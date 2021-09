Schaamte kan zeker productief zijn, maar in onze tijd wordt ze vooral krenkend ingezet

Godschaamte heet het nieuwste boek van Stephan Sanders. ‘Schaamte lijkt een emotie die we hebben afgezworen ergens in de jaren zeventig, die was bekrompen, we moesten eraan voorbij.’ Maar hij ziet het nut er wel van in. ‘Schaamteloosheid is griezelig.’

Het was begin 2016 toen Stephan Sanders een interview gaf aan Trouw over zijn ontluikende religiositeit. ‘God zeggen­­ zonder te giechelen’, stond erboven en Sanders vertelde dat hij altijd al, van kinds af aan, hardop had gesproken­­ tegen iets of iemand. Het was nu misschien tijd geworden om daar het woord God voor te gebruiken. Ook wilde hij proberen wat meer naar de kerk te gaan.

De krant vroeg hem verslag te doen van zijn zoektocht, wat resulteerde in een serie columns Proefgeloven.

Stephan Sanders (Haarlem, 1961) studeerde filosofie en politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef negen boeken en een toneelstuk, was writer in residence in Almere, is presentator en columnist. Voor Trouw scheef hij Proefgeloven, een serie columns over zijn ontluikende geloof.

Nu ligt er, mede op basis van die rubriek, het boek Godschaamte. “Proefgeloven is uitgelopen op geloven”, concludeert Sanders. “Dat wil zeggen dat je nog steeds twijfelt in geloofszaken, maar in elk geval een vorm hebt gevonden en een routine hebt ontwikkeld om het geloof overeind te houden: door naar de kerk te gaan, in mijn geval de Nicolaas in Amsterdam. Ik kan het niet in mijn eentje, medegelovigen zijn voor mij heel belangrijk. Te zien dat er mannen zijn van enige importantie, 58 jaar oud, goed in het pak zittend, waarschijnlijk advocaat, werkend in een duur kantoor, en dat die dan op hun knieën gaan.”

Dat klinkt alsof u bevestiging zoekt en wel bij mensen met een zekere status. Dat zou u toch niet nodig moeten hebben?

“Toch is dat wel zo. Net zo goed als het nodig is om te zien dat mensen die helemaal aan de onderkant zitten ook naar de kerk komen. Daklozen en zwervers die, vooral vóór corona, gewoon binnenlopen. Ook hun poging tot geloven sterkt mij.

Als ik de lange rij zie van mensen die er ter communie gaan, dan kan ik het niet laten te denken: kijk deze stoet nou! Wat een rare verzameling mensen die alleen bijeen wordt gehouden doordat ze gelovig zijn of iets met dat geloof willen. Doordat ze zoekend zijn.”

In de titel van uw boek verbindt u God met schaamte, waarom is dat?

“Schaamte intrigeert me al heel lang. Het lijkt een emotie die we als samenleving hebben afgezworen, zo in de jaren zeventig ongeveer. Schaamte was wel heel bekrompen, daar moesten we aan voorbij, dat moesten we achter ons laten. Terwijl ik schaamte in mijn eigen leven altijd heb ervaren als een zeer directe emotie, ook toen ik nog netjes agnost was.

Sanders: ‘De schaamte kan niet worden opgeheven en dat hoeft ook niet. Je bent mens tussen de mensen, je bent afhankelijk van de blik van anderen.’ Beeld Jildiz Kaptein

Nu, met het geloof, manifesteerde zich dat in de schaamte tegenover de ongelovige intellectuele buitenwereld. Maar het gaat verder: je valt jezelf tegen. Je schaamt je tegenover je betere ik, je superego, je ideale zelf. Mijn ideale zelf zei: geloven, dat ga je dus niet doen. Die schaamte, die is interessant, want die leidt tot introspectie: waarom was er geen plaats voor God, voor de kerk? Daar hebben mijn kerkvrienden erg bij geholpen, omdat ik hen hoog acht en zij het gewoon doen: gelovig zijn of trachten te zijn.”

En hoe zit het met schaamte tegenover God?

