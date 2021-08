Tegen mij praatte God nooit terug

Als kind bad Stevo Akkerman nog wel, maar er kwam een moment dat hij niet wist of er nog wel wat te bidden viel. Hij gaat erover in gesprek met priester-in-ruste André Zegveld.

Het was tijdens een redactievergadering waarbij ik niet aanwezig was dat mij in deze Shaffy-reeks het thema ‘bid’ werd toebedeeld. Terwijl ik liever had gevochten, gelachen of gezongen. Misschien zelfs gedanst – of wacht, dat komt in het hele lied niet voor. Maar bidden? Daar ga ik van zuchten.

Toch snapte ik de collega’s ook wel weer. Ik geef nu eenmaal regelmatig blijk van religieuze belangstelling, zo gek is het niet dat deze bal mijn kant oprolde. Het zou me zelfs ergens kunnen brengen, wie weet waar.

Vroeger, als kind, bad ik wel.

Ik ga slapen, ik ben moe,

’k sluit mijn beide oogjes toe,

Here houdt ook deze nacht,

over mij getrouw de wacht.

’t Boze dat ik heb gedaan,

zie het Here toch niet aan.

Schoon mijn zonden vele zijn,

maak om Jezus wil mij rein.

En dan waren er de vele momenten van handen vouwen en ogen sluiten, waarbij een ander bad en jij geacht werd te luisteren, nee mee te doen: ‘Laat ons bidden’. Voor de maaltijd, na de maaltijd. Bij het begin van de schooldag, bij het einde. Zondags in de kerk. Op catechisatie, bij de jongensvereniging.

Maar wat ik me niet goed herinner, en dit zal in sommige kringen als een veeg teken gelden, is of ik zelf nou zo vaak de behoefte voelde mij tot de Here te wenden. Daarvoor was Hij te afschrikwekkend en te ver weg, vermoed ik. En toen ik wat ouder werd, kwamen er ook bezwaren. Want dit herinner ik me nog wel, dat ik in mijn map met zelfgeschreven gedichten de volgende gedachte noteerde: ‘Het brood waar wij voor danken, is het brood waar zij voor bidden’.

Er volgde een halfslachtige opleving in een evangelische periode – ik ga nu met grote stappen door mijn gebedsgeschiedenis – maar de twijfel die er was ingeslopen, bleek uiteindelijk sterker dan verlangen naar een gesprek met de Heer. Want zo werd bidden genoemd: praten met God. Om mij heen deden mensen dat met het grootste gemak en God praatte dan ook terug, sterker nog: Hij regelde voor hen gunstige parkeerplaatsen, mooi weer op verjaardagen en succes bij zowel sollicitatiegesprekken als voetbalwedstrijden. Maar tegen mij praatte God nooit terug en Hij voorzag mij ook niet van aanwijsbare alledaagse voorspoed.

Het idee dat onze woorden via de bocht van de hemel invloed hadden op de loop der dingen op aarde, begon me steeds onwaarschijnlijker voor te komen. Ik weet nog dat er op een zondagochtend, dit was bij de Anglicanen in Eindhoven, gebeden werd voor een positieve uitslag van de verkiezingen in Rusland en ik dacht: maar we weten toch dat Vladimir Poetin gaat winnen? Dat stond allang vast en positief was het allerminst.

Toen daarna onze dochter Evy overleed, vijf kwartier na haar geboorte, zoals we wisten dat zou gebeuren, vormde dat voor mij een bevestiging van wat ik inmiddels zag als een gegeven: er is niet zoiets als de hand van God in ons leven en het heeft dus ook geen zin te proberen die hand te beïnvloeden.

Viel er dan nog iets te bidden? Ik wist het niet, ik liet het rusten, ik legde het weg. Wel las ik bij toeval, vlak voordat ik van Porto naar Santiago de Compostela zou lopen, een artikel in het Benedictijns Tijdschrift waarin bidden werd beschreven als ‘aandachtig leven’. En ook als dit: ‘De bijbel openslaan, niet lezen maar enkel openslaan en eraan denken dat je zelf ook zo’n boek bent, ook zo’n levensverhaal van wanhoop, sensualiteit, liefde, vriendschap, wreedheid en verlangen naar leven’.

Dat vond ik aantrekkelijk geformuleerd; in een column schreef ik dat ik van Porto naar Santiago ging bidden.

De auteur van het artikel in het Benedictijns Tijdschrift was priester-in-ruste André Zegveld en het was duidelijk dat ik hem voor dit Zomertijd-nummer moest spreken. Hij bleek te wonen in een appartement bij het klooster van de Zusters van Denekamp, in het uiterste oosten van Twente. Een verstilde plek, omgeven door landerijen en bossen, deels verzorgingshuis voor oudere Franciscanessen, deels retraite- en vergadercentrum, inclusief gastenverblijf. En er is de kapel, omschreven als ‘het hart van ons klooster’. Na een lange coronastop wordt daar weer dagelijks gebeden en dus zette ik mij eerst aan het middaggebed, in het gezelschap van enkele zusters, een groepje studenten van Hogeschool Windesheim en André Zegveld. Een eenvoudige dienst was het, we sloegen een kruis, luisterden naar lezingen uit de bijbel (‘Verzamelt u geen schatten op aarde’), zongen een lied en baden de gebeden.

