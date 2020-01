Roger Scruton (1944-2020): De belangrijkste conservatieve denker van onze tijd is niet meer

Na een ziekbed is zondag de Engelse filosoof Roger Scruton overleden. Hij gold als de belangrijkste conservatieve denker van onze tijd. En was bovendien de leermeester van Thierry Baudet.

Zijn vader was een overtuigde socialist, een arbeidersjongen uit Manchester, maar de Engelse filosoof Roger Scruton (1944), die zondag overleed aan de gevolgen van kanker, was de meest invloedrijke conservatieve denker van onze tijd. Met zijn afkeer van communisme, zijn verdediging van lokale tradities, zoals de vossenjacht, zijn liefde voor klassieke muziek en zijn afkeer van alles dat modern en vooruitstrevend is, werd hij dé spreekbuis van een groeiend verzet tegen de progressieve idealen van de jaren zestig. Eén ding had Roger Scruton wel met zijn vader gemeen: een grote liefde voor het platteland. Tot zijn dood leefde hij in het Zuid-Engelse dorp Wiltshire.

In Nederland stond Scruton de laatste jaren vooral bekend als inspirator en co-promotor van Thierry Baudet. Niet ten onrechte, want wie de ideeën achter Baudet wil begrijpen, moet Scruton lezen. Baudet leunt sterk op zijn leermeester, vooral waar de Britse filosoof wijst op een klimaat van ‘oikofobie’: angst om in te zien wat het dichtbije, vertrouwde en nabije voor mensen betekent. Roger Scruton, auteur van ruim vijftig elegant geschreven filosofieboeken, plus enkele romans en opera-libretto’s, waarschuwt in zijn werk steeds voor het verlies aan het eigene, lokale, traditionele. Hij is een voorstander van de brexit. En hij ziet massa-immigratie als een onderschat gevaar. Maar verschillen zijn er ook tussen meester en leerling. Anders dan de populist Baudet, hecht Scruton juist aan traditionele democratische instituties. Bovendien is hij een groot voorstander van natuurbehoud, dat volgens hem beter aansluit bij conservatieve dan bij de progressieve tradities.

Het gehate ‘establishment’ vertegenwoordigt alles wat het verdedigen waard lijkt

Hét keerpunt in Scrutons leven – en vooral denken – zijn de studentenprotesten van mei 1968 in Parijs. Terwijl zijn Franse vrienden de politie bekogelen, voelde Scruton zich daartoe helemaal niet geroepen. Het gehate ‘establishment’ vertegenwoordigt juist alles wat hem het verdedigen waard lijkt: de schoonheid van de Franse (en bij uitbreiding Europese) cultuur, tradities en instituties.

Aanvankelijk profileerde Scruton zich vooral in de filosofische esthetica. Die insteek bleef een constante en valt terug te lezen in meerdere boeken over muziek en architectuur en zijn enige tv-programma, ‘Why Beauty Matters’ (2009). Cultuur ziet Scruton als een erfenis die we moeten doorgeven en die van alle kanten wordt bedreigd – onder meer door moderne architecten – een standpunt dat hem op één lijn bracht met dat van prins Charles.

Dit idee van een bedreigde erfenis ligt ook ten grondslag aan Scrutons ‘groene filosofie’. Groen denken betekent: eerbied voor het landschap dat ons is nagelaten. Ook dierenrechten verbindt Scruton met onze verantwoordelijkheid voor het eigen land, de eigen gemeenschap. Grootschalige bio-industrie vernietigt lokale en betekenisvolle verbanden tussen mensen en tussen mens en natuur.

Zelf bewoonde Roger Scruton een 250 jaar oude boerderij in Wiltshire, een dorp ten oosten van Londen, waar hij kippen, koeien en paarden hield. Zijn vrouw Sophie Jeffreys, kunsthistorica en dertig jaar jonger dan hij, ontmoette hij tijdens de vossenjacht – hun beider passie. Ze trouwden in 1996 en kregen twee jaar later hun eerste kind – en een tweede in 2000.

