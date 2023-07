Seksscène in de film ‘Oppenheimer’ zit hindoes dwars. ‘Het komt respectloos over’

Een seksscène in de film Oppenheimer veroorzaakt tumult onder hindoes, omdat daarin een citaat uit de Bhagavad Gita voorkomt. ‘Deze hindoetekst is uit haar verband gerukt.’

“Nu ben ik de Dood geworden, de verwoester van werelden”, zegt de hoofdpersoon in de film Oppenheimer. Historisch is dat een prima weergave van wat de natuurkundige Robert Oppenheimer te binnen schoot toen hij op 16 juli 1945 zag wat zijn schepping, de atoombom, teweeg had gebracht in de woestijn van New Mexico: oogverblindend licht, een verticale wolk als een paddenstoel, een drukgolf en vernietiging.

Dat was de generale repetitie. De uitvoering volgde in augustus in Japan. Nagasaki. Hiroshima.

De zin over de verwoester der werelden komt uit de Bhagavad Gita (‘Lied van God’), een van de heiligste hindoegeschriften en onderdeel van het Indiase heldenepos Mahabharata. Dat regisseur Christopher Nolan zijn held dat vers laat voorlezen tijdens een seksscène, is veel hindoes in het verkeerde keelgat geschoten.

‘Nolan heeft er geen verstand van’

Onder hen is de Zoetermeerse consultant Ashmita Krishna Sharma. “Het zou onwetendheid kunnen zijn van Nolan, maar dit lijkt me meer ongevoeligheid voor een religie waar hij geen verstand van heeft. Dat is voor mij als gelovige kwetsend. Ik krijg hierbij hetzelfde gevoel als toen ik een beeld van de God Ganesha in een wc zag staan. Daarbij vergeleken zijn die beeldjes van Boeddha die je overal als veredelde tuinkabouters tegenkomt, vrij onschuldig.”

Voor Sharda Nandram, hoogleraar hindoe-spiritualiteit en samenleving aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Business & Spiritualiteit aan Nyenrode Business Universiteit, is het citeren van de Bhagavad Gita door een westerse atoomgeleerde sowieso ingewikkeld. “Robert Oppenheimer had zich wel in de originele taal verdiept, maar was dat genoeg om zo’n diepe filosofische tekst te begrijpen? Mensen doen er hun hele leven over om die te doorgronden.”

Uit de context gerukt

Nandram benadrukt dat Oppenheimer het citaat anders gebruikt dan oorspronkelijk de bedoeling was, ‘met een andere betekenis’. “Het ging uit van de gedachte dat alles wat bestaat aan tijd gebonden is, en niet zomaar tijd, maar in een cyclisch patroon, met dood en wedergeboorte en zo verder. Dat soort denken is doorgaans niet de onderlegger voor het denken en handelen van de westerling. Het is jammer dat de Bhagavad Gita-tekst uit zijn context is gerukt, ze mist zo haar ware bedoeling.”

Nandram heeft zo haar bedenkingen bij de filmcontext. Ze verdenkt regisseur Nolan van scoringsdrift, sex sells. “Het gebruik van de Bhagavad Gita in deze scène voegt niets toe, er is geen enkele link met de diepe betekenis ervan.”

Het heilige boek biedt volgens Nandram inspiratie bij het zoeken naar antwoorden op persoonlijke en wereldomvattende problemen, en wijst de weg naar ‘hoe één te worden met de eeuwig aanwezige Goddelijke kracht’. Die kwesties zijn spiritueel van aard en hebben een diepgang die Nolan in zijn film plat slaat, meent Nandram. “Het Westen associeert seks doorgaans met het materiële.” Zo bagatelliseert Oppenheimer de waarde van de hindoetekst.