Waaronder dit:

Wij zoeken hier de stilte, o God, wij komen tot U om te bidden, maar zonder iets te willen vragen. Uw nabijheid is ons genoeg.

Na afloop liepen we via de begraafplaats – zoveel zusters, zoveel verleden – naar Zegvelds appartement en ik legde het hem meteen maar voor. Waarom wel bidden, maar niet vragen?

“Kinderen die vragen worden overgeslagen hè. Het leven is toch niet de hele tijd bezig zijn met je eigen nooddruftigheid en dan aan een of andere hogere instantie vragen om daarin te voorzien? Leven is je openstellen voor het leven – wat heeft het leven mij te zeggen? Daar moet je stil voor zijn, dat vergt durf.”

Maar de Bijbel geeft wel aanleiding om bidden te zien als vragen, sterker nog, daar heet het: bidt en u zal gegeven worden. Dan is God toch een soort Sinterklaas, met als gevolg dat sommige gelovigen in een crisis terechtkomen als blijkt dat het zo niet werkt.

“Daar zit een heilloze vergissing achter: het moet mij goed gaan, het leven mag niet mislukken. Maar waarom moet dat? Wie zegt dat? Levens kunnen mislukken, huwelijken kunnen mislukken, roepingen kunnen mislukken, de meest verschrikkelijke dingen kunnen je overkomen en als dat gebeurt, dan gebeurt er niks onrechtvaardigs. Zo is het leven. Je hebt nergens recht op. Anders ben je het hongerige kind dat denkt het middelpunt van de wereld te zijn en vraagt: en ík dan? Dat noemen we dan bidden: en ík dan? Maar bidden is je openstellen voor het leven in al zijn hachelijkheid. Je afvragen of je daarmee overweg kunt, of je dat kunt aanvaarden, wat het je doet.”

Als je bidden zo omschrijft, heeft God of een god daar dan nog iets mee te maken? Aandachtig leven, zoals u het noemde, vereist geen God.

“Wie of wat is God? Dat is het akelige, niemand heeft ooit God gezien, zo staat het in het Johannes-evangelie, dat moet jij toch weten. Ik vraag liever: hoe functioneert het woord God? Met het woord God geven we aan wat er in ons leven onvoorwaardelijk, uiteindelijk en onherroepelijk toe doet. Dat, en ik volg hier Thomas van Aquino, noemen wij God. Nou, de kerken verdwijnen, met hun torenspitsjes, terwijl de bankgebouwen almaar groter worden. Daar zien we wat er voor ons toe doet. Bestaat God? God bestaat als hij gezegd wordt, zegt Meister Eckhart. Zo is het woord God bedoeld, het is geen aanwijzing van een wezen, maar een zoekbegrip.

“God als persoon? Dat vind ik een beetje onzin. De oorsprong van het woord persoon is persona, Grieks voor masker. Daar sprak je dan doorhéén. Wij christenen zeggen: wij geloven in één God, bestaande uit drie personen. Maar het is niet zo dat de paus ooit heeft gezegd: we hebben eens goed naar boven gekeken en ze zijn daar met z’n drieën. Wij kunnen over God alleen maar in drieën spreken, omdat we nu eenmaal niet alles tegelijk kunnen zeggen.”

Maar waarom zouden we het begrip God nodig hebben om uit te spreken wat er voor ons werkelijk toe doet?

“We hebben God niet nodig. Als je dat zegt, ga je instrumenteel met God om. Je mag met mensen niet instrumentaal omgaan, dus zeker niet met God. Dat is ‘lieve Heertje, geef mooi weertje’. Maar bidden is: leven met God. En leven is niet nadenken over het leven, niet theoretiseren, nee, leven is lekker eten, een vriendin hebben, kinderen hebben, houden van verse haring, dát is leven.”

Maar ook: verdriet hebben, ziek zijn, doodgaan.

“Jazeker, dat hoort er ook bij. Leren leven met de wetenschap dat je maar een passant bent en niet het middelpunt van alles. Zo leven dat je zonder hebberigheid met het leven omgaat.”

In het Benedictijns Tijdschrift bracht u dit alles ook in verband met verlangen en dan betekent bidden wellicht ook: je verlangens leren kennen. Maar wat nu als die verlangens zijn: welvaart, welzijn en gezondheid? Ofwel: het moet mij goed gaan?

