Russisch-orthodoxe kerkleden in Amsterdam besluiten tot breuk met Moskou

De kaart van de Russische orthodoxie in Nederland

Nederland telt een vijftiental Russisch-orthodoxe parochies met zo’n 3000 praktiserende gelovigen, schat Paul Baars, bibliothecaris van het Instituut voor Oosters Christendom (IvOC) verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De parochie in Amsterdam is met zo’n 400 leden de grootste. Deze gemeenschap telt zo’n twintig nationaliteiten, Russen en Oekraïners zitten er net als in andere parochies doorgaans zij aan zij. Ook in een kleinere parochie als die in Amersfoort komen mensen uit verschillende landen. In Nijmegen, waar Baars zelf tot voor kort bij hoorde, komen mensen uit Rusland, Oekraïne, Nederland, Georgië en Servië.

De Russisch-orthodoxe parochies in Nederland vallen onder drie bisdommen, zegt Baars. Ten eerste het aartsbisdom van Den Haag. Dat is het sterkst gebonden aan de hoofdzetel van de Russische kerk in Moskou, waar patriarch Kirill de scepter zwaait. Bij dat bisdom horen de kerken in Rotterdam, Amersfoort, Den Haag, Nijmegen en Groningen, en twee kleine kloosters, in het Friese Hemelum en in Den Haag. De recent begonnen gemeenschappen in Zwolle en Leeuwarden horen hier ook bij. Amsterdam heeft zich hier juist uit teruggetrokken.

De parochie in Deventer valt onder het bisdom Parijs, van de ‘Rue Daru’, de naam van de straat waar de kathedraal staat. Het valt indirect ook binnen het patriarchaat van Moskou. Dit bisdom heeft ook gemeenschappen in Breda en Maastricht.

Ten derde zijn er nog drie parochies van de zogenoemde Buitenlandkerk, in Arnhem, Aalsmeer en Maastricht. Zij horen bij het bisdom van Londen, dat indirect ook onder Moskou valt.

De twee laatstgenoemde stromingen hebben volgens Baars van oudsher een meer onafhankelijke traditie dan de parochies die rechtstreeks onder Moskou vallen. Met name het bisdom Rue Daru heeft zich altijd gedistantieerd van totalitaire regimes.

In al deze Russisch-orthodoxe parochies wordt dezelfde traditionele orthodoxe geloofsovertuiging uitgedragen. Ook de opzet van de vieringen en de gebeden zijn hetzelfde. De vormgeving kan verschillen. De orthodoxe traditie is één van de drie hoofdstromingen binnen het christendom, naast het katholicisme en het protestantisme.