Rituals en de katholieke kerk hebben elkaar veel te bieden

Waarom zou de kerk niet kunnen adverteren in de sportschool? Dat vroeg Tabitha van Krimpen, de Jonge Theoloog des Vaderlands, zich onlangs af in De Volkskrant.

“Adverteer ook eens in de sportschool, kijk naar je website, is die bij de tijd?”

Een goed idee.

Tabitha gaat zelf ook naar de sportschool. “Behalve je lijf is er ook een geest, een ziel, waarvoor je moet zorgen. Ook daar is behoefte aan. En daarin voorziet de kerk. Ik zie de reclame al voor me: ‘Niet alleen je lijf, ook je ziel op adem laten komen. Kom naar de kerk!’”

Met andere woorden: de kerken moeten commerciëler gaan denken.

Een goed voorbeeld voor de kerken lijkt me Rituals. In Europa groeit dit cosmeticabedrijf sneller dan de rooms-katholieke kerk en opent het de ene na de andere vestiging. Ze zitten op de beste plekken in de stad, net als veel kerkgebouwen. Maar in tegenstelling tot de gebedshuizen is Rituals altijd open.

Ikzelf loop graag een Rituals binnen. Je waant je in een kapel voor de heilige Cosmetica. Het is er een beetje donker, het ruikt er lekker en het heeft iets van een stressvrije zone. Je kunt er geen kaarsje opsteken, maar er zijn wel kaarsen te koop. Mijn persoonlijke favoriet is de luxueuze geurkaars uit de Amsterdam Collection. Ik heb er meteen een candle wick trimmer bij gekocht. Met deze kaarslontknipper verleng je volgens Rituals ‘de levensduur van je kaars en breng je meer licht of geur in je huis. Het is een onmisbaar gereedschap voor je kaarsen, want als je regelmatig de lont bijknipt, brandt je kaars gelijkmatig, helder en langer.’

Er valt veel te leren van Rituals.

De namen van de verschillende collecties van Rituals zijn ook zo goed getroffen. Samurai, Jing, Hammam en Sakura. Die namen zeggen vaak iets, verwijzen naar een exotisch land of een oude beschaving, maar tegelijkertijd zeggen ze ook weer helemaal niets. Dé perfecte manier om de moderne mens te verleiden. Zo kun je volgens Rituals de positieve energie van de zomer het hele jaar voelen met de delicate, zoete geur The Ritual of Karma.

Wie wil dat nou niet?

Dat is de hemel op aarde.

Onlangs introduceerde Rituals een nieuwe home & bodycollectie. Leest u even mee? Die collectie is ‘geïnspireerd door Mehr, de zon, boost je humeur, geeft je hernieuwde energie en zorgt ervoor dat je in balans blijft’. Ik heb deze zin nu al een aantal keren hardop gelezen. Nog steeds weet ik niet precies wat hier wordt gezegd. Maar ik wil het wel allemaal graag! Op een bijbehorend filmpje zie je een vrouw door een Bijbels landschap lopen en een vrucht uit een boom plukken. Een sinaasappel wel te verstaan, dus geen verboden vrucht.

Het blijft allemaal zo fijn ongrijpbaar, terwijl je het idee hebt dat je er een beter mens van wordt. Waarom lukt het dan de rooms-katholieke kerk toch zo moeilijk om dat gevoel bij mensen op te roepen? De moederkerk heeft genoeg mysterie in huis en ook heeft zij voldoende ideeën hoe je een beter mens kan worden.

Dat gebrek aan succes heeft natuurlijk met een gebrek aan uitstraling te maken. Verder is de kerk nog te veel in zichzelf gekeerd en beseft ze onvoldoende dat het geloof op een aantrekkelijke manier aan de man moet worden gebracht.

Aan de andere kant zou Rituals ook wel wat van de kerk kunnen leren. Bij het cosmeticabedrijf draait bijna alles om jou. Als jíj een soulful scrub van suiker en zoete sinaasappel over een vochtige huid masseert, word jíj er beter van. Eerst moet je zelf in balans komen – zo lijkt het – en pas dan ben je klaar om de ander te helpen. Het christelijk geloof leert nou juist dat alles begint met dienstbaar zijn aan de ander. Dát maakt van jou een beter mens.

Rituals en de katholieke kerk zouden veel aan elkaar kunnen hebben. Misschien kan de moederkerk een klein hoekje krijgen in de filialen van Rituals. Je kunt er noveengeurkaarsen kopen, heiligenbeelden en literatuur over de Katholieke Sociale Leer. Rituals kan een plek krijgen in de kerk, of zelfs in de zondagse mis. Daarbij moet sponsoring niet worden uitgesloten.

Ik zie het al voor me bij de mededelingen aan het einde van de viering. “Deze mis werd mede mogelijk gemaakt door The Ritual of Jesus. Het Heilig Hart van Jezus boost je humeur, geeft je hernieuwde energie en zorgt ervoor dat je in balans blijft.”

Een win-winsituatie, lijkt me.