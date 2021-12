Samen bidden én leven: religieuze woongemeenschappen winnen aan populariteit

Er zijn momenteel 75 christelijke woongroepen, de helft ervan is de laatste tien jaar opgericht. Ze zijn verspreid over het land, maar de meeste zitten in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De leeftijden van de bewoners liggen tussen de 18 en 45 jaar.

Gemiddeld bestaan de leefgemeenschappen uit 18 mensen, meestal is daar in elk geval één gezin bij. Ze huren doorgaans een appartement of kamer in een groepscomplex en ze delen bijvoorbeeld de keuken, de woonkamer en de wasmachine.

Kwetsbare mensen kunnen er een tijdje wonen

Een en ander blijkt uit een inventarisatie die de nog jonge Vereniging van Religieuze Leefgemeenschappen in Nederland heeft gemaakt. Van de 75 leefgemeenschappen hebben er 63 een uitgebreide enquête ingevuld. Volgens de onderzoekers zijn de resultaten representatief voor de beweging van christelijke gemeenschappen, die ook wereldwijd aan populariteit wint.

De leefgemeenschappen streven ernaar een gemeenschap te vormen en er te zijn voor elkaar. Ook willen ze een prettige plek creëren, die gezellig is en waar ook lol gemaakt kan worden.

Vanuit hun christelijke levensovertuiging willen deze groepen daarnaast iets betekenen voor anderen. Vaak kunnen kwetsbare mensen er een tijdje wonen. En een groeiend aantal christelijke woongroepen ontwikkelt activiteiten voor de buurt, vaak zitten ze in een wijk met veel mensen met lagere inkomens.

Tussen de één en vijf jaar in een groep

Het religieuze karakter komt ook tot uiting in het dagelijks ritme. In zo’n driekwart van de leefgemeenschappen wordt minimaal eens per week samen gebeden, in een derde doen bewoners op een andere manier aan geloofsverdieping. In zes procent ontbreken religieuze praktijken.

Bijna de helft van de bewoners blijft tussen de één en vijf jaar in de groep. Het afgelopen jaar zijn er naar schatting 122 mensen vertrokken en 146 mensen bij gekomen, een groei van 24 mensen.

Of die toename ook komt doordat de huur doorgaans niet torenhoog is, is niet onderzocht. Mensen kloppen weleens aan omdat ze een goedkope kamer zoeken, maar ‘die worden er wel uitgeselecteerd’, zegt Johannes van den Akker, voorzitter van de vereniging die de inventarisatie heeft gemaakt.