“Daarvoor hebben we nu de religies, dat is de functie van religie: het zijn scholen, pedagogische ondernemingen, waarin je kunt leren om kritisch naar jezelf te kijken. Wat is nou echt leven, wat doet mij leven, waar word ik echt gelukkig van. Het komt neer, zoals Bas Heijne schreef, op de hondsmoeilijke opdracht van jezelf af te zien. Dat zegt de geschiedenis van alle religies: alleen bij inleveren valt er iets te winnen. Als je alleen maar wilt winnen, zul je alles verliezen. Ook dat is het mysterie van het leven. En we moeten God niet daarbuiten plaatsen, maar daarbinnen.”

Wat als dat leven meteen wordt afgebroken? Of op een verkeerde manier? Waar is God dan?

“Dat is een theoretische vraag…”

Nee, hoor.

“Jawel, dat is een vraag naar een laatste woord, naar het waarom. Je kunt die wel stellen, maar je krijgt er nooit antwoord op.”

Toch is dit niet theoretisch, mensen kunnen hier werkelijk mee worstelen.

“De mensen worstelen met het leven. Met de manier waarop God het leven geschapen heeft. Ze zeggen eigenlijk: had hij dat niet beter kunnen doen?”

Dat vind ik ook wel.

“Ik niet. Je treft het leven aan. Daarbij heb je de religieuze raamvertellingen die zeggen dat het bedoeld was paradijselijk te zijn, maar dat mensen dat niet hebben aangedurfd. Ze waren naakt en broos en sterfelijk, terwijl ze God hadden willen zijn. Maar God willen zijn maakt niet gelukkig – integendeel, daar is de ellende mee begonnen. Dat is in primitieve vorm toch het verhaal van het leven.”

Auschwitz-overlevende Primo Levi schreef in ‘Is dit een mens’ over het gebed van de oude Kuhn, die God dankte omdat hij (nog) niet was geselecteerd voor de gaskamer. Het maakte Levi kwaad omdat Kuhn niet lette op de jonge barakgenoot die wél was geselecteerd. Levi schrijft: als ik God was, had ik Kuhns gebed uitgespuwd.

“Dat heeft Hij ook gedaan, denk ik. Die selectie is gruwelijk. Gruwelijk. Maar wel mensenwerk. Rabbijnen hebben zich gebogen over de vraag waar Kaïn en Abel over discussieerden toen ze samen het veld ingingen – het veld waar Kaïn zijn broer dood zou slaan. Welnu, dat ging om de vrouw, de tempel en het geld. Dat is een heel wijs antwoord. Dit is wat mensenwerk is, dit is waar het altijd over gaat: wie is de baas, in huis, in de religie, in de samenleving? Ik dus.

“En is er niet het gewelddadige mensenwerk, dan is er het onvermijdelijke lijden dat iedereen zomaar kan treffen – je krijgt leukemie, of erger nog, je kind krijgt leukemie en het sterft. Vreselijk. Maar waarom zou het jou niet moeten overkomen en een ander wel?”

Het zou niemand moeten overkomen.

“Dan wil je het leven dus niet zoals het zich aan ons voordoet. Ignatius van Loloya, de stichter van de Jezuïetenorde, zegt: je moet onverschillig naar het leven kijken. Dat betekent niet dat de dingen je niets kunnen schelen, maar dat het voor jouw levenshouding geen verschil mag maken wat zich aandient.”

Het doet me enigszins denken aan zen-boeddhisme.

“Het is de oerinspiratie van alle religies. Je bent een sterfelijk mens, een eindig mens, je bent niet groter dan je bent, je hebt nergens recht op. En de kunst is daar met een zuiver hart naar te kijken. Zuiver betekent dat je niet selecteert: dit accepteer ik wel, dat niet. Hoe meer dat lukt, het klinkt een beetje lullig, hoe gelukkiger je wordt. Omdat je dan al die mythologieën over jezelf, die het leven zo zwaar maken, durft los te laten.”

Bidden is aandachtig leven, had Zegveld geschreven en daarmee was het alomvattend geworden. Wat niet wil zeggen dat hij iets zou willen afdoen aan de afzonderlijke momenten van aandacht. Die zijn er ook, zeker in een klooster.

Het getijdengebed was hier nog altijd wat gekortwiekt door corona, maar ‘s avonds was er wel de eucharistie. Ik had enige moeite met het vinden van de juiste passages in het brevier ofwel gebedenboek, dus er ging het nodige langs me heen. Maar het kruisje slaan ging heel behoorlijk.

Het leek me goed en verstandig om vervolgens op zoek te gaan naar een trappistenbier. Ik liep de lange toegangslaan van het klooster af en wandelde naar het oude centrum van Denekamp. En bij een Westmalle, gebrouwen in de abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, bedacht ik dat het bidden waar ik met Zegveld over had gesproken, niets anders was dan de hele overrompelende opdracht van Ramses Shaffy. Het ‘zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ zat er allemaal in.

Zomertijd licht deze zomer elke week één van Ramses Shaffy’s zeven levenskreten uit: zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Het gelijknamige lied viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag, maar de boodschap van verbondenheid, hoop en strijdlust is actueler dan ooit.

