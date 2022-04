The Passion krijgt dit jaar vervolg met Hemelvaart

The Passion komt dit jaar met een extra editie op Hemelvaartsdag. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling, zegt Jurjen de Groot van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Toen de EO zich twee jaar geleden terugtrok uit het project zag De Groot zijn kans schoon. “Met de KRO-NCRV wilden wij doorgaan, als we het héle paasverhaal konden gaan vertellen.” The Passion, uitgezonden op Witte Donderdag, eindigde elf jaar lang bij de kruisiging van Jezus en een vooruitwijzing naar de opstanding.

In The Passion Hemelvaart vertellen dezelfde acteurs als van The Passion het vervolg tot aan Jezus’ hemelvaart. Dit jaar wordt het lijdensverhaal van Jezus in Doetinchem opgevoerd. In het tweede deel, dat apart wordt opgenomen, dwaalt Jezus’ vertwijfelde vriend Petrus in zijn auto door de Achterhoek.

Extra aandacht gaat uit naar Maria Magdalena, zegt Reinder van Dijk van KRO-NCRV. “Zij was de eerste die Jezus na zijn opstanding zag. Voor mij gaat het verhaal over vertrouwen en hoop. In ons verhaal is ze een vrouw die met zichzelf worstelt, en haar vertrouwen herwint door haar contact met Jezus.” Volgens Van Dijk is er in ‘onze gepolariseerde tijd behoefte aan onderling vertrouwen.’

Oproep tot actie

In de Bijbel geeft Jezus zijn volgelingen na zijn hemelvaart de opdracht de wereld in te trekken. Daarom is The Passion Hemelvaart een oproep tot actie, zegt Van Dijk. “Veel kijkers benutten The Passion als een moment van bezinning. Waar sta ik, waar geloof ik in, waar sta ik voor?”

Voor Van Dijk en De Groot heeft The Passion Hemelvaart niet alleen tot doel om het evangelieverhaal over Jezus af te maken. Ze zien ook dat veel Nederlanders geen idee meer hebben van de christelijke achtergrond van Hemelvaartsdag. Zo dient The Passion Hemelvaart, dat uitgezonden wordt op 26 mei, ook een educatief doel.

