Te koop: stukjes bot van een heilige, een biechtstoel of Mariabeeld, de Relimarkt heeft het allemaal

De Relimarkt in Hoensbroek staat tjokvol kunst uit gesloten kerken en kloosters – voor een paar tientjes koop je zelfs de stoffelijke resten van een heilige. Op kritiek reageert eigenaar en liefhebber Gert de Weerd nuchter: ‘Als ze me vragen een bordeel in te richten, dan werk ik daar niet aan mee.’

Gemma de Kok wijst op een van de vele kerststallen, in een lange rij uitgestald. “Kijk nou toch”, roept ze enthousiast. “Hoe mooi is dat wel niet gemaakt!” Ze pakt een Mariabeeld uit het geheel. Gemma draait de Moeder Gods gefascineerd in haar hand, en tuurt belangstellend naar het beeldje. Thuis heeft ze 120 kerststallen staan, maar tegen de verzameling van de Relimarkt kan ze niet op. Honderden kindjes Jezus, Jozefs, herders en genoeg ossen en ezels om een dierentuin mee te vullen.

De Relimarkt specialiseert zich in de verkoop van kerk- en kloosterkunst. Ze verzamelen onder andere beelden, altaren, monstransen en liturgische gewaden van kerken en kloosters die de deuren moeten sluiten. Een kleiner deel van het assortiment komt van verzamelaars. Gert de Weerd, eigenaar van de Relimarkt, kijkt tevreden naar de honderden beelden in zijn gigantische collectie. Hij glimlacht: “Misschien is de winkel nu een beetje té vol.”

De Weerd: ‘Het is allemaal zo prachtig gemaakt. Ik ga er met enorm respect mee om. Voor mij is het alleen kunst, maar ik snap ook dat mensen voor deze beelden geknield hebben.’ Beeld Roger Dohmen

Katholieke coryfeeën

Langs de achterwand staan de heilige Franciscus, de heilige Rochus van Montpellier, de heilige Jozef en honderden andere katholieke coryfeeën als festivalgangers dicht op elkaar. Rozenkransen en kleine portretjes liggen op gekleurde marktkraampjes, uitgestald in de 800 vierkante meter grote ruimte. Kruisen liggen in een klein bergje op elkaar gestapeld, naast een kast overladen met heiligenbeelden.

Ondanks het feit dat De Weerd uit een protestants gezin komt, heeft hij van jongs af aan al een fascinatie voor katholieke kunst. “Toen ik in de twintig was, kocht ik op de rommelmarkt een groot beeld van het kindje Jezus. Ik vond dat hij niet op zo’n plek hoorde”, vertelt De Weerd. “Mijn protestantse oma was daar niet zo blij mee. Ik had haar enthousiast gebeld of ze lang wilde komen, omdat ik iets moois had gekocht. Toen ze eenmaal in ons huis stond, werd al snel duidelijk dat het beeld iets was wat ze in haar leven liever niet had gezien.”

Zelf is hij niet meer gelovig, maar inventarissen van kerken en kloosters blijven zijn interesse houden. De Weerd is ook eigenaar van Museum Vaals, waar nog eens honderden heiligenbeelden zijn te bezichtigen. De winkel is tevens het depot van het museum. “Het is allemaal zo prachtig gemaakt. Ik ga er met enorm respect mee om. Voor mij is het alleen kunst, maar ik snap ook dat mensen voor deze beelden geknield hebben.” Hij gaat naast zijn favoriete werk staan, een grote kleurrijke Pietà. “Mooi hè, die expressie op het gezicht van Maria.” Hij bukt even, om het gelaat goed te kunnen bestuderen. “Het lijkt net echt, het verdriet om haar overleden zoon is hier prachtig uitgebeeld.”

