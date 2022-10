Rolmodel Sunak werkt emanciperend voor hindoes. 'Ze zien hem als symbool voor succes’

Hij heeft er niet veel woorden aan gewijd. Wel was de religieuze overtuiging van de nieuwe Britse premier al op tal van momenten zichtbaar. Zo legde Rishi Sunak als parlementariër de eed af met de hand op de Bhagavad Gita.

De 42-jarige Sunak is niet alleen de jongste en rijkste premier ooit en de eerste persoon van niet-westerse komaf die deze positie bekleedt, hij is ook de eerste hindoe die dat doet.

Een van de momenten waarop zijn geloof in het oog sprong, was toen hij twee jaar geleden als minister van financiën kaarsjes brandde tijdens Divali, het hindoeïstische lichtjesfeest. Hij knielde voor zijn ambtswoning in Downing Street 11 om ze neer te zetten op de stoep. Om dat daar te kunnen doen, was van die hele baan ‘een van de momenten waar ik het trotst op ben’, vertelde hij eerder dit jaar in een interview met The Times. Over zijn geloof zei hij: “Het geeft me kracht, het geeft me richting. Het is deel van wie ik ben.”

Godheid hield een oogje op Boris Johnson

Nu hij op nummer 10 zijn intrek neemt, delen hindoes op sociale media trots filmpjes van Sunak uit de tijd dat hij voor de eerste keer een greep naar het premierschap deed na de val van Boris Johnson. Te zien is hoe hij volgens een hindoeïstisch ritueel een roodbonte koe eert en een poot van het dier aanraakt terwijl zijn vrouw haar wortels voert. Sunaks tweede gooi naar het premierschap slaagde wel.

Rishi Sunak (potential PM of UK) and his wife doing Gau Mata Pooja in the UK. This strongly shows that India has 'arrived' on the world stage and we are no longer embarrassed or ashamed to display our rich cultural heritage. Jai Sanatan Dharam. #rishisunak #gaumata #dharma pic.twitter.com/jE8xtrtO68 — Mairan Sewtahal (@Mairansewtahal) 20 augustus 2022

In een vraaggesprek voor een podcast van de politieke nieuwswebsite Politico vertelde Rishi Sunak dat hij als minister van financiën een beeldje van Ganesha op zijn bureau had staan, de hindoeïstische godheid met een olifantenkop. Hij liet het staan voor zijn toenmalige baas, Boris Johnson, die, toen hij corona had en in isolatie doorwerkte, gebruik maakte van Sunaks kantoor naast Downing Street 10. “Ik had al mijn spullen weggehaald, maar Akshata (zijn echtgenote, red.) drong erop aan Ganesha te laten staan, die kon een oogje op hem houden.”

Grondwet voorziet niet in een hindoeïstische premier

Enkele conservatieve landgenoten trokken een wenkbrauw op bij het aantreden van Sunak. Had hij namelijk niet als premier het recht om de koning, het hoofd van de Anglicaanse kerk, te adviseren bij kerkelijke benoemingen?

Die adviesfunctie stelt in de praktijk weinig voor. Maar de kwestie legt wel een curieuze passage in de Britse grondwet bloot, stelt historicus Jason Loch, gespecialiseerd in de verhouding tussen grondwet en kerk. De grondwet zet een eventuele joodse of katholieke premier buitenspel, maar de opstellers dachten niet aan atheïsten of moslims. Laat staan aan gelovigen uit de voormalige kolonie India. Dus mag de hindoeïstische Sunak koning Charles van advies dienen. Al kan hij van die bevoegdheid afzien, aldus Loch, “als hij het gevoel heeft zo niet de letter van de wet, dan toch de geest ervan te overtreden”.

De Britse humanisten, die naar een volledig seculier ingerichte maatschappij streven, willen van zulke bepalingen af. Maar volgens Richy Thompson van Humanists UK verandert er niets met de komst van een hindoe; de overblijfselen van het Britse christelijk verleden zal hij niet opruimen. “Hij is van de Conservatieve Partij, dus de rol van de Church of England zal niet veranderen. Bisschoppen houden hun zetel in het Hogerhuis. De financiering van het christelijk onderwijs blijft.”

Dat er qua beleid weinig zal veranderen, beaamt de Nederlands-Surinaamse Sharda Nandram, hoogleraar hindoe-spiritualiteit en samenleving aan de Vrije Universiteit. “Hij staat voor een partij, voor een land. Hij kent zijn verantwoordelijkheid als politicus. Dat is zijn dharma, zoals dat heet in het hindoeïsme, met verplichtingen voor het dienen van het algemeen belang waaraan zijn eigenbelang ondergeschikt is.”

Voeten van de priesters aanraken

Sunak is geboren en getogen in Southampton. Zijn grootvader was hier een van de medeoprichters van de Vedic Society Hindu Temple. Sanjay Chandarana, de huidige voorzitter van deze tempel, vertelde het Brits-Ierse persbureau PA dat hij de aanstelling van Sunak als premier als het Britse ‘Obama-moment’ ziet. En dat het gonst in de gemeenschap. “Veel mensen laten hun foto's met hem zien, van toen hij hier was en hij met iedereen die in de tempel was, zo’n driehonderd mensen, op de foto ging.”

