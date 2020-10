Rutte: niet ik, ik, ik, maar samen

De coronacrisis leert dat als het erop aankomt het leven niet draait om “meer, meer, meer, en al helemaal niet om meer ik, ik, ik, maar om samen, om verantwoordelijkheid en om aandacht voor de mensen om je heen”. Dat zei premier Mark Rutte zaterdagavond in de jaarlijkse Protestantse Lezing. “Dat is uiteindelijk het enige dat telt, niet rijkdom of uiterlijkheden, maar wat je met en voor een ander hebt gedaan.”

In zijn lezing – die jaarlijks op Hervormingsdag wordt gehouden, de dag waarop herdacht wordt de Maarten Luther in 1517 in verzet kwam tegen de rooms-katholieke leer, waarmee hij het begin van het protestantisme markeerde – maakte Rutte duidelijk dat die nadruk op gezamenlijkheid voor hem ook alles met kerk en geloof te maken heeft. ‘Als ik de onmogelijke opdracht zou krijgen met één woord te omschrijven wat de kerk voor mij persoonlijk betekent, zou ik waarschijnlijk zeggen: gezamenlijkheid.’ Juist geloof, kerken en de mensen die samen de kerk vormen, spelen in crisistijd een belangrijke rol in het vormgeven van die gezamenlijkheid, stelde Rutte. Hij verwees naar de brief die tientallen kerken en christelijke organisaties onlangs naar het kabinet stuurden met het aanbod mee te helpen in de tweede coronagolf, bijvoorbeeld bij de bestrijding van eenzaamheid. “Dus het geloof maakt ons samen sterker, in maatschappelijk opzicht.”

Rutte - die opgroeide in de toenmalige Nederlandse hervormde kerk, en nu lid is van de Protestantse Kerk in Nederland - heeft er nooit geheimzinnig over gedaan dat hij gelovig is, maar zelden sprak hij er publiekelijk zo open over. Het geloof, zei hij, maakt ‘mijn eigen schilderij groter en dieper’. Wie in God gelooft ‘mag hoop hebben en daar gaat een enorme troost van uit. Zo werkt dat in ieder geval voor mij. En het werkt ook collectief door, vanwege dat overbekende Bijbelwoord: heb uw naaste lief als uzelf. Voor mij betekent dat: zie naar elkaar om, help elkaar, troost elkaar.’

In dat laatste ziet Rutte ook een rol voor de kerken weggelegd. Rutte vertelde dat hij door de coronacrisis terug moest denken aan een plaquette die in het Oval Office hing in de jaren dat John F. Kennedy president van de Verenigde Staten was. Daarop stond: ‘O God, thy sea is so great and my boat is so small’. “Dat onbestemde gevoel van die grote zee zal tijdens de coronacrisis voor veel mensen herkenbaar zijn. Want waar eindigt dit? Kerken kunnen daar duiding aan geven. In de kerk voelen we: we zitten niet alleen in dat kleine bootje, we zitten er samen in, en we hebben in de geschiedenis voor hetere vuren gestaan. Dus ook deze periode komen we te boven. En die boodschap kunnen we volgens mij in deze tijd niet vaak genoeg horen.”

