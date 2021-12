Sinds corona is de huiskerk in opkomst. ‘Hierdoor blijft het geloof bewaard’

In evangelische kringen bestonden ze al, maar nu zijn ze ook in katholiek Nederland in opkomst: huiskerken. Die blijken een waardevolle aanvulling op de zondagse mis, of misschien zelfs een vervanging.

De twee vrouwen, beiden actief in de rooms-katholieke parochie in Maartensdijk, trekken veel met elkaar op. Elke zaterdag gaan ze samen op pad en hebben ze het over van alles: familie, werk, corona. Maar dat is toch anders dan wat ze in hun huiskerk met elkaar delen. “We praten hier over andere dingen”, zegt Isabella Goossens (63). “Het gaat over dingen die je kent en herkent in je eigen leven.” Vriendin Mieke Burgers (65) beaamt dat. “Het is anders dan dat je privé met elkaar omgaat. De huiskerk is een rustpunt in de week. Je kijkt ernaar uit.”

Op deze herfstavond is Goossens de gastvrouw van de huiskerk, die in het dorp nabij Hilversum vorm krijgt met elementen uit een viering en een gesprek bij iemand thuis, in kleine groepjes van vier. Zulk soort groepen bestaat al veel langer in evangelische kringen, en in nieuwe geloofsbewegingen als de evangelische kerk Mozaiek of de DoorBrekers (verwant met de pinksterbeweging). Ook wereldwijd is het een trend. Doordeweeks komen de leden in vaste kleine groepen bij elkaar voor Bijbelstudie en sociaal contact, op zondag zien ze elkaar in de kerk.

Aansteken van de paaskaars

In Maartensdijk had gastvrouw Goossens vooraf gewaarschuwd: ze woont klein. Met de drie andere parochieleden en de fotograaf en verslaggever van Trouw is het volle bak in haar huiskamer. Haar twee katten heeft ze buitengesloten - tegen hun zin, ze krabben tijdens de viering amechtig op de deur.

Op de houten salontafel staan mokken met thee, een schaaltje koekjes dat onaangeroerd blijft, waxinelichtjes in een potje. De met christelijke symbolen versierde paaskaars torent erbovenuit. Die kaars kreeg Goossens drie jaar geleden tot haar verrassing van de parochie, als cadeau voor al haar verdiensten voor de kerk. Onnodig, zegt ze, maar wel leuk. En hij komt nu goed van pas: de viering begint met het aansteken van het licht.

De vier vrouwen zijn lid van de parochie Sint Maarten, een geloofsgemeenschap met zo’n vierhonderd leden, van wie er doorgaans pakweg honderd bij een mis zijn. De pastoor van de parochie zit in Baarn. Hem zien ze niet vaak, hij heeft nog dertien andere geloofsgemeenschappen te bedienen. Drie van de vier vieringen op zondag worden daarom geleid door leken, en Isabella is een van hen.

In coronatijd is de huiskerk in Maartensdijk begonnen, en het concept slaat aan. Op tien verschillende plekken zijn er zes weken lang samenkomsten rond een thema uit het gebedenboekje Van Drie Engelen tot Driekoningen. In de adventstijd van vorig jaar spraken de parochianen in de huiskerk over heilige mensen en engelen, dat weer in zes deelonderwerpen is opgesplitst. De engelen zijn geweest, de heilige Theresia van Lisieux ook. En nu is Franciscus van Assisi aan de beurt.

Isabella Goossens tijdens de huiskerk in Maartensdijk. Beeld Otto Snoek

Worsten voor de clarissen

Vooraf is de vrouwen gevraagd teksten over deze stichter van de gelijknamige kloosterorde te bestuderen. “Hebben jullie wat kunnen lezen”, vraagt Isabella, nadat de avond is geopend met gebed. “Wisten jullie nog wat van hem?”

Ja, het verhaal dat hij met dieren kon praten komt op tafel. En zijn Zonnelied, een lofzang op de natuur. Annemieke Engeler (72) vertelt dat ze jaren geleden met de parochie op Rome-reis was, en dat ze toen ook Assisi hebben aangedaan. Dat is ook de bedevaartsplaats van de heilige Clara van Assisi, moeder van de clarissen. Die kloosterorde kennen ze: “Wij brachten vroeger worsten naar de clarissen. Dan gingen ze bidden voor mooi weer op je trouwdag, dat soort dingen”, lacht Josje de Wild (83), die er voor het eerst bij is.

Het gesprek komt op armoede. Ook dat is verbonden met Franciscus, die koos voor een nederig bestaan. “Zou je dat kunnen, je leven oppakken zoals hij dat deed? We zijn niet heel rijk, maar zou je wat kunnen loslaten van je rijkdom?” vraagt Isabella, die het gesprek onnadrukkelijk leidt. “Ik heb die roeping nooit gehad”, zegt Annemieke. Ze trekt het gesprek breder. Ze heeft het over momenten dat ze aan iemand denkt die ze nodig eens moet bellen. Dat stelt ze weleens uit, maar soms doet ze dat meteen. “Dan krijg je toch een aanwijzing dat diegene dat nodig heeft”, zegt ze, onder instemmend geknik van de anderen.

De staat van katholiek Nederland Trouw brengt in een serie verhalen de staat van katholiek Nederland in beeld. We deden onderzoek naar de financiën van parochies en bisdommen. En we brengen het katholiek leven in ons land in beeld. De kerk heeft te maken met een voortgaande krimp. Wie zijn de gelovigen? Hoe houden zij het vol? En waar gaat het wél goed? Meer verhalen in het dossier De staat van katholiek Nederland.

Handen uit de mouwen

Alle vier zijn ze actief in de kerk. De een zit in de koffieploeg, de ander in de werkgroep rouw en uitvaart. Een paar zitten er in het koor, staan op het schoonmaakrooster, onderhouden contact met de Voedselbank, zijn betrokken bij de Vastenactie, of lid van de werkgroep kerk en samenleving. “Er zijn zoveel groepjes dat je zelf soms niet meer weet wat je doet”, vat Mieke Burgers de inzet samen.

Ze vinden het volkomen vanzelfsprekend dat ze zoveel voor de kerk doen. Handen uit de mouwen, organiseren: daar houden ze van. Maar daardoor komt het gesprek over waaróm ze dat nou eigenlijk doen weleens in het gedrang. Bij de koffie na de dienst komt het daar niet van. Ook daarom zijn ze hier.

Bij de handleiding voor deze avond hebben ze een paar Bijbelteksten gekregen. Dat levert onverwachte problemen op voor deze katholieke vrouwen, die van huis uit wel met het geloof zijn opgegroeid, maar niet met de Bijbel. Burgers vertelt dat ze niet wist of ze eigenlijk wel een bijbel in huis had. Ze ging ervoor naar zolder en vond er één. Het bleek de trouwbijbel te zijn van haar protestantse schoonouders. Ze kwam ook een bijbel tegen van haar zusje, die de Brabantse kerk van hun jeugd jaren geleden verliet; ze voelde zich niet welkom door het standpunt van de kerk inzake homoseksuelen. Burgers stuitte ook nog op een bijbel die haar zoon kreeg bij het verlaten van de basisschool. “Ik had meer in huis dan ik dacht”, zegt ze. “Het was een hele openbaring.”

Goossens heeft het makkelijker. Zij doet de opleiding tot catecheet, ofwel godsdienstleraar, en gebruikt daarbij de Bijbel in Gewone Taal. Engeler bedankt voor de eer om voor te lezen, ze is haar bril vergeten. Josje de Wild wil het wel doen. Met hulp van Goossens vindt ze de tekst in Galaten, een brief van apostel Paulus: ‘laat God een nieuw mens van je maken’. Ze leest ook woorden uit Matteüs voor, over wat Jezus van mensen vraagt.

Annemieke Engeler tijdens de huiskerkbijeenkomst in Maartensdijk. Beeld Otto Snoek

Bidden in stilte

Echt aansprekend vinden de vrouwen de tekst van paus Johannes XII, die Burgers hardop uitspreekt. ‘Vandaag neem ik me voor het bij vandaag te houden, en niet alle problemen die zich voordoen in mijn leven tegelijk aan te pakken.’ “Dat hang ik boven de spiegel”, zegt de gastvrouw. “Ja, ik wil daar ook een kopietje van”, zegt De Wild.

Maar eerst nog de afsluiting met gebed. Dat doen ze in stilte, maar Goossens zegt vooraf wel dat zij bidt voor de collega van haar dochter, die deze week gevonden werd op de grond en net is ‘afgekoppeld van de behandeling’. “Daar wil ik bij stilstaan”, zegt ze over het stille gebed, dat wordt beëindigd met het uitspreken van het Onzevader en een Weesgegroet.

De gastvrouw blaast de paaskaars uit. De katten mogen naar binnen.

Is de huiskerk een alternatief voor de mis? De huiskerk in Maartensdijk is opgezet als aanvulling en verdieping, niet als alternatief voor de mis op zaterdag en zondag. Maar in de praktijk kan het wel zo gaan werken, denken de vier deelnemers van de huiskerk bij Isabella Goossens. Het bisdom wil dat Baarn, twaalf kilometer verderop, het eucharistisch centrum wordt van de veertien locaties die nu samen de parochie Martha en Maria vormen. De geloofsgemeenschap in Maartensdijk is financieel gezond, maar wel vergrijsd. Er is nu geen sprake van sluiting, maar mocht het ooit zover komen, dan weten de vier nu al dat ze niet in Baarn ter kerke zullen gaan. “Dat is best een eindje en dan zouden we onze vertrouwde omgeving verliezen”, zegt Goossens. “Deze locatie is gezond en levendig. Maar als we nog verder vergrijzen, is dat misschien ons voorland. De plek zou dan wel verdwijnen, maar door de huiskerk blijft het geloof bewaard.”

Beeld Brechtje Rood

Lees ook:

Nieuwe trend: huiskerken kunnen voor iedereen zijn

Een huiskerk kan volgens het Evangelisch Werkverband een alternatief zijn voor een reguliere kerkdienst, of een aanvulling daarop. En dat niet alleen in corona-tijd, vindt voorzitter Janneke Plantinga, die er zelf in Drachten een heeft opgezet.