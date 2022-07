Te wit, te mannelijk en te westers. ‘Een canon voor de filosofie kan überhaupt niet meer’

De canon van de moderne filosofie is achterhaald, meent filosofiehistoricus Carlo Ierna. Maar hij komt niet met een nieuw overzicht van wijsgeren die het denken beslissend hebben beïnvloed. Hij vindt een canon helemaal onhoudbaar.

Wat is de toekomst van de filosofische canon? De huidige lijst met topwijsgeren is te wit, te westers en te mannelijk, zei filosofiehistoricus Carlo Ierna (1979) een jaar geleden. Binnenkort rondt hij een tweejarig project af om de canon door te lichten en te moderniseren. Maar het resultaat is geen modernisering. In plaats daarvan komt hij met een harde conclusie: de canon kán niet meer.

Een jaar geleden maakte Ierna, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Radboud Universiteit, in Trouw de tussenstand op. Toen plaatste hij al grote vraagtekens bij de Grote Zeven die samen de canon van de moderne filosofie (1500-1900) vormen. Als het aan hem lag zouden Spinoza, Locke en Hume het niet meer halen, zei hij toen.

U kreeg veel reacties.

“Aan de Vrije Universiteit, waar ik werk, staan ze erachter, maar daarbuiten kreeg ik het imago van een woke diversiteitsideoloog. Vakgenoten die ervan overtuigd zijn dat de bestaande canon het beste bijeenbrengt wat de wereld aan ideeën heeft voortgebracht, vinden dat ik afbreuk doe aan de kwaliteit van de filosofie. Bij hen gaan de wenkbrauwen omhoog: hoezo, hoeven studenten niets meer te leren over Locke of Hume, dat kan toch niet?”

En wat was uw repliek?

“Het beeld dat velen van de klassieke denkers hebben, klopt helaas niet, zeg ik als historicus. Je moet mensen niet groter maken dan ze zijn, die heldenstatus past hun niet. Er waren veel meer denkers betrokken bij de Verlichting.”

En de wereld is groter dan het Europa waar die denkers vandaan komen. Vindt u de bestaande canon provinciaals?

“Dat woord drukt het heel goed uit. Ik kom uit Limburg, van mijn oma kreeg ik De Canon van Limburg. Daarin staat de mijnbouw. En heuvels. Dat alles speelt in de nationale geschiedenis een veel bescheidener rol. Dat geldt ook voor de filosofie, de internationale moderne canon is eigenlijk provinciaals. De denkers zijn Brits, Duits en Frans, er zitten ook een paar Nederlanders tussen.”

Met enkele studenten bracht Ierna in kaart hoe de geschiedenis van de filosofie wereldwijd eruitziet. “Wat doen handboeken uit pakweg Zuid-Korea, welke namen kom je tegen in de geschiedenisboeken vanaf de achttiende eeuw? Wie werden toen als canonieke denkers gezien? Vrijwel nooit leveren die boeken een verantwoording, een rechtvaardiging voor het al dan niet opnemen van personen. Die keus is voor de schrijvers ervan blijkbaar vanzelfsprekend. Terwijl het dat niet is. Descartes was in de zeventiende en achttiende eeuw nog geen held van het denken, terwijl je de filosoof en pedagoog Friedrich Paulsen, die wereldwijd invloed had op onder anderen Mao Zedong, vergeefs in de handboeken zoekt. Op basis van welke criteria gebeurde dat? Die geschiedenis hangt van toevalligheden aan elkaar.”

Celebrity-filosofen bespeelden de media als ware influencers

Het bijzondere van Ierna’s aanpak is dat hij niet zozeer kijkt naar de invloed die denkers hebben gehad. Invloed, aldus Ierna, danken sommigen niet aan de kwaliteit van hun ideeën, maar aan het gegeven dat ze ‘celebrity-filosofen’ werden die de media van hun tijd als influencers hebben bespeeld. “Ze werden vanzelf beroemder omdat ze beroemd waren.”

Ierna kijkt liever naar de wijze waarop hun denken toentertijd werd ontvangen, de ‘receptie’. “De samenstelling van de canon is altijd bepaald door eigentijdse thema’s. De historici uit het verleden keken dus met oogkleppen op naar hun verleden. Dat geldt voor ons ook: we worden beïnvloed door actuele thema’s.”

Twee jaar werkte Carlo Ierna aan het project ‘Een Nieuwe Canon voor de Geschiedenis van de Filosofie’. Aanvankelijk schoof hij met nieuwe namen in het vaste rijtje denkers, uiteindelijk heeft hij dat losgelaten. Een alternatieve canon zou namelijk het idee bestendigen dat er een ‘juiste’ canon kan bestaan.

Ierna kiest rigoureus voor afschaffing van de oude criteria die een canon mogelijk maken. Zo kan de canon-nieuwe-stijl, als die al zo mag heten, niet meer dienen als richtsnoer. Vergeet ook zijn objectiviteit, uitgangspunt is dat niemand neutraal is, want iedereen heeft een eigen perspectief. En de canon-nieuwe-stijl heeft de pretentie laten vallen dat hij de beste denkers opsomt. “Een atlas toont ook niet de beste landen.”

In de projecttitel was sprake van een ‘Nieuwe Canon’. Maar u frist de oude niet op en presenteert geen schaduwcanon.

