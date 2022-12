Steunpunt voor slachtoffers van homogenezing: ‘We kunnen levens redden’

Ze hebben het allebei meegemaakt: dat ze binnen de kerk hoorden dat je als man niet met een man kunt zijn. En dat je met behulp van gebed en gesprekken van je gevoelens af kunt komen. Nu Alexander Noordijk en Kai Yung eenmaal verzoend zijn met wie ze zijn, willen ze mensen bijstaan die er nog middenin zitten.

Het echtpaar Noordijk en Yung, beiden eind veertig, zijn mede-initiatiefnemers van een nieuw steunpunt voor slachtoffers van homogenezing, ofwel conversiepraktijken. Via wijdekerk.nl, dat de acceptatie van lhbti+-mensen in kerken wil bevorderen, zijn ze te vinden, net als drie andere ervaringsdeskundigen.

Sinds begin dit jaar is Noordijk predikant voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in Monnickendam, waar de twee ook wonen. Yung is applicatiespecialist in het ziekenhuis.

Hoe wist u dat hier behoefte aan is?

Noordijk: “Wij komen regelmatig mensen tegen van wie we horen dat dit soort praktijken nog steeds voorkomen, met name in evangelische kringen, waar we zelf ook uit komen. Drie uur nadat dit initiatief in het nieuws kwam, hadden we al verschillende reacties uit het land binnen.”

Wat maakt homogenezing zo schadelijk?

Noordijk: “Ik heb er zelf bijvoorbeeld allerlei angsten door ontwikkeld. Er is ooit met mij gebeden dat ik uit een soort maagdenvlies moest komen, ik moest als het ware opnieuw geboren worden. Ik heb heel lang geloofd dat je kunt veranderen, een christelijke psychiater praatte me dat ook aan. Het was heel frustrerend dat ik maar niet genas. Uiteindelijk leerde ik Kai kennen, ging ik in Amsterdam wonen, en daar kwam ik christenen tegen die me uitlegden dat God je oké vindt zoals je bent.

“Sommige mensen gaan er zo aan onderdoor bij heftige conversietherapie dat ze zelfmoordgedachten krijgen. Misschien kan mijn man je dat beter vertellen. Ik zet je even op de speaker.”

Alexander Noordijk en Kai Yung. Beeld wijdekerk.nl

Er klinkt wat gekraak, dan klinkt de stem van Kai Yung door de telefoon. “Ja, ik weet dat we levens kunnen redden. Zelf heb ik lang gedacht dat ik in de hel zou komen als het me niet zou lukken om hetero te worden. Ik zat zo in de knoop. Je weet dat de conversietherapie niet helpt, maar je weet ook niet hoe je daaruit kunt komen. Het was zo erg dat ik op een gegeven moment wist dat het mijn dood zou betekenen.

“Toen ik erachter kwam wat de liefde van God betekent, was dat een enorme opluchting. Hij heeft diversiteit geschapen. Net zoals hij andere seksen, culturen en huidskleuren heeft gemaakt, horen ook lhbti+-mensen bij zijn schepping.”

Noordijk: “En het maakt hem niet uit van wie je houdt”.

Kunnen mensen die dit meegemaakt hebben niet beter naar de psycholoog?

Noordijk: “Ja, dat is ook zeker nodig. Ons doel is vooral naast mensen te staan, en te luisteren en te begrijpen.”

Yung: “En om te laten zien dat je christen én lhbti+-persoon kunt zijn. Ik wist in mijn tijd helemaal niet dat dat mogelijk is. Dat hoor ik nog steeds weleens, mensen zijn echt verrast. Hoe kan het dat je nog steeds in de Bijbel gelooft en toch met een man leeft? Nou, wij laten zien hoe dat kan.”

