Rusland wil geen staakt-het-vuren met orthodox Pasen, ondanks oproep Paus en VN

Het zou morgen van start moeten zijn gegaan: een vierdaagse wapenstilstand vanwege het orthodoxe Pasen. In Oekraïne en Rusland is het feest belangrijker dan Kerst. Dinsdag uitte Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die wens. Ook de Wereldraad van Kerken riep op de wapens neer te leggen. Eerder sprak de paus zich hier ook al voor uit.

Tijdens de vierdaagse wapenstilstand zou er humanitaire hulp gestuurd kunnen worden naar Marioepol, Cherson, Donetsk en Luhansk, was het plan van de VN. Ook zouden burgers deze gebieden dan veilig kunnen verlaten.

‘Onoprechte oproep’

Maar de Russische VN-gezant Dmitry Polyanskiy reageerde na enkele uren afwijzend op het voorstel van Guterres. Hij noemde het een ‘onoprechte’ oproep, die vooral bedoeld zou zijn om de Oekraïense troepen meer tijd te geven om zich te hergroeperen.

Afgelopen dinsdag publiceerde de Wereldraad van Kerken een brief gericht aan patriarch Kirill van Moskou, de leider van de Russisch-Orthodoxe kerk. In de brief verzoekt de Wereldraad hem om in zijn land op te roepen tot een wapenstilstand van op zijn minst een paar uur tijdens de viering komende zondag. Zodat ‘de bommen en raketten voor even het zwijgen opgelegd worden en in plaats daarvan het triomferende geluid van de kerkklokken en het vrolijke gezang van het gelovige volk een kans hebben om gehoord te worden.’

Paus Franciscus deed op 10 april, tijdens een preek op Palmzondag, ook al een oproep tot een staakt-het-vuren in Oekraïne. Dat vond ook geen gehoor. Een week later, toen Oekraïense vlaggen op het Sint Pietersplein wapperden en zich daar zo'n 100.000 gelovigen verzamelden, deed hij opnieuw een klemmende oproep tot vrede.

Afsmeken van de vrede

“Alstublieft, laten we niet gewend raken aan oorlog! Laten we ons allen toewijden aan het afsmeken van de vrede, vanaf onze balkons en in onze straten! Mogen de leiders van naties de gebeden om vrede van mensen horen”, zei hij.

Het orthodoxe Paasfeest wordt deze week gevierd en volgt de Juliaanse kalender, deze verschilt dertien dagen met de onze. Orthodox Pasen kan dus gelijk lopen met het paasfeest volgens de Gregoriaanse kalender, maar kan ook tot een maand verschillen met het Nederlandse Pasen.

Eerder drongen Hans Grundberg, de speciale VN-gezant voor Jemen, en andere diplomaten al aan op een staakt-het-vuren in dat land. Met succes. Het begin van de ramadan op 1 april luidde daar een twee maanden durende wapenstilstand in tussen een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië en Houthi-rebellen.

