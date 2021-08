Sterrenkundige van Dishoeck gaat Vaticaan adviseren als lid van de Pauselijke Academie: ‘De wetenschap heeft ook niet overal antwoord op’

Ze is niet katholiek en ook kritisch over de kerk. Toch werd de Nederlandse sterrenkundige Ewine van Dishoeck onlangs benoemd als lid van de Pauselijke Academie van Wetenschappen, die onder meer het Vaticaan adviseert op het vlak van de wetenschap.

Aan het eind van het gesprek laat Ewine van Dishoeck het geboortekaartje zien dat haar moeder in 1955 voor haar tekende. Je ziet baby Ewine kruipen naar het Leidse academiegebouw, om haar nek draagt ze een stethoscoop. “Mijn vader was hoogleraar keel-, neus-, en oorheelkunde. Uiteindelijk werd ik weliswaar bèta, maar geen medicus.” Niemand kon toen bevroeden dat 66 jaar later een van de meest prestigieuze academies ter wereld naar haar toe zou komen en haar lid zou maken.

Begin deze maand werd bekend dat Van Dishoeck toetreedt tot het selecte gezelschap van tachtig wetenschappers wereldwijd die lid zijn van de Pauselijke Academie van Wetenschappen. Ze is hoogleraar astrofysica aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar gaswolken tussen de sterren en de vorming van planeten. Daarnaast is ze president van de Internationale ­Astronomische Unie. Haar werk­kamer hangt vol met allerlei schitterende foto’s van de sterrenhemel. Enthousiast legt Van Dishoeck uit wat al die gekleurde vlekken in die eindeloze duisternis betekenen. “Het is allemaal van een ongelooflijke schoonheid”, zegt ze.

Op tafel ligt een kopie van de benoemingsbrief van Pauselijke Academie van Wetenschappen, ­ondertekend door de kanselier van diezelfde academie, een Argentijnse bisschop. “Het voornaamste dat van je verwacht wordt, is dat je eens in de twee jaar de plenaire sessies bijwoont. Je kunt ook voorstellen doen om grote thema’s aan te snijden en daar een conferentie over organiseren. Daarvoor is de Academie een uniek platform.”

Je hoeft dus geen katholiek te zijn om lid te worden van de Pauselijke Academie van Wetenschappen?

“Je mag van alles zijn: katholiek, protestant, niet-gelovig. Het enige waar ze je op testen, zo heb ik begrepen, is of je een moreel hoogstaand persoon bent.”

Hoe test je dat?

“In mijn geval waarschijnlijk door mij een lezing te laten houden tijdens de meest recente plenaire sessie van de Academie. Dat was in oktober vorig jaar. Ik heb gesproken over de rol die astronomie kan spelen tijdens de coronapandemie en mondiale duurzame ontwikkeling. De Academie wil als leden wetenschappers die op zoek zijn naar de waarheid met een kleine ‘w’. Blijkbaar ben ik goed bevonden.”

Bent u wel gelovig?

“Ik ben doopsgezind opgevoed en mijn schoonvader was gereformeerd dominee. Zelf ben ik niet gelovig in de gebruikelijke zin van het woord. Als ik iets geloof dan is het in de God van Spinoza. God valt samen met de natuur en is overal, dus ook in u en mij. En in het heelal.”

Wat vindt u van het feit dat de rooms-katholieke kerk zich met wetenschap bemoeit?

“Best wel verrassend. Ik kwam voor het eerst in aanraking met de Academie in 1996, toen ik net als hoogleraar was benoemd. Ze organiseerde een studieweek over de oorsprong van het leven. Dat leek me een hele uitdaging. Maar het was een prestigieuze, interdisciplinaire conferentie. Ze hadden echt de beste mensen, onder wie Nobelprijswinnaars. Tegelijkertijd zaten er ook kardinalen in de zaal. Het was een heel ruimdenkende discussie. Mij zijn toen echt de ogen geopend.”

Heeft de wetenschap de kerk ­nodig?

“Dat is een moeilijke vraag. De kerk heeft natuurlijk een rol in het doorgeven van een bepaalde boodschap aan de wereld. Ook als het gaat om educatie en onderzoek op wetenschappelijk gebied. Een goed voorbeeld daarvan is de conferentie die de Academie in 2014 organiseerde over het klimaat. Niet veel later kwam de bekende encycliek van de paus uit over dit onderwerp, Laudato si’. Die heeft Franciscus toen met heel veel bravoure gepresenteerd. Vervolgens heeft dat ­document een grote rol gespeeld bij de klimaattop van Parijs. Dat ­bewijst hoe groot en positief de ­invloed van de kerk kan zijn.”

De Pauselijke Academie De Pauselijke Academie van Wetenschappen werd opgericht in 1936, maar vindt haar oorsprong in de in 1603 opgerichte genootschap Ac­cademia dei Lincei, waarvan Galileo Galilei een vooraanstaand lid was. De academie wil de ontwikkeling van de natuurwetenschappen bevorderen. Er zijn tachtig wetenschappers in vertegenwoordigd, van wie ongeveer 20 procent vrouw is. Beroemde leden waren Max Planck, Niels Bohr, Stephen Hawking en de Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen. De huidige president is de Duitse landbouwwetenschapper ­Joachim von Braun.

Als je het over de relatie tussen de kerk en de wetenschap hebt, kun je niet om Galileo Galilei (1564-1642) heen. Deze astronoom werd door de inquisitie veroordeeld tot levenslang huisarrest vanwege ketterij. Hij had het gezag van de Bijbel betwijfeld door te stellen dat de aarde niet het middelpunt van het heelal was.

Pas in 1992 rehabiliteerde ­Johannes Paulus II de astronoom. De veroordeling van Galilei zorgde ervoor dat veel wetenschappers de kerk eeuwenlang hebben gewantrouwd.

Wat leert die hele episode rond Galilei ons over de relatie tussen de wetenschap en de kerk?

“De belangrijkste les is dat er een open dialoog moet zijn. Kijk, de wetenschap heeft ook niet overal antwoord op. Dat is duidelijk. Bij Galilei hadden de kerkelijke autoriteiten zijn bewijs dat de aarde om de zon draait en niet omgekeerd, veel serieuzer moeten nemen. Dan heb je het over een wetenschappelijke discussie waarin je eerst naar de feiten kijkt. En Galilei was in het bezit van de feiten.”

De rooms-katholieke kerk gaat ­inmiddels op heel veel gebieden met de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en feiten mee, maar bijvoorbeeld niet als het gaat om voortplantingstechnieken als ivf. Wat vindt u daarvan?

“Dat betreur ik uiteraard. Zo sta ik ook voor goede educatie aan meisjes en vrouwen als het gaat om hun eigen lichaam en seksualiteit. Daarnaast ben ik benieuwd of ook het beperken van de bevolkingsgroei op een gegeven moment aan de orde komt op een conferentie in het Vaticaan. Ik zou daar zeker voorstander voor zijn. Onze aarde is niet gebaat bij zoveel mensen, tenzij ze er goed voor zorgen.

“Van deze paus heb ik ook zijn laatste encycliek Fratelli tutti gelezen. Eigenlijk zegt hij daarin dat we ons niet te veel zorgen moeten maken over planeten en sterren, maar vooral over onze naaste buren. Tijdens mijn lezing voor de Academie in 2020 heb ik gezegd dat we allebei moeten doen. Op andere planeten in andere sterrenstelsels zouden trouwens ook broeders en zusters kunnen wonen. Zo hebben de paus en ik elkaar prima gevonden.”