Vrolijk lokkertje

Het ontlenen van teksten of beelden uit tradities waarvan de bakermat aan de andere kant van de wereld ligt, is gebruikelijk. Het kan zelfs een uiting van waardering zijn, zegt Krishna Sharma, maar soms pakt het averechts uit. Zo zag ze laatst een manshoge Lachende Boeddha, een afbeelding van de Chinese monnik Budai, uitgedost als koning-piraat, met een oranje hanenkam en ‘born to chill out’ op zijn ronde buik geschreven. Krishna Sharma meldde zich digitaal op de site van het sterrenrestaurant dat het beeld als vrolijk lokkertje buiten had gezet. “Ik liet weten dat ik het beeld als kwetsend ervoer. Mijn bericht was binnen een uur verwijderd.”

Ook bij de scène uit Oppenheimer ‘voel ik verdriet’, zegt Krishna Sharma, “en dat ik er hier niet bij hoor, terwijl ik hier geboren en getogen ben. Het is een ontkenning van een deel van mijn identiteit. Is er nog wel begrip en tolerantie voor mensen met een religieuze achtergrond? Wat zouden de bioscoopbezoekers ervan denken als het een citaat uit de Tora was geweest, of uit de Koran?”

Of, voor wie die godsdienstige traditie niets zegt, “laten we eens spelen met een ongemakkelijke context waarin de Holocaust ter sprake komt. Dat ligt in het Westen heel gevoelig, en het is dát gevoel dat ik heb bij de plaatsing van een vers uit de Bhagavad Gita op een oneervolle plaats.”

Dat Krishna Sharma zo fel is komt ‘door een gegroeid bewustzijn dat we op mogen komen voor onze identiteit’. “Dat is veranderd, ook bij mij.” “Hindoes en andere gemarginaliseerde groepen” hoeven geen genoegen meer te nemen met “hard werken en niet zeuren”, met aanpassen. Ze maken nu aanspraak “op gelijkwaardigheid en respect”.

Halfnaakte minnares

Die reactie kan Nandram zich goed voorstellen. “Ieder mens, vanuit welke levensbeschouwing ook, verlangt een respectvolle bejegening van haar rituelen, symbolen, gebruiken. Plaats je een onderdeel van het hindoeïsme, of Jezus, in een misplaatst, duister verband, dan komt dat respectloos over, dat doet pijn.”

In India beschouwen critici de Oppenheimerscène als een regelrechte aanval op de hindoebevolking, aldus de Hindustan Times. De gewraakte passage was, vanwege het bloot, voor India al gecensureerd. De halfnaakte minnares van Oppenheimer draagt in de digitaal bewerkte versie een jurk. Niettemin gaan daar stemmen op om de scène helemaal te schrappen.

In een gecensureerde versie van 'Oppenheimer', die onder andere in India wordt vertoond, draagt de naakte Jean Tatlock een zwarte jurk die is gemaakt met behulp van CGI. Beeld Twitter

Dat snapt Krishna Sharma wel. Ze bekritiseert de ruime opvatting van artistieke vrijheid die in het Westen domineert. “Als gelovige sta ik daar niet achter. Maar ook professioneel: ik zet me in voor diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Mensen met een migratieachtergrond zijn vaak religieuzer, die willen zich kunnen laten zien. Daar moeten we rekening mee houden. Hoe kun je een inclusieve maatschappij zijn als je die gevoeligheid negeert?”

Een holistische blik

Daarom zou ze het waarderen als de scène geschrapt zou worden. “Beter was het als de regisseur een expert had ingeschakeld.”

Met dat laatste is Nandram het eens. Maar het wissen van de gewraakte scène, daartoe roept ze niet op. “Ik weet ook niet of je zoiets een halt kunt toeroepen. Het bedenken van zo’n scène is commercieel gezien waarschijnlijk erg aantrekkelijk. Maar het zou wel mooi zijn als we elkaars traditie respectvoller benaderen en met een holistische blik naar de oorsprong van tradities, rituelen, overtuigingen en geschriften kijken. Dan kunnen we ze beter op waarde schatten en ze zelfs een nieuwe betekenis geven.”

