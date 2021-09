Ria Kragt: ‘Liefde was niet voor mij weggelegd’

Welk verhaal geeft uw leven zin? Trouw-lezers vertellen hun verhaal. In deze aflevering: Ria Kragt (1944). ‘Ik durfde niet in de spiegel naar mijn ogen te kijken, omdat ik bang was dat de duivel mij dan aankeek.’

Ik probeerde mijn veters te strikken, zoals ik pