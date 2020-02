SGP Flevoland wil ‘De Tong van Lucifer’ naar het museum verbannen

Hij is niet te missen, het groene, ovale beeld op de Knardijk langs de snelweg A6 tussen Lelystad en Almere. Het kunstwerk ‘De Tong van Lucifer’ is zwaar beschadigd door de harde wind van de afgelopen weken, en moet worden gerepareerd. Een mooie gelegenheid om het kunstwerk voorgoed van de Knardijk te verwijderen, vindt de SGP Flevoland.

Het beeld is godslasterlijk, zegt Sjaak Simonse, fractievoorzitter van de Statenfractie van de SGP in Flevoland: “Het beeldt de duivel uit, die zijn tong uitsteekt naar God. Dat vind ik zo kwetsend. Waarom onteren we God op deze manier? Dat is wat mij verdrietig maakt, elke keer als ik dat ding weer zie”. De SGP bereidt een motie voor om het kunstwerk in een museum te plaatsen.“Dan kunnen mensen die het werk willen zien het bewust opzoeken, en hoeven wij er geen aanstoot meer aan te nemen.”

De Tong van Lucifer is negen meter hoog en vier meter breed, een stalen constructie die is omwikkeld met koperdraad. Volgens Simonse heeft kunstenaar Rudi van de Wint de provincie verkeerd voorgelicht toen het beeld in 1993 op de Knardijk werd onthuld. “Ons werd destijds verteld dat het om een Romeins symbool zou gaan. Maar op de dag dat het geplaatst kwam Van de Wint opeens met een ander verhaal, over de tong van de duivel. Toen voelden we ons echt bedrogen.”

Het is helemaal geen christelijke duivel

Gijs van de Wint, de zoon van de inmiddels overleden Rudi van de Wint, vindt het jammer dat het beeld nu op deze manier in de media verschijnt. “Simonse zegt dat het beeld een negatieve uitlating over God is, maar dat is nooit een betekenis die mijn vader mee heeft willen geven.” Volgens Van de Wint junior gaat het beeld helemaal niet over de christelijke duivel. “Lucifer was een figuur uit de Romeinse mythologie, hij staat symbool voor vuur. De omwikkeling met koperdraad wekt de associatie met een spoel, met elektriciteit, ook vanwege de mogelijke blikseminslag. Het gaat om natuurkundige verschijnselen, het heeft niets met religie te maken”. De kunstenaarszoon vindt het idee dat het beeld aanstootgevend zou zijn geen argument om het weg te halen. “Mensen zijn ook gekwetst als het beeld wordt weggehaald”.

Van de Wint weet niet wat zijn vader tijdens de onthulling in 1993 heeft gezegd, want hij was er niet bij. Toch weet hij vrijwel zeker dat zijn vaders woorden verkeerd zijn geïnterpreteerd. “Ik ken mijn vader goed. Hij heeft zijn kunst nooit ingezet als middel om religie te beledigen. Daar was hij niet mee bezig.”

Het kunstwerk was de afgelopen jaren vaker in het nieuws: in werd 2006 een gedeelte van het koperwerk gestolen. De Tong moest daarop gerestaureerd worden, vier jaar lang verdween hij uit het zicht. In 2010 werd het beeld teruggeplaatst op de Knardijk, dit keer met beveiligingscamera’s. Vorige week kwam het beeld door de harde wind scheef te staan, waardoor hij opnieuw gerestaureerd moet worden.

Volgens Sjaak Simonse hebben al die restauraties bij elkaar ongeveer een half miljoen euro gekost. Nog een reden om het beeld in een museum te plaatsen, vindt hij. “Het zou mooi zijn als we een plek kunnen vinden die minder diefstalgevoelig is, zodat we ons ook geen financiële zorgen meer hoeven te maken.”