Een opvallend constante en onafhankelijke tegenstem in een overwegend links intellectueel klimaat

Toch was Roger Scruton veel meer dan een estheet die zijn eigen manier van leven graag overeind hield. Als publicist en als begenadigd schrijver was hij vanaf de jaren zeventig een opvallend constante en onafhankelijke tegenstem in een overwegend links intellectueel klimaat. Dat bleef niet bij woorden alleen. Van 1979 tot 1989 ondersteunde hij Tsjechische en Hongaarse dissidenten door hen in contact te brengen met westerse academici. Voor dat werk werd hij zowel in Tsjechië als in Polen onderscheiden.

In 1980 verscheen het boek dat hem bekend zou maken ‘The Meaning of Conservatism’. Zelf noemde hij het vaak herdrukte boek een ‘verdediging van Tory-waarden tegenover hun verraad door de vrijemarkt-denkers’. Want hoewel Scruton als rechtgeaarde conservatief in de jaren tachtig grotendeels achter toenmalig Tory-premier Margaret Thatcher stond, keerde hij zich ook tegen een ongeremd marktdenken dat van lokale kennis, tradities en gemeenschapszin volgens hem niets over liet. Door zijn ongebruikelijke positie, die hij uiteenzette in helder beargumenteerde essays, werd Scruton veel gelezen, ook door politieke tegenstanders – en zeker ook in Nederland. Veel van zijn boeken verschenen in het Nederlands: ‘Kant’, ‘Schoonheid’, ‘Groene filosofie’, ‘Over de mens’ en ‘Waarom cultuur belangrijk is’. In eigen land werd hij in 2016 geridderd om zijn verdiensten op het gebied van filosofie, onderwijs en publieke educatie.

Toch had Scrutons reputatie toen al een flinke knauw gekregen. In 2002 kwam uit dat hij zijn traditioneel gerunde boerderij in Wiltshire financierde met tienduizenden ponden van Japan Tobacco International. Uit mails waarop The Guardian beslag wist te leggen, bleek dat Scruton de tabaksgigant beloofde in diverse Engelse kranten het recht op roken te verdedigen. Het schandaal kostte de conservatieve denker zijn column in de Financial Times, ook The Wall Street Journal schortte de samenwerking op.

Dat neemt niet weg dat Scruton op tal van terreinen een geluid liet horen dat achteraf gezien iets profetisch heeft gehad. Zo wees hij er al vroeg op dat mensen gehecht zijn aan hun eigen grond, tradities, gemeenschap. Dat zegt de meeste mensen meer dan een abstract concept als ‘de aarde’ of ‘de mensheid’. Volgens Scruton kun je mensen dan ook alleen aanzetten tot verantwoordelijke omgang met de natuur als je uitlegt dat het om hun eigen land, dorp of stad gaat. Links verwijt hij in dat opzicht oikofobie.

Verlangen naar ‘transcendentie’

Ondanks die gehechtheid aan het ‘eigene’ blijven mensen volgens Scruton wél verlangen naar ‘transcendentie’, naar iets dat boven henzelf uitgaat. Dat hoeft niet God te zijn, transcendentie kun je ook ervaren als je door een mooi landschap loopt of als je naar Beethoven luistert. Voor moderne kunst en cultuur, zoals popmuziek, heeft Scruton nooit een antenne ontwikkeld. Dat bleef een plek waar critici hem makkelijk konden raken. Want dat cultuur verandert, betekent nog niet dat ze ten onder gaat.

Naarmate de tijdgeest liberaler werd, raakte Scruton vaker in opspraak. In 2007 betoogde hij in The Telegraph dat homoseksuele stellen geen kind zouden mogen adopteren – voor een deel van de uitspraken in dat artikel bood hij later excuses aan. Vorig jaar april werd Scruton ontslagen als adviseur bij het Britse ministerie van huisvesting, omdat hij in het progressieve blad The New Statesman racistische uitspraken gedaan zou hebben, zoals ‘elke Chinees is een soort replica van de volgende en dat is beangstigend’. Later bleek hij vooral bezorgd te zijn geweest over de wijze waarop de Chinese overheid de burger wil robotiseren. De ‘islamofobe’ en ‘antisemitische uitspraken’ uit datzelfde artikel, bleken door ditzelfde blad ook uit hun verband gerukt te zijn.

Afgelopen augustus werd bekend dat Roger Scruton kanker had en zijn onderwijstaken moest neerleggen. Die werden meteen overgenomen door de met hem bevriende Vlaamse filosofe Alicja Gescinska.

