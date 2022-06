Sinds Plato al voelen mbo-studenten zich niet gehoord

Hoe weten we wat we willen? En hoe worden we daar zo goed in dat we van ‘succes’ kunnen spreken? Die vragen bespreekt filosofieredacteur Peter Henk Steenhuis in zijn column. In deze aflevering: Plato keek al neer op de praktisch geschoolden.

De timmerman van morgen voelt zich nauwelijks gehoord. En de loodgieter ook niet. ‘Ze denken dat we dom zijn.’ Zaterdag presenteerde de NOS de uitkomsten van een onderzoek van het RIVM en Amsterdam UMC. Was het nieuws? Mbo-studenten voelen zich al tijden niet gezien, ook al mogen ze zich sinds een paar jaar studenten noemen. Dit kan er volgens dit nieuwe onderzoek toe leiden dat een grote, belangrijke groep zich niet meer betrokken voelt bij de samenleving.

Studenten menen zelf dat dit onder meer te maken heeft met het hardnekkige onderscheid tussen ‘laag’ en ‘hoog’ opgeleid. “Laag- en hoogopgeleid is een scheiding tussen niveaus. Alsof het een beter is dan het ander”, zegt student restauratie en decoratie Lidewij de Bonth. Volgens haar zou het goed zijn het over ‘praktisch’ en ‘theoretisch’ onderwijs te hebben.”

De kloof van Plato

Het is zonder meer goed niet meer te spreken over ‘lager’ en ‘hoger’ onderwijs. Lager is slechter dan hoger. In de middeleeuwen betekende ‘laech’ al ‘weinig verheven’ of ‘van geringe stand’. ‘Laag’ vervangen door ‘praktisch’ is daarom zeker het proberen waard; ook de lagere school wist zich te transformeren tot basisschool. Maar als we het daarbij laten, wordt het ‘praktisch’ onderwijs de opvolger van de interieurverzorger, die de schoonmaker weinig verder heeft geholpen.

De kloof tussen theoretisch en praktisch is net zo diep als tussen laag en hoog. De filosoof Plato heeft die kloof al in de Griekse Oudheid uitgehakt. In zijn boek Politeia deelt Plato de staat in drie klassen in. De laagste klasse is veruit het grootst en bestaat uit mensen die vooral goederen produceren. Daarboven staat de klasse der wachters, die een beschermende en verdedigende taak heeft. En de leiding van de staat ligt in handen van een select groepje, dat vanaf hun dertigste wordt ingewijd in de filosofie – vrienden (‘filos’) van de wijsheid (‘sofia’).

Deze praktische, producerende meerderheid vormde bij Plato niet de basis van de maatschappij – het fundament zoals de basisschool – maar was een minderwaardig uitvloeisel van de theoretische toppers. Plato geloofde in een ideeënwereld, waarin alle ideeën in hun zuivere vorm bestaan.

Neem het idee ‘bed’. Wat een vakwerk de timmerman ook aflevert, zijn bed kan nooit het perfecte idee van een bed evenaren. Op z’n mooist wordt het een mindere kopie – schrale troost voor de ambachtsman: de kunstenaar staat bij Plato nog lager op de ladder, want die maakt slechts een afbeelding van het bed van de timmerman.

De nederige vader van Jezus van Nazareth

Sinds Plato kijkt de liefhebber van de wijsheid neer op de timmerman. Zelfs in het christendom, want dat de vader van Jezus van Nazareth timmerman is, benadrukt juist zijn nederige afkomst: de laatsten zullen de eersten zijn; de laagsten zullen de hoogsten worden, alleen niet in dit aardse tranendal, maar pas later, in de hemel. Een fijn vooruitzicht voor wie zich nu zijn duimen blauw slaat.

Kunnen we daar iets eerder verandering in aanbrengen? Wat zou kunnen helpen is dat praktisch opgeleiden de mogelijkheid krijgen hun vaardigheden op topniveau te brengen, waarna ze een topsalaris gaan verdienen. De Sociaal Economische Raad (SER) pleitte hier in 2014 al voor. Met ingang van 2015 kwam er een excellentieprogramma voor het mbo, waarvoor 25 miljoen euro werd gereserveerd.

De ambities waren fors: de toppers kregen de garantie op deelname aan (inter)nationale vakwedstrijden. Er zou een meester-gezelroute worden uitgestippeld. Daarnaast konden de beste studenten na hun mbo-opleiding zich via uitwisselingsprogramma’s extra specialiseren. Bovendien lag er een extra intensieve stage bij een toonaangevend leerbedrijf in het verschiet.

Zak maar in de stront

We zijn zeven jaar verder. We grossieren in Nederland in excellentieprogramma’s. Maar wie er op googelt komt praktisch alleen maar terecht bij hbo’s en universiteiten, dat wil zeggen bij de theoretisch opgeleiden. En dus denkt de timmerman van morgen: zak maar in de stront – om de uitkomst van het onderzoek te parafraseren. Hij heeft groot gelijk.

Peter Henk Steenhuis is filosofieredacteur bij Trouw. Hij schrijft wekelijks een column over succes.