Hij komt daar ook nog geregeld. “Dat zal hij blijven doen”, verwacht Nandram, “als privépersoon. In de mandir gedraagt hij zich zoals gebruikelijk is bij de betreffende stroming. Dus als mensen de voeten van de priesters aanraken uit respect, dan zal hij dat ook doen. Net als onlangs ook bij zijn Divalibezoek.”

Sunak drinkt geen alcohol, hij is beroemd om zijn voorliefde voor cola, waar hij zelfs verslaafd aan is geweest. Veel hindoes kiezen ervoor niet te drinken, al kent de religie geen verbod op alcohol.

Dat de nieuwe premier geen rundvlees eet, is typisch voor de hindoe – de koe is een heilig dier. Nadram: “Daar houdt men bij internationale reizen en staatsbezoeken gewoon rekening mee. Er komen vegetarische gerechten op het menu, wat in landen met veel hindoes al gebruikelijk is. Net als in een bedrijf worden de waarden en normen van de leider zichtbaar, ze worden dan door velen geïnternaliseerd. Niet omdat dat wordt opgelegd, het ontstaat automatisch: als je met iemand werkt, dan houd je rekening met zijn gebruiken.”

Halve vegetariër

Een halve vegetariër als premier kan zijn agrarische achterban verontrusten. Maar afgelopen zomer bleek daar geen reden toe. Toen tijdens zijn campagne voor het Tory-leiderschap stemmen opgingen om vleesconsumptie in het Verenigd Koninkrijk te ontmoedigen, verzette Sunak zich daartegen. In The Telegraph beloofde hij zich voluit in te zetten voor de vleesproducenten.

En in een tweet voegde hij er aan toe: ‘Mijn kiesdistrict telt honderden boeren die rund- en lamsvlees produceren en ik zal niet aflaten de fantastische industrie te steunen die ze vertegenwoordigen. Mensen kiezen zelf wat ze eten.’

Volgens Nandram werkt het bekleden van het hoogste ambt ‘geweldig emanciperend voor de hindoegemeenschap’. “Die ziet hem, waar ook ter wereld, als symbool voor succes. Ze zijn trots op hem, ongeacht zijn specifieke ideologie, standpunten of geloofsuiting. Voor internationaal georiënteerde, hoogopgeleide hindoes, voor hindoes in India of elders met politieke ambities, is hij een rolmodel. Rolmodellen werken emanciperend.”

De Bhagavad Gita De Bhagavad Gita (‘Lied van de Heer’) maakt deel uit van het epische gedicht de Mahabharata (‘Groot India’), en dateert waarschijnlijk uit de tweede eeuw voor Christus. Het is een van de vele heilige teksten uit het hindoeïsme. In India én daarbuiten is het de bekendste. In de Gita worden diverse types yoga beschreven. Door de populariteit van yoga in het Westen staat de Bhagavad Gita bij beoefenaars ervan in de belangstelling. Dat Rishi Sunak de eed aflegde met de hand op de Gita is dus niet vreemd. De Surinaamse president Chan Santokhi, ook hindoe – deed twee jaar geleden hetzelfde met met de hand op een andere heilige tekst, de Yajoerveda.

Ganesha Het verhaal over de god Ganesha begint met zijn vader, de god Shiva, die het hoofd van zijn zoon afhakte. Ter compensatie kreeg Ganesha een olifantenkop. God Ganesha representeert wijsheid, geluk, door hem omzeil je obstakels in het leven. Elk gebed begint met zijn naam. Ganesha (‘Heer van het volk’) staat in India vaak op kruispunten: daar is de keus die je maakt van belang, en geluk welkom. Ganesha ging al vroeg de grens over, met handelslieden die hem als god van voorspoed meenamen. Tot ergernis van hindoes is Ganesha (net als Boeddha) in het Westen een geliefd object als huis- en tuinversiering.

Hindoes in het Verenigd Koninkrijk De hindoegemeenschap in het Verenigd Koninkrijk telt 1,6 miljoen mensen. In religieus opzicht vormen hindoes de derde groepering, na christenen en moslims. Onder hen zijn ook onder anderen Sri Lankanen. Volgens het Office for National Statistics kennen hindoes na atheïsten het laagste werkloosheidscijfer. In augustus en september laaiden spanningen tussen hindoes en moslims op, nadat vanuit India (hindoeïstisch) en Pakistan (islamitisch) oproepen kwamen hun geloofsgenoten in het Verenigd Koninkrijk bescherming te bieden. In Leicester scandeerden hindoejongeren in een moslimwijk Jai Shri Ram (Glorie aan de heer Ram), een kreet die in India gebruikt wordt om moslims te sarren. Daarop beklom moslimjeugd een hindoetempel en trok de vlag eraf. Via sociale media kwamen – waarschijnlijk ongegronde – berichten de wereld in over een moslimmeisje dat door hindoes was ontvoerd. In het Indiase online-tijdschrift The Citizen uitte socioloog Fatima Rajina haar zorgen over deze ‘trend’, die ze vooral aan India wijt. “De nationale politiek van premier Modi, die de superioriteit van hindoes voorstaat, slaat over naar de diaspora in het Verenigd Koninkrijk.”

