Te zacht gebeden voor de Saudische kroonprins? Dan kun je de doodstraf krijgen

Je moet het lef maar hebben. Je drijft de spot met ‘wat de staat tot stand heeft gebracht’ en, erger, je raffelt respectloos het verplichte gebed af voor de vorst die jouw land regeert. Als je zulk gedrag in Luxemburg vertoont is er weinig aan de hand. De groothertog zal je geen haar krenken. Anders ligt dat in Saudi-Arabië waar sinds drie jaar een vampier de lakens uitdeelt, kroonprins Mohammed Bin Salman. Het verhaal wil dat monarchieën vaak gunstig afsteken bij republieken. Als dat al klopt dan is Saudi-Arabië de uitzondering.

Afgelopen zondag zou het proces tegen de prediker Salman Al-Awdah beginnen. Na een twitter-orkaan is de berechting uitgesteld. Mocht hij toch de doodstraf krijgen, voor de twee bovengenoemde en nog 35 andere ‘aanklachten’, dan zou misschien Trump hem nog kunnen redden. Dat zou wel bijzonder zijn, want normaal steunt de president het verdorven Saudische koningskind door dik en vooral dun. God verhoede immers dat, door een fout woord van de machtigste man op aarde, niet de VS maar China voortaan de explosieven mag leveren die Zijne Koninklijke Hoogheid op zijn Jemenitische buren smijt.

De Saudische kroonprins op bezoek bij de Amerikaanse president op het Witte Huis. Beeld EPA

Zaagmoord

Prediker Al-Awdah is de boosdoener die het gebed voor de leider van het land, in theorie de koning maar in de praktijk de kroonprins, zou hebben ingekort. Maar welke gunst moet je voor die schelm afsmeken bij de Allerhoogste? Dat kan enkel vergiffenis zijn, zeker na de zaagmoord op journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul. Maar als je als voorganger in de moskee om vergiffenis bidt voor deze vorst dan is dat majesteitsschennis en vliegt je hoofd eraf. Dus kun je maar beter helemaal niet of bijna niet voor hem bidden, maar ook dat is riskant, zo blijkt nu.

De cirkel is rond, want alles begon bij Al-Awdah en zijn collega’s. Een kleine twee jaar geleden begon de arrestatiegolf, waarin Bin Salman talloze Saudische prominenten opsloot. Prinsen en zakenlui zaten vast in een luxehotel tot ze belasting hadden betaald. Dat klonk nog een beetje humoristisch, wat het niet was want de bejegening was honds. Later waren vrouwenactivisten en stamhoofden de klos. Je leest wel dat er wrok zou hebben meegespeeld over een stammen-opstand in de jaren twintig tegen de opa van de kroonprins. Zand erover, zou je zeggen, maar de woestijn vergeeft niet graag.

Zes maanden gekluisterd

De razzia begon met de opsluiting van geestelijken die behoorden tot de ‘reveilbeweging’ Sahwa, die contacten zou hebben met de verboden Moslimbroeders. Al-Awda verdween in september 2017 in het cachot. Een jaar later zou de doodstraf zijn geëist. Zes maanden zat hij aan handen en voeten gekluisterd. Voedsel kreeg hij toegeworpen, vertelde hij later aan zijn familie. Hij was de kluts kwijt en ondertekende papieren zonder ze te lezen. ‘Bekentenissen’?

De roep om de hajj in Mekka (eind volgende week) te boycotten, vanwege Jemen en Khashoggi en misschien nu ook Al-Awdah, wordt luider. Dit jaar wordt dat niets meer maar zichtbaar effect zal een ‘hajj-staking’ ook de komende jaren niet snel hebben. Daarvoor zijn er te veel moslims op aarde, ongeveer anderhalf miljard. Mekka kan twee miljoen pelgrims herbergen, en die haal je altijd wel binnen, boycot of niet. Er komen dit jaar ook, op uitnodiging van het koningshuis, pelgrims uit Christchurch in Nieuw Zeeland, waar een islamofoob in maart 51 moskeebezoekers doodschoot. De Nieuw-Zeelanders genieten de gastvrijheid van een andere moordenaar, Mohammed Bin Salman.

In de rubriek ‘In de schaduw van de minaret’ leest u bespiegelingen over de islamitische wereld van Eildert Mulder, arabist en oud-redacteur van Trouw.