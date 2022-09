Slechts 33 dagen paus, nu wordt Johannes Paulus I zaligverklaard

Zalig- en heiligverklaringen zijn altijd ook kerkpolitiek.

In de rooms-katholieke kerk kunnen overleden gelovigen zalig worden verklaard. Daarvoor moeten zij de christelijke deugden op heroïsche wijze hebben voorgeleefd of als martelaar voor het geloof zijn gestorven. Ook moet op hun voorspraak een medisch onverklaarbaar wonder zijn gebeurd. Die voorwaarde geldt niet voor martelaren.

Zaligen mogen vereerd worden in het gebied waar ze hebben gewoond of gewerkt en in het geval van religieuzen, binnen de congregatie of orde waar ze deel van uit maakten. Een zaligverklaring is de eerste stap op weg naar een heiligverklaring. Ook daar is weer een wonder voor nodig. Heiligen mogen in de hele wereldkerk worden vereerd.

Lang niet alle pausen zijn zalig, laat staan heilig. Maar als je kijkt naar de twintigste eeuw is het aantal pausen dat zalig of heilig is verklaard opvallend hoog.

Zo werd paus Pius X (1903-1914) in 1954 heilig verklaard en werden paus Johannes XXIII (1958-1963) en paus Johannes Paulus II (1978-2005) in 2014 tijdens een en dezelfde plechtigheid door paus Franciscus bijgeschreven in de canon van de heiligenLater dat jaar verklaarde dezelfde Franciscus Paus Paulus VI (1963-1978) zalig. In 2018 werd hij vervolgens heilig verklaard.

Van de omstreden oorlogspaus Pius XII (1939-1958) is het zaligverklaringsproces vrijwel afgerond. Ook van hem zijn heroïsche deugden erkend en hij mag eerbiedwaardig genoemd worden. Paus Benedictus XVI bepaalde dat het beter was te wachten met het vervolg van het zaligverklaringsproces om zo de verhoudingen met de joodse wereld niet te beschadigen. Paus Franciscus zei in 2014 dat de zaak van Pius XII vastzat omdat er nog geen wonder aan zijn tussenkomst kon worden toegeschreven. In 2020 maakte het Vaticaan miljoenen archiefstukken over Pius XII openbaar, maar rond zijn zaligverklaring is het stil gebleven.