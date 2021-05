Rosario Livatino (1952-1990), vermoord door de Siciliaanse maffia, wordt morgen zalig verklaard

Livatino was in de jaren tachtig van de vorige eeuw een felle bestrijder van de maffia op Sicilië. Door de toenmalige Italiaanse president Cossiga werd hij smalend ‘il giudice ragazzino’ genoemd (‘het jongentje dat rechter werd’), omdat hij er zo jong uitzag. Toen de clans op Sicilië verwikkeld waren in een soort van burgeroorlog, slaagde Livatino erin grote sommen geld en eigendommen van hooggeplaatste maffiosi in beslag te nemen. Omdat hij maar niet opgaf, gaf la Stidda van Agrigento, een misdaadsyndicaat dat rivaliseerde met de Cosa Nostra, opdracht Livatino te vermoorden.

Op 21 september 1990 reed de onderzoeksrechter in zijn Ford Fiësta, zonder lijfwacht, op de snelweg bij Agrigento toen hij werd geramd door een andere auto die hem dwong te stoppen. Livatino probeerde nog te ontsnappen door weg te rennen, maar de vier moordenaars achterhaalden hem en schoten hem in koelen bloede dood.

Een van de aanstichters van de moord getuigde daarna dat Livatino juist door zijn vasthoudend geloof als onomkoopbaar werd beschouwd. Vanaf het moment dat hij in 1978, nog maar 26 jaar oud, magistraat werd, liet Livatino zich leiden door het wetboek én het evangelie.

Tijdens het onderzoek naar de moord, kwam de aanklager in de agenda van Livatino de geheimzinnige afkorting ‘s.t.d.’ tegen, wat later bleek te staan voor Sub tutela Dei, Latijn voor ‘onder de bescherming van God’. Paus Johannes Paulus II noemde Rosario Livatino ooit een “martelaar van de gerechtigheid en indirect van het geloof.” In 2011 werd een begin gemaakt met zijn zaligverklaringsproces. Morgen wordt hij tijdens een eucharistieviering in de kathedraal van Agrigento verheven tot de eer der altaren en vanaf dat moment is het officieel toegestaan hem in het openbaar aan te roepen en te vereren.

Rosario Livatino. Beeld Wikimedia/Creative Commons

De datum van de zaligverklaring is niet voor niets gekozen. Op 9 mei 1993 hield Johannes Paulus II tijdens een bezoek aan Sicilië, in het Dal van de Tempels bij Agrigento, zijn historische donderpreek tegen de maffia. Met stemverheffing riep de Poolse paus de maffiosi tot de orde en hield hen voor dat ze zich ooit voor God zouden moeten verantwoorden.

Lange tijd heeft de leiding van de Italiaanse katholieke kerk zich niet of nauwelijks gedistantieerd van de maffiose organisaties in Zuid-Italië. Een bekend voorbeeld hiervan is kardinaal Ernesto Ruffini, van 1945 en 1967 aartsbisschop van Palermo, die het bestaan van de maffia simpelweg ontkende (“De maffia , wat is dat? Een schoonmaakmiddel?”). Hij vond het communisme een veel groter gevaar.

Hoe word je heilig? Heiligen zijn mensen die tijdens hun leven op een bijzondere manier openstonden voor God. Ze zijn een voorbeeld voor alle gelovigen. Voor heiligverklaringen is een kerkelijke procedure vastgesteld. Je kunt pas na je overlijden worden heilig verklaard. Om te kunnen worden heilig verklaard, dien je wel eerst te zijn zalig verklaard. Hiervoor is een wonder vereist, dat kan worden toegeschreven aan de voorspraak van de kandidaat-zalige. Medisch onverklaarbare genezingen kunnen door de kerk als wonder worden beschouwd. Bij martelaren, die voor hun geloof zijn gestorven, is dat wonder niet nodig. Zaligen kunnen vervolgens de titel ‘heilig’ krijgen. Hiervoor is opnieuw een wonder nodig. De rooms-katholieke kerk telt duizenden heiligen.

Onder zijn opvolger kardinaal Salvatore Pappallardo veranderde de houding van de kerk in het zuiden van Italië. Tijdens de begrafenis van de antimaffia-priester Pino Puglisi – drie jaar na Livatoni vermoord en ook zaligverklaard- riep hij Sicilië op in opstand te komen tegen de georganiseerde misdaad. Pappalardo en Johannes Paulus II lieten er geen verstand bestaan over waar de kerkleiding staat in de strijd tegen de maffia: vooraan.

Ook de huidige paus laat zich niet onbetuigd. Anderhalve maand geleden nog, op de dag dat in Italië de slachtoffers van de georganiseerde misdaad werden herdacht, noemde Franciscus de maffiaclans ‘organisaties van zonde’, die misbruik maken van de coronapandemie en zich met corrupte praktijken verrijken. Eerder al, tijdens een bezoek aan Calabrië in 2014, had hij verklaard dat de leden van de ‘Ndrangeta, zoals de maffia daar heet, niet in gemeenschap met God leefden en geëxcommuniceerd waren. De zwaarste straf binnen de rooms-katholieke kerk. In dat licht past het ook om maffiabestrijders als Rosario Livatino juist veel eer te bewijzen. Morgen zullen er maar tweehonderd gelovigen aanwezig kunnen zijn bij zijn zaligverklaring in Agrigento, maar die krijgen wel de gelegenheid een bijzondere reliek van Livatino te vereren: het met bloed doorweekte overhemd dat hij droeg toen hij vermoord werd.

