vijftig in een bus haar zitplaats af te staan aan een witte passagier. Ook de mensenrechtenactivisten Martin Luther King en Mahatma Gandhi verzetten zich tegen de bestaande orde door regels te overtreden. In Nederland formuleerde socioloog en jurist Kees Schuyt in zijn proefschrift Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid criteria voor burgerlijke ongehoorzaamheid. De dissertatie is al vijftig jaar oud, maar de criteria worden nog steeds aangehaald. Het protest moet in elk geval geweldloos zijn, en het gaat om bewuste overtredingen van de wet. Burgerlijke ongehoorzaamheid is alleen toelaatbaar als er eerst gewone demonstraties zijn geweest. Belangrijk is ook dat de ‘rebellen’ de rechtsorde aanvaarden, inclusief het oordeel van de rechter en een eventuele straf.

Lees ook:

Christelijke klimaatrebel: ‘We moeten ons bekeren!’

Een snelweg blokkeren, dat gaat volgens klimaatactivist en dominee Rozemarijn van ’t Einde best ver. Maar in haar boek legt ze uit waarom dit soort verzet keihard nodig is en waarom mensen zich moeten aansluiten.