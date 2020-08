Seksschandaal brengt Trumps grootste evangelicale vrienden in het nauw

Falwell werd maandag in verlegenheid gebracht door het verhaal van een voormalige zakenpartner, Giancarlo Grand. Die was naar persbureau Reuters gestapt met appjes en naaktfoto’s, waaruit zou blijken dat hij regelmatig seks had met Falwells vrouw Becki. Rector Jerry was er volgens hem ook bij. Die keek graag toe.

Falwell, de zoon van een bijzonder populaire televisiedominee uit de jaren 80 en 90, groeide tijdens Trumps presidentschap uit tot een van ’s lands meest prominente christenen. Zijn loyaliteit is groot. Op Fox News en conservatieve radio legt hij regelmatig uit waarom de president een zegen is voor Amerika. Intussen groeide Liberty onder hem uit van een fundamentalistische niche-universiteit tot een van de grootste hotspots in christelijk Amerika.

Maar nu is er dus dat Reuters-artikel. Dat komt nogal ongelegen. Falwell was eerder deze maand al op non-actief gesteld vanwege een Instagramfoto waarop hij een onbekende vrouw bij haar middel vasthield. Beiden hadden hun bovenste broeksknoop losgemaakt en hun shirt een stuk omhoog getrokken. In zijn hand had hij een glas, en in het foto-onderschrift beweerde hij op ironische toon dat dat echt geen alcohol was. Op het puriteinse bolwerk Liberty University zorgde die vakantiefoto voor grote commotie. Was dit dezelfde Falwell die ongetrouwde studenten verbiedt om samen op de bank te zitten?

Zedelijk dubieus en toch conservatief strijder?

Het nieuws over de driehoeksrelatie komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. Het was al bekend dat zakenpartner Grand, toen Falwell hem in 2012 ontmoette, badmeester was in een goedkoop jeugdhostel in Florida. De Falwells namen hem onder hun hoede, en al snel reisde hij mee in hun privévliegtuig. Een zakelijke relatie, zeiden ze zelf. Volgens Grand speelde er dus meer.

Een paar uur na het verschijnen van Grants verhaal zette de universiteit haar rector definitief op straat. Falwell voelde al wel iets aan zijn water en kwam dit weekend met een verklaring waarin hij vertelde dat zijn huwelijk in zwaar weer zit. Zijn vrouw was overspelig geweest, zei hij. Hij had er zelf niks mee te maken, maar het was belangrijk dat de buitenwereld wist dat dit speelde. Verder zou die ex-minnaar hen nu chanteren.

Onbedoeld begon Falwells personage de afgelopen weken steeds meer te lijken op dat van zijn politieke idool Trump. Op Liberty University woedt al een tijdje discussie: kun je op zedelijk gebied dubieus zijn en toch een strijder zijn voor de goede conservatieve zaak? Bij Trump is het antwoord nog altijd ‘ja’. Voor Falwell ligt dat dus anders.

Of zijn carrière nu echt voorbij is, valt moeilijk te zeggen. Witte evangelicals zijn soms opvallend vergevingsgezind voor hun leiders. Televisiedominee Jim Bakker bijvoorbeeld, raakte in de jaren 80 in opspraak vanwege schuinsmarcheerderij en zelfverrijking. Na zijn ontslag uit de gevangenis maakte hij een comeback. Sommige fans waren afgehaakt. Anderen ontvingen hem met open armen, en schonken genade.