Een Duitse pastoor op zoek naar een beeldje voor zijn parochie bij Keulen. Beeld Roger Dohmen

Wandtapijt van Maria

De winkel trekt niet alleen praktiserende katholieken. Kunstenares Hellen van Meene bestudeert een wandtapijt van Maria, gemaakt van zacht stof. “Wat een prachtige winkel! Voor mijn werk zoek ik mooie kunst, waar ik een nieuwe betekenis aan geef,” vertelt ze, terwijl ze haar vingers langs de zachte stof laat glijden. “Ik ga van dit wandtapijt denk ik een kleed maken, voor in mijn huis.”

In een glazen vitrine, tussen gedecoreerde monstransen en vergulde kelken, liggen kleine doosjes. Geplakt op het rood fluweel aan de binnenkant zitten kleine stukjes bot. We hebben hier te maken met relikwieën. Dat zijn voorwerpen die betrekking hebben heiligen. Een stuk kleding of gebruikte kelk, maar dus ook beenderen of een klein beetje opgedroogd bloed. Hier kost een botje van een heilige zo’n 80 à 100 euro.

Beelden met glazen ogen zijn zeer gewild. Beeld Roger Dohmen

Controversieel

De verkoop van relikwieën is controversieel, de erfgoedspecialisten van Museum Catharijneconvent maken er bijvoorbeeld bezwaar tegen. De Weerd reageert nuchter. “Ik heb er niet zo veel moeite mee. Het ligt er wel aan waar het terechtkomt natuurlijk, ik heb het liefst dat het uiteindelijk weer in een kerk ligt.” Omdat hij de voorwerpen ook aan particulieren verkoopt heeft hij dat niet altijd in de hand, “maar als ze me vragen om een bordeel in te richten, doe ik daar niet aan mee”.

De afkomst van veel van de objecten op de markt weet De Weerd niet, zo groot is het aanbod in zijn winkel. “Mensen komen naar ons toe om hun collectie te verkopen, of omdat hun klooster gaat verhuizen en ze een herbestemming voor deze stukken zoeken.” Dat laatste is de reden dat Gemma de Kok de Relimarkt bezoekt. Haar man is betrokken bij de verhuizing van een klooster. Er wordt een nieuw huis gezocht voor heiligenbeelden en liturgische voorwerpen. Verderop loopt kunstenares Hellen van Meene met het wandkleed van de Moeder Gods de deur uit. Ook zij belooft respectvol om te gaan met haar Maria-mat, als ze die eenmaal af heeft. “Hij krijgt een mooie plek in mijn huis, zodat er niet de hele tijd mensen overheen stampen.”

De Weerd, eigenaar van de Relimarkt, bij zijn favoriete beeld. Beeld Roger Dohmen

Museum is kritisch. ‘Houd deze kunst binnen de kerk’ De erfgoedspecialisten van Museum Catharijneconvent zijn geen voorstander van de verkoop van kerk- en kloosterkunst aan particulieren. Zij zijn in opdracht van de kerken en kloosters in Nederland vaak betrokken bij herbestemmingstrajecten van katholieke kunst. “Monstransen, kelken en cibories hebben een functie in de viering,” vertelt Marco Blokhuis, erfgoedspecialist bij het museum. “Het is daarom beter als deze voorwerpen, ook bij kerksluiting, opnieuw een plaats kunnen krijgen in een kerk, kapel of klooster. De handel in religieus erfgoed stimuleren wij daarom ook geenszins.” “Relikwieën worden nog veel gebruikt”, vertelt hij. “Als een kerk dicht gaat, worden ze verwijderd uit een altaar. Dan komt een relikwie weer bij het bisdom terecht.” Ondanks het advies van het Catharijneconvent, zijn er toch veel relikwieën in omloop. “We hebben het over belangrijk religieus erfgoed, ik vind dat die binnen de katholieke kerk moeten blijven.”

Lees ook:

Broeder Adelbert beheert honderden relieken: ‘Kijk, dit is het bovenbeen van paus Alexander I’

Relieken worden steeds populairder. Dat merkt ook broeder Adelbert, die de reliekenschat van de Abdij van Egmond beheert. ‘Relieken maken nederig.’