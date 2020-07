Slachterijen naar de rechter wegens slachtverbod rond offerfeest

Vrijdag begint het offerfeest, het islamitische feest waarbij in Nederland duizenden schapen, geiten en koeien ritueel worden geslacht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft acht slachterijen verboden om dieren voor het offerfeest te slachten, omdat hun plan van aanpak niet aan de corona-eisen voldoet. Twee van die bedrijven, Henk Worst uit Nijkerk en islamitische slachterij Ipekçi in Harderwijk, zijn naar de rechter gestapt. Morgen vindt in de rechtbank in Den Haag een kort geding plaats.

Vanwege de coronacrisis moesten slachterijen die vlees voor het offerfeest willen leveren halverwege juni al een plan van aanpak bij de NVWA hebben ingediend. Het ‘halal’ slachten van dieren voor het offerfeest is dit jaar aan extra regels gebonden. Slachterijen moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat in het gebouw anderhalve meter afstand wordt gehouden, en dat klanten niet allemaal tegelijk hun vlees komen ophalen.

De plannen van de acht slachterijen voldoen niet aan alle eisen, zegt NVWA-woordvoerder Paula de Jonge. “In een aantal gevallen kon de veiligheid van onze medewerkers bijvoorbeeld niet gegarandeerd worden, omdat de slachterij te klein is en er niet voldoende afstand kan worden gehouden.” Bij iedere slachterij die voor het offerfeest slacht, moet een NVWA-medewerker aanwezig zijn die erop toeziet dat de regels rond ‘halal’ slachten worden nageleefd, zoals de 40 seconden-regel. De dieren worden niet verdoofd, maar wanneer dieren na 40 seconden nog bewustzijn hebben, moeten ze alsnog worden bedwelmd.

Geld terug

De NVWA had beter moeten communiceren over de coronaregels, zei Frans Wouters, voorzitter van de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV) tegen Omroep Gelderland. De NVWA vindt die kritiek niet terecht. “Slachterijen zijn er eind mei al op geattendeerd dat ze een plan van aanpak moesten maken, en aan welke eisen dat plan moest voldoen”, zegt de woordvoerder.

Volgens Wouters is de vraag naar vlees voor het offerfeest dit jaar extra groot omdat veel moslims deze zomer thuisblijven. Daarom is het belangrijk dat er zo veel mogelijk slachtplekken zijn. “Slachterij Henk Worst slacht op doorsnee vrijdagen zo’n 700 lammeren, dat is toch voor 7000 moslims een oplossing. Op zo’n belangrijke dag moet hij niet thuis geven en moskeeën teleurstellen.”

De EnNour-moskee in Nijkerk is al 25 jaar klant bij Henk Worst. Voor het offerfeest bestelt de moskee ieder jaar honderden schapen bij de slachterij, die bij Worst werden geslacht. Nu is alles geannuleerd, alle families die al een dier hadden besteld krijgen hun geld terug. “Dit hadden we niet zien aankomen”, zegt moskeebestuurder Rachid Fatim. “Andere mogelijkheden om te slachten zijn er nauwelijks. Uitwijken naar een ander slachthuis kan niet, die zitten bijna allemaal vol qua inschrijvingen. Dat betekent voor heel veel mensen dat ze dit jaar geen offer kunnen brengen. Dat is echt heel jammer.”