“Je kunt je niet anders dan met een zeker ontzag, een zekere schroom, soms overlopend naar schaamte, wenden tot hem, haar, die. Ik geloof dat de non-binaire aanduiding ‘hen’ of ‘die’ heel goed bij God past. Welnu, tegenover hen, de drie-enige hen, voel ik schaamte.”

U citeert in uw boek uit de katholieke liturgie, voorafgaande aan de communie: ‘Ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden’.

“Een heel schaamtevolle uitspraak.”

En wat betekent dat gezond worden?

“Gezond als ‘heel’. Vrij van angst.”

Maar de schaamte blijft?

“De schaamte kan niet worden opgeheven en hoeft ook niet opgegeven te worden. Je bent mens tussen de mensen, je bent afhankelijk van de blik van anderen. Misschien is dat voor mij als adoptiekind nog wat specifieker, dat ik er nog wat gevoeliger voor ben geworden, maar iedereen is in bepaalde mate afhankelijk van de blik van anderen.”

Uw halfzus noemde u, schrijft u, ‘het product van een verkrachting’ en mogelijk is dat ook zo, het is niet meer na te gaan. En dan bent u ook een mesties, een halfbloed, wat van oudsher werd gezien als een kind van de zonde. Daar ligt bagage.

“Dat is zo, maar tegelijkertijd maakt het voor de erfzonde geen bal uit. We hebben het allemaal nodig aangenomen te worden en we doen daar allemaal pogingen toe, of je nu wel of niet geadopteerd bent, of je wel of niet een mengsel of een moksi bent.

Mijn toevallige geschiedenis heeft me wel geholpen door te zetten op mijn geloofszoektocht. Ik heb me zeker afgevraagd of het geen noodgreep is, maar ik denk dat het andersom is: ik ervaar iets dat uiteindelijk alle mensen zullen ervaren. Omdat iedereen op een gegeven moment aangenomen moet worden. Vader en moeder zijn dood..”

Of feilbaar gebleken.

“...ja, of jijzelf bent feilbaar gebleken. Er dan komt de vraag: waar moet ik naartoe? Naar wie moet ik toe? Dat kan alleen als je aangenomen wilt worden door anderen, als je jezelf dat toestaat. Je kunt dat een adoptiesituatie noemen, maar het is een existentiële situatie, en die geldt voor ieder mens.”

Je moet je de schaamte niet wíllen opheffen, schrijft u. Schaamteloosheid is niet het doel.

“Schaamteloosheid is griezelig, dan zit er echt een knopje los. Ik heb het idee dat het woord ‘amen’ – het zij zo, het is zo – het enige antwoord is op schaamte. Dat je de schaamte aankijkt, dat je het onderzoekt, voelt en erkent, en dan God vraagt om verlichting. Niet eens per se van de schaamte, maar van de angst en vrees die daarmee samenhangt. Dat je, waar Gerard Reve zo mooi over geschreven heeft, vrij van angst en vrees voluit gezond kan leven.”

Schaamt u zich ook wel voor de kerk?

“Oh ja. Kerkschaamte, zeker bij de katholieke kerk is dat een makkie. Er zijn zoveel kwesties, te beginnen bij het seksueel misbruik, waarvoor gelukkig vele priesters, bisschoppen en ook de paus zich doodschamen. Maar dan heb je de homoseksuelen en de vrouwen, die nog steeds niet op waarde worden geschat, daar kan ik mij verschrikkelijk voor schamen; dat dit mijn kerk is. Maar het is geen reden om weg te lopen.”

Moet een individu zich schamen voor wat er in zijn groep gebeurt? Je zou denken dat dat in een individualistische samenleving passé was.

“Mijn indruk is dat het alleen maar toeneemt. Vroeger­­ zou je je eerder schuldig voelen, daar is de schaamte voor in de plaats gekomen. Als je alleen al naar de sociale media kijkt, hoeveel buurmannen en -vrouwen heb je er niet bij gekregen! Als ik hier iets geks doe, zeg dat ik dronken ben en waggelend thuiskom, dan zijn er zes buren­­ die dat zien. Maar als je twintigduizend volgers­­ hebt, of nog veel meer, ga je af voor het oog van de hele wereld. De schaamte is dan dus verduizendvoudigd.

