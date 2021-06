Seksisme tegen vrouwelijke dominees aan de orde van de dag

Dat seksisme tegen vrouwelijke voorgangers wijdverbreid is in kerken, blijkt uit een enquête van het Nederlands Dagblad. Alle naar schatting 1300 vrouwelijke voorgangers kregen de vragenlijst toegestuurd. Driehonderd vulden die in, anoniem.

De bron van de discriminatie van vrouwen is divers. Bijna driekwart van de respondenten zegt anders te worden behandeld door leden van de kerkelijke gemeente. Zestig procent ervaart seksisme het meest van collega-dominees, en ongeveer een derde wijst op kerkbestuurders.

De enquête is toegestuurd naar vrouwelijke predikanten in verschillende protestantse kerken, en in de oud-katholieke. Negentig procent van de vrouwen die meededen, zijn lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat is niet verwonderlijk. De PKN is met anderhalf miljoen leden de grootste protestantse kerk. In de kleinere orthodoxe kerken − en ook in een klein deel van de PKN − is de kansel voor vrouwen verboden terrein.

Bij de behoudende gereformeerd-vrijgemaakte kerk is vorig jaar de eerste vrouwelijke dominee bevestigd, in de eveneens behoudende Nederlands-gereformeerde kerk is dit al wat langer mogelijk. In evangelische en Pinksterkringen worden vrouwen soms wel, maar vaak niet toegelaten als voorganger.

Subtiel en vijandig seksisme

De onderzoekers delen het seksisme in in drie categorieën. Driekwart van de respondenten heeft last van subtiel seksisme, wat als onbewust wordt omschreven. Goedbedoeld maar toch vrouwonvriendelijk gedrag wordt door zestig procent genoemd. En een kwart heeft last van openlijk, vijandig seksisme.

De discriminatie is voor vijf procent van de vrouwelijke predikanten zo erg dat ze overweegt het ambt neer te leggen. Andere vrouwelijke voorgangers worden er verdrietig van, meer dan de helft maakt het boos en nog iets meer wordt er strijdlustig van.

Lees ook

‘Pijnlijk dat er PKN-kerken zijn waar vrouwen geen dominee mogen worden’

Er zijn nog altijd PKN-kerken waar vrouwen geen dominee mogen worden. Zeven (oud-)synodeleden willen discussie daarover.