Solidariteit voor bedreigde Lale Gül, ook onder moslims

Tal van schrijvers en artiesten tonen zich solidair met schrijfster Lale Gül. Onder de titel ‘Laat Lale vrij’ is zondag een petitie van start gegaan. ‘Vrijheid hoef je niet te verdienen’, zo luidt de verklaring, ‘je hebt het als je in dit land woont.’ Ook van moslims komt er steun. Onder meer van schrijver en oud-Tweede Kamerlid Tofik Dibi, van imam Yassin Elforkani en van presentatrice en columniste Fidan Ekiz.

De Amsterdamse Gül (23) schreef de autobiografische roman Ik ga leven, over opgroeien in een streng-islamitisch gezin. Sindsdien is het ruzie bij haar thuis, en vanaf het moment dat ze media-optredens gaf, wordt ze bedreigd. Zo krijgt ze foto's toegestuurd van wapens, en teksten als ‘straks boem jij huis, je kan beter vluchten’. Ze kan niet meer alleen over straat, en denkt niet dat ze blijft schrijven, vertelde ze vorige week in een interview met deze krant.

Op de dag dat Gül haar eerste interview gaf in een krant, eind februari, roerde imam Yassin Elforkani zich meteen op sociale media. Hij twitterde: “Laat Lale met rust. Leef lekker je eigen leven en laat de anderen lekker genieten van hun eigen leven.” Vrijheid en autonomie zijn belangrijke kernwaarden binnen de islam, zei de imam erbij. Aan de telefoon licht hij toe: “Je hebt als mens een vrije keus gekregen om te geloven of om niet te geloven. En van kritiek kan de islam alleen maar beter worden.”

Bedreigingen

Dat de jongens die haar bedreigen zich beroepen op de islam, is een teken dat zij ‘totaal geen weet hebben wat hun geloof inhoudt’, zegt Elforkani. Hij heeft zelf ook te maken gehad met bedreigingen vanuit radicaal-islamitische hoek. “Ik weet wat het is. En het raakt me ook dat ze in haar familie zo'n nare beleving van de islam heeft meegemaakt. Dat vind ik verschrikkelijk.”

Tegelijkertijd klinkt binnen de islamitische gemeenschap het verwijt dat de schrijfster hun religie zwart maakt. Het zorgt voor aarzeling om haar te steunen, merkt Laila Ait Baali, directeur van genderplatform WO=MEN, die gisteren de petitie ondertekende. “Ik word heel boos als ik mensen hoor zeggen: ‘het is heel erg, maar... dit speelt Wilders in de kaart’, of: ‘ze wil graag publiciteit en verdienen met haar boek’.”

Geen kort rokje

Elke ‘maar’ moet achterwege blijven, zegt Ait Baali. “Vrouwen die verkracht worden krijgen ook wel eens het verwijt: ‘had je maar geen kort rokje aan moeten trekken’. Zij mag gewoon schrijven wat ze wil. Punt. Ga je ‘maar’ zeggen, dan speelt dat de jongemannen die haar bedreigen in de kaart.”

Juist als je je zorgen maakt om moslimdiscriminatie en racisme, zou je er moeten zijn voor Gül, zegt Ait Baali. “Ik vind het heel erg hypocriet als je jezelf wel als slachtoffer ziet van ongelijkheid, maar je geen solidariteit kunt opbrengen voor een vrouw die met ongelijkheid te maken heeft.”

Tegendraadse vrouwen moeten het al te vaak ontgelden op sociale media, zegt Ait Baali. “Dan denk ik ook aan de enorme drek die is uitgestort over Kauthar Bouchallikht, kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks. Vrouwenhaat komt soms uit xenofobe hoek, en soms vanuit conservatieve cultuur en religie. Dat is ondermijning, en ik zeg hierbij: dat is niet acceptabel.”