Als zoveel anderen een blik op jou werpen, en dan zeg ik het nog heel vriendelijk, dan word je vreselijk te schande gemaakt. Net een verkeerd ideetje, net een verkeerd grapje en je hangt. Niet alleen bekende figuren, nee, iedereen kan afgebrand worden. We hebben de hel afgeschaft, en terecht, maar intussen richten we hem zelf allang weer in. En we noemen het, hoogst misplaatst, sociale media.”

Is het oog van de buitenwereld dan wat vroeger het schuldgevoel was?

“Het verschrikkelijk utopische vooruitzicht dat we in een global village zouden komen te leven, is waar geworden. Iedereen woont in datzelfde dorp, met al die miljarden, dus je kunt je het gedrang, het geroddel en de afkeuring voorstellen.”

Sanders: ‘Uitgebannen worden, het dorp uit, de stad uit – ga jij maar ver weg, jou willen we niet in de buurt. Dat is mijn grondtoon, vandaar ook dat ik zo leuk doe.’ Beeld Jildiz Kaptein

Toch pleit u voor eerherstel van de schaamte.

“Het heette altijd dat schuld richtinggevend was en schaamte verlammend, maar dat is niet zo. Neem het klassieke voorbeeld van het kolonialisme en de slavernij. Ik kan mij daar helemaal niet schuldig aan voelen, maar ik kan mij er wel voor schamen. En door schaamte te ervaren over iets dat zelf niet heb gedaan – omdat ik deel uitmaak van de Nederlandse geschiedenis, het Nederlandse collectief – realiseer ik me terdege dat ik niet wil dat zoiets nog eens gebeurt.

Schaamte kan dus zeker wel productief zijn. Maar in onze tijd wordt het vooral als krenkend ingezet.”

Geldt dat ook in het geloof, dat schaamte zowel productief als kleinerend kan werken?

“Kleineren kun je heel goed via God doen en dat is in alle kerken ook eeuwenlang gebeurd, en gebeurt nog steeds wel. Voor diehard atheïsten, zoals Karel van het Reve, is God alleen maar die vernedering, het klein houden van de mens. Maar ik zie om mij heen, en in de wereld, ook iets anders: mensen die opgetild worden uit hun eigen hengsels en boven zichzelf uitstijgen dankzij hun Godsgeloof.”

U citeert de bekende woorden van Augustinus: ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U.’ Maar u zegt erbij: ik ben wel gelovig geworden, maar die rust heb ik niet gevonden.

“Ik zou graag willen zeggen dat het anders was, maar nee, dat is niet zo.”

Wat is dan de onrust?

“Nog steeds dat verlangen naar een leven zonder angst en vrees. Ik ben een angstig mens, angst is mijn grondtoon. Dat je uitgestoten kunt worden, dat ik er echt niet bij hoor. Dat de mensen zeggen: je kunt het ook aan hem zien, moet je maar eens goed kijken, hij lijkt toch helemaal niet op die moeder en die vader. Uitgebannen worden, echt door iedereen, het dorp uit, de stad uit – ga jij maar ver weg, jou willen we niet in de buurt. Dat is mijn grondtoon, vandaar ook dat ik zo leuk doe.”

De schaamte hebben we in beeld, maar wie of wat is God?

“God is de toegesprokene, degene tot wie je je jammerklacht of je dankbaarheid richt, dat is voor mij niet veranderd door van het proefgeloven naar het geloven te gaan.

Wel zijn er al die vorige generaties bijgekomen, al die doden van tweeduizend jaar her. Die zitten bij mij in de kerk, opgenomen in de gemeenschap der heiligen.”

Ook een collectief om deel van uit te maken.

“Het is nu eenmaal zo dat geadopteerd zijn betekent dat je maar één generatie terug kunt. Bovendien houdt het spoor bij mij ook weer op, want ik heb geen kinderen. Des te belangrijker het religieuze besef dat je niet alleen in de wereld bent geworpen, maar dat er ook iets vóór jou is geweest en ná jou kan komen.”

Stephan Sanders

Godschaamte

Van Oorschot; 208 blz. € 20

Lees ook:

De schaamte voorbij: een gênante zoektocht

Ze is de allermenselijkste emotie: schaamte. In dit essay zoekt filosoof Coen Simon naar de oorzaak.