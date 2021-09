Scriba PKN: Alle kerken moeten nadenken over de toekomst van hun gebouw

Deze oproep deed de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, René de Reuver, zaterdag tijdens de vergadering van het landelijk kerkbestuur. Al langere tijd worden veel van de circa 1500 lokale PKN-kerken geconfronteerd met de vraag wat ze aanmoeten met hun kerkgebouwen. De PKN verliest jaarlijks zo’n 60.000 leden, plaatselijk vertaalt zich dat in terugloop van leden en inkomsten. Kerkelijke gemeenten fuseren, kerken komen leeg te staan of worden gesloten.

Het landelijke kerkbestuur zette zaterdag middels een informele peiling de lijnen uit. De meeste synodeleden vinden het prima dat de kerk ook - tegen betaling - door anderen wordt gebruikt. Bij de discussie over herbestemming of medegebruik van kerkgebouwen, betrekken ze graag de dorps- of buurtgemeenschap. En ze staan in het algemeen open voor overleg met de plaatselijke overheid.

De landelijke overheid kijkt over de schouder van de kerken mee; het behoud van monumentale kerken heeft ook een maatschappelijk belang. De overheid dringt aan op het opstellen van een kerkenvisie, waarin duidelijk wordt wat er met het religieus erfgoed gaat gebeuren. In zo'n veertig procent van de 350 gemeenten hebben kerkbesturen samen met de gemeente zo’n visie opgesteld.

In dat gesprek met de overheid spelen er, zo bleek bij de kerkelijke vergadering, verschillende belangen. De overheid wil graag dat monumentale kerken in de oorspronkelijke staat worden behouden. Kerkgemeenschappen vinden dat ook belangrijk, maar hechten er ook aan dat de gebouwen nog gebruikt kunnen worden. Concreet kan dat betekenen dat de overheid de historische banken in de oude opstelling wil laten staan, terwijl de kerk daar niet langer mee uit de voeten kan en banken wil verplaatsen of verwijderen.

Voor kerken moet het gebruik voorop blijven staan, vindt een werkgroep die een protestantse visie op kerkgebouwen opstelde. Zij kunnen deze nota gebruiken bij het gesprek over de toekomst van hun kerkgebouwen, die zij uiteindelijk zelf bepalen.

Lees ook:

Kunnen de gemeenten het religieus erfgoed redden?

In de komende jaren zullen honderden kerken de deuren moeten sluiten. Wat gaat er met al dat religieus erfgoed gebeuren? Het kabinet wil dat Nederlandse gemeenten er plannen voor gaan maken. Daar staan de gemeenten voor in de rij. Maar is daarmee de toekomst van al die kerkgebouwen gewaarborgd?