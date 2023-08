‘Spiritualiteit’ in B&B vol liefde. ‘Het is net alsof je naar een natuurfilm kijkt, je ziet zo veel vreemde vogels’

Spiritualiteit komt in veel vormen terug in de afleveringen van kijkcijferkanon B&B vol liefde. Draagt het spirituele aspect bij aan het succes van de serie?

Al weken kijken ongeveer een miljoen mensen iedere werkdag meer dan een uur lang naar B&B vol liefde. Het programma, waarin acht eigenaars van een bed and breakfast in het buitenland op zoek gaan naar een partner, is ook in het derde seizoen een kijkcijfersucces. Het ongemak, de confrontaties, en de voor veel deelnemers eeuwig lijkende zoektocht naar de liefde houden veel mensen aan de buis gekluisterd.

De afleveringen van het programma bevatten een terugkerend thema: spiritualiteit. Vooral bij Walter en Joy, die elk een eigen B&B hebben, speelt dit thema een grote rol. Zonnevlechten, sound healing, mannelijke/vrouwelijke energie en meer spirituele uitingen komen geregeld aan bod. Denk aan Walter Spangenberg, die zich samen met twee vrouwelijke deelnemers laat gaan in een tantrahuisje, waarbij ze alle drie wild bewegen en luide ademgeluiden maken.

Walter runt een B&B in Frankrijk. Beeld RTL

Tv-recensent van Trouw Renate van der Bas denkt het succes van het programma te begrijpen. “Het is een soort voyeurisme,” zegt ze. “Je gluurt door het keukenraam bij iemand naar binnen. Maar vooral kijken we graag naar liefde.” Ze vermoedt dat de terugkerende spiritualiteit bijdraagt aan de waardering voor het programma. “Het is net of je naar een natuurfilm kijkt, je ziet zoveel vogels van vreemde pluimage. Het vaak aparte taalgebruik is ook een onderdeel van de fascinatie. Je hoort allemaal dingen die je zelf nooit zou zeggen. Ik althans niet.”

Intieme situaties

Volgens cultuurtheoloog Frank Bosman van Tilburg University draagt de spirituele inslag van sommige deelnemers wel enigszins bij aan de populariteit, maar is dat niet een essentieel onderdeel van het succes. “Het programma gaat over mensen die willens en wetens in precaire en intieme situaties worden gebracht. Dat is waarom mensen ervan smullen.”

Het publiek van het programma is in de ogen van Bosman onder te verdelen in twee groepen. De mensen die zelf spiritueel zijn ingesteld, die zich herkennen in bijvoorbeeld Walter of Joy. Volgens een representatieve enquête van het SCP uit 2022 geeft 16 procent van de ondervraagden in Nederland aan dat ‘spiritueel’ het beste bij hun levensinstelling past.

Aan de andere kant zijn er mensen die er stiekem toch een beetje om grinniken, zegt Bosman. Al weken wordt op sociale media gelachen om B&B-deelnemers die het woord spiritualiteit met een lettergreep te weinig uitspreken als ‘spirualiteit’. Van der Bas: “Spirituele wappies, dat soort begrippen valt als er over het programma wordt gepraat. Wat er gebeurt in de serie, dat voelt voor velen denk ik overdreven.”

De purpose van het universum

De deelnemers zijn alledaagse mensen of paradijsvogels, stelt Bosman. Spiritualiteit heeft altijd betrekking op de laatstgenoemden, die excentrieker zijn. “Het programma is geen reclamefilmpje voor spiritualiteit, maar dat hoeft het ook helemaal niet te zijn. Het draagt bij aan het excentrieke gehalte van de deelnemers.”

Bosman merkt op dat het taalgebruik van de deelnemers typisch is voor mensen met een spirituele instelling. B&B-eigenaar Joy van Swieten zegt bijvoorbeeld in een aflevering tegen een van de vrouwen die meedoet aan het programma: “Als je in lijn bent met je purpose en het is ook de purpose van het universum, dan kom je er wel”. De cultuurtheoloog kijkt daar niet van op. “Katholieken gebruiken katholiek taalgebruik en politici gebruiken politiek taalgebruik. Zo hebben spiritueel betrokken mensen ook weer hun eigen lingo.”

Joy heeft een B&B in Portugal. Beeld RTL

De programmamakers hebben naar zijn idee geen normatief oordeel over wat ze filmen. Bosman vindt dat goed. “De serie zegt niet: oh dat is onzin, of oh, dat is geweldig,” vertelt hij. “De programmamaker laat het gewoon bestaan. Ze zeggen natuurlijk wel: dit is interessant om naar te kijken.”

Of de spiritueel ingestelde deelnemers meer kans maken om de ware te vinden? “Ik hoop dat die deelnemers net iets beter van zichzelf weten hoe kwetsbaar, eindig en feilbaar ze zijn. Maar dat is geen garantie, want we blijven allemaal mensen.”

