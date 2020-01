Slachtoffers geven afhandeling misbruikzaken door Jehovah's Getuigen een 1

Van de personen die meededen aan het onderzoek, hebben 292 mensen zelf misbruik meegemaakt. Opvallend is dat er negen mensen zeggen dat het misbruik ook nu nog plaatsvindt. Het door de Jehovah’s Getuigen gehanteerde ‘formalistische systeem’ biedt volgens de onderzoekers vooralsnog geen waarborgen dat meldingen van misbruik adequaat behandeld worden.

Binnen het genootschap worden meldingen van misbruik veelal intern afgehandeld door een comité van ouderlingen, mannelijke leidinggevenden. Zo’n comité komt er pas wanneer er twee getuigen van het misbruik zijn, of de dader heeft bekend. Als dat niet zo is, wordt de zaak ‘in Jehovah’s handen’ gelaten.

Driekwart van de slachtoffers geeft een onvoldoende aan hoe hun zaak behandeld is, nadat ze die aan het licht hadden gebracht. Van alle slachtoffers die die vraag beantwoordden, gaf bijna 60 procent de aanpak van de Getuigen het rapportcijfer 1. Twee derde van de slachtoffers die wel naar de politie zijn gestapt, is tevreden over hoe ze daar geholpen zijn. Het meest gegeven rapportcijfer is daar een 10.

De bevindingen van de onderzoeksgroep, die onder leiding stond van hoogleraar sociale psychologie Kees van den Bos, komen overeen met de conclusies die Trouw trok in een reeks publicaties in 2017. Daaruit bleek al dat slachtoffers van misbruik vaak onvoldoende hulp krijgen en daders van misbruik vaak vrijuit gaan waardoor een gevaarlijke situatie voor kinderen ontstaat.

Slachtoffers ervaren geen erkenning voor wat hen is overkomen, wat ertoe leidt dat de manier waarop zij behandeld worden vaak een tweede trauma voor hen is, schrijven de onderzoekers. Zij stellen dat er in de voorschriften van de Jehovah’s Getuigen staat dat er veel aandacht moet worden geschonken aan de slachtoffers, maar dat er in de praktijk veel meer aandacht is voor de vermeende dader. “Veel interventies in de gemeenschap zijn erop gericht die persoon binnen de gemeenschap te houden.”

Slachtoffer Marianne de Voogd, die eerder in Trouw vertelde over het misbruik op haar dertiende door een man uit haar gemeente, is heel blij met de uitkomst van het onderzoek. Ze ervoer totaal geen steun toen haar misbruikzaak intern behandeld werd. “Dit betekent dat de Jehovah’s Getuigen mij niet meer als een leugenaar weg kunnen zetten.”

Gesloten karakter

De kenmerken van de Jehovah-gemeenschap, zoals de sterke mannelijke hiërarchie, de geslotenheid van de gemeenschap en de strikte seksuele moraal dragen bij aan de pijnlijke ervaring van slachtoffers, merkten de onderzoekers in diepte-interviews met tien (ex-)leden van het genootschap. De geslotenheid staat volgens de onderzoekers een transparante omgang met misbruik in de weg.

Zij roepen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen op om een intern meldpunt op te richten voor slachtoffers van misbruik, ‘met goede kennis van de materie en van de interne én externe routes die slachtoffers kunnen bewandelen’ en jaarlijks verslag te doen van de activiteiten van dit meldpunt, maar geloofsgenoten en de samenleving.

Ook wensen de onderzoekers een cultuuromslag - meer openheid en transparantie over seksueel misbruik - waarin ook een duidelijke rol is weggelegd voor vrouwen.

Het rapport is naar de Tweede Kamer gestuurd met een begeleidende brief van minister Dekker. Hij spreekt van een ‘uitermate zorgelijk beeld’ en heeft er in december al bij het bestuur van Jehovah’s Getuigen Nederland op aangedrongen om de aanbevelingen over te nemen. In het bijzonder de aanbeveling om een meldpunt in te stellen. Het bestuur heeft dit volgens de minister geweigerd omdat zij de noodzaak van zo’n meldpunt niet inzagen.

Kort geding

Het onderzoek vond plaats in opdracht van minister Sander Dekker voor rechtsbescherming nadat de Getuigen zelf weigerden een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) besteedde de opdracht uit aan de Universiteit Utrecht.

Het was de eerste keer in Nederland dat de overheid een dergelijk onderzoek instelde naar een religieuze organisatie. De onderzoekers richtten een online meldpunt in, deden diepte-interviews, bestudeerden het beleid rond seksueel misbruik en keken naar vergelijkbare onderzoeken in Australië en het Verenigd Koninkrijk.

De Jehovah’s Getuigen werkten eerst mee aan het onderzoek van de universiteit, maar probeerden de publicatie op het laatste moment tegen te houden door een kort geding aan te spannen. Ze vinden het rapport wetenschappelijk en feitelijk onjuist en noemen de uitkomsten ‘lasterlijk’.

Zij vlogen voor de zaak de assistentie in van Shane Brady in, een advocaat in dienst van het internationale Wachttorengenootschap die van Rusland tot Canada zaken voor de Jehovah’s Getuigen behandelt. Vanmiddag bleek in de rechtbank van Utrecht dat de rechter niet meegaat in het verzoek van de Getuigen, omdat hij misstanden in de samenleving aankaarten belangrijker acht dan het eventuele reputatieschade van de Jehovah's Getuigen. De rechter tilt er zwaar aan dat het niet gaat om een willekeurige publicatie, maar een door de Tweede Kamer gewild onderzoek.

Lees ook:

Jehovah’s Getuigen willen publicatie van misbruikrapport tegenhouden

Met een kort geding probeerden de Jehovah’s Getuigen publicatie van een onderzoeksrapport over seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap tegen te houden.

Meldpunt voor misbruik bij de Jehovah’s Getuigen geopend

De Universiteit Utrecht opende in maart 2019 een contactpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen het genootschap van de Jehovah’s Getuigen.