“Nee. Wat ik ontwikkel is een nieuwe onderwijsmethode. Gebruikelijk was om vanuit het verleden een verhaallijn over de moderne filosofie te schetsen en daar de punten bij te zoeken. Zo krijg je een geschiedenis van de filosofie, een dus gebaseerd op uitsluiting, terwijl er zoveel meer zijn. We slaan, om eens wat te noemen, 80 procent van het wereldoppervlak over, en de helft van de hele populatie: de oude canon bestaat uit louter Europese mannen. Alchemie, spiritualiteit, mystiek: ze zijn als onwetenschappelijk afgedankt. Zo blijft de heel interessante filosofe Anne Conway, die de verbanden daartussen overdacht, uit het zicht.”

Wat is uw alternatief?

“Reverse engineering: terugkijkend onszelf en bestaande ideeën analyseren en verklaren, bijvoorbeeld over de verhouding tussen mens en dier, of gender. Net als bij een detective, je begint bij de moord en zoekt naar de toedracht. Het ligt voor de hand, die keus voor de omgekeerde chronologische volgorde, maar die is in het onderwijs nog nooit toegepast.

“Waarom beginnen we niet bij het heden en zoeken de oorzaken van waar we nu zijn beland? Dan komen er andere personen in beeld en corrigeer ik de genegeerde diversiteit. Mijn ervaring met studenten is dat ze op deze manier al heel snel bij bronnen terechtkomen die niet afkomstig zijn van de Grote Zeven. Deze deconstructie opent een rijke historische context. Ze maakt duidelijk dat de geschiedenis ons heeft gemaakt, en omgekeerd: dat wij haar maken.”

Hoe ver bent u nu met het uitwerken van uw nieuwe onderwijsmethode?

“Door de corona-crisis is dat wat vertraagd. De interactie met studenten verliep ook wat anders dan ik me had voorgesteld. Ik rond publicaties hierover nu af.”

Inmiddels verwerkt Ierna zijn nieuwe inzichten in zijn lessen. Daarin kan hij zijn ongemak met de bestaande canon kwijt. “Dat ik als docent daarbij keuzes maak en dat ik me daarvoor al in het eerste college verantwoord, dat stellen studenten zeer op prijs.”

In zijn colleges figureert een bredere baaierd aan denkers dan alleen die uit de canon; ook niet-westerse stemmen als die van de Ghanees Anton Amo klinken daar, en die van vrouwen als Émilie du Châtelet en Anna Maria van Schurman. Ierna heeft niets tegen witte mannen, hij is er zelf een.

Maar door de veranderde aandacht die zijn nieuwe onderwijsmethode met zich meebrengt, zal er “hier en daar wel eens eentje moeten sneuvelen. Dat vind ik geen ‘cancelen’, het is ruimte maken voor iets anders, zodat we eerdere canceling ongedaan kunnen. Daarmee maken we niet in een klap alles goed, maar het is een stap in de goede richting.”

De vijf van Ierna

Alle studenten filosofie volgen verplicht colleges moderne filosofie (1500-1900). Al eeuwen wordt dit verhaal verteld aan de hand van de Grote Zeven: de meest besproken moderne wijsgeren. In de gangbare handboeken en filosofische vaktijdschriften tref je hun namen steevast aan: Descartes, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Locke, Hume en Kant.

De komende weken belicht Trouw vijf denkers die ten onrechte vergeten zijn. Ierna: “Omdat die canon geen passende afspiegeling van de geschiedenis is, vestig ik graag de aandacht op een diverser gezelschap”.

Dankzij haar pleidooi voor onderwijsvrijheid voor christelijke vrouwen en haar brille studeerde Anna Maria van Schurman (1607-1678) als eerste vrouw aan een Nederlandse universiteit. Ze toonde in woord en daad hoe wetenschap en geloof ons dichter bij God kunnen brengen.

Anna Maria van Schurman Beeld Google

Op een originele manier combineerde Anne Conway (1631-1679) inzichten uit filosofie, kabbala en alchemie om de samenhang tussen lichaam en geest te kunnen verklaren. Daarmee weerlegde de Britse filosofe de theorieën van Descartes, Spinoza en Hobbes.

Anne Conway Beeld Google

De arme Duitse boerenzoon Friedrich Paulsen (1846-1908) schopte het tot hoogleraar filosofie en pedagogiek in Berlijn. Hij toonde het belang van een geesteswetenschappelijke vorming aan met de filosofie als de zon waar alle wetenschappen omheen draaien.

Friedrich Paulsen (1846-1908) Beeld Google

De door de West-Indische Compagnie uit Ghana gehaalde Anton Amo (1703?-1759) verwierf als eerste Afrikaan een titel aan een Europese universiteit. Hij doceerde in Duitsland. Amo schreef over burgerrechten van zwarte slaven en doordacht Descartes’ dualisme radicaal.

Anton Amo Beeld Google

De Franse wis- en natuurkundige Émilie du Châtelet (1706-1749) leverde de eerste correcte formulering voor de kinetische energie en bepleitte de eis van weerlegbaarheid van een theorie ver voordat Popper zijn falsificationisme formuleerde.

Émilie du Châtelet (1706-1749) Beeld Google

