Steeds meer christenen in Afrika vervolgd

Vandaag publiceert Open Doors de nieuwe Ranglijst Christenvervolging, een jaarlijkse inventarisatie van de vijftig landen waar christenen het meeste gevaar lopen. Op de ranglijst staan zeventien Afrikaanse landen, drie meer dan vorig jaar. De grootste stijger is Burkina Faso, dat van de 61ste plaats naar de 28ste plaats is geklommen. In de toptien zijn weinig veranderingen te zien: Noord-Korea staat voor het negentiende jaar op rij op de eerste plaats.

De toename van de vervolging van christenen in Afrika komt volgens Open Doors vooral door islamitisch extremisme. De Verenigde Naties waarschuwden deze maand voor oprukkende jihadisten, die in Afrika steeds meer macht krijgen. Islamitische milities hebben in landen als Mali, Burkina Faso en Niger vaak vrij spel om christenen af te zonderen, te verjagen of te vermoorden. Dinsdag werd bekend dat Frankrijk de strijd tegen deze milities gaat opvoeren.

Met name in Burkina Faso heeft een grote omslag plaatsgevonden, zegt Open Doors. Het land stond lang bekend om zijn religieuze tolerantie, maar daar is steeds minder van te merken. Christenen worden voor de keuze gesteld zich tot de islam te bekeren of te vertrekken. Priesters en dominees worden er steeds vaker vermoord. Ook in Kameroen, Nigeria en de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn tientallen islamitische milities actief.

Kanarie in de kolenmijn

Open Doors wil met de ranglijst bewustwording creëren over christenvervolging. Daar hebben niet alleen christenen profijt van, zegt directeur Maarten Dees. Volgens hem is christenvervolging vaak de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn. “Zeker in een aantal Afrikaanse landen zien we dat christenen vaak als eersten met verdrukking te maken krijgen. Pas daarna ontaardt de situatie in grotere chaos en komt een land in het vizier van de wereld. Waar christenen worden aangepakt, is er fundamenteel iets mis met de rechten van álle mensen.”

Een andere opvallende trend is dat het aantal aanvallen op kerken en christelijke gebouwen het afgelopen jaar met 500 procent is gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat komt doordat de Chinese overheid grootschalige acties uitvoert tegen Chinese christenen. In 2019 werden 5576 kerken gesloten, vernield of gesloopt, meldt Open Doors. De Chinese Communistische Partij vervolgt niet alleen christenen, maar ook aanhangers van andere religies. Bijvoorbeeld de Oeigoerse moslims, van wie een miljoen zijn opgesloten in detentiecentra.

Directeur Dees is blij dat het kabinet vorig jaar een speciale gezant voor godsdienstvrijheid heeft aangesteld, Jos Douma. Buitenlandminister Blok noemde het bevorderen van godsdienstvrijheid “een cruciaal onderdeel van ons mensenrechtenbeleid”. Ook de Europese Unie heeft sinds 2016 een speciale gezant voor vrijheid van godsdienst en overtuiging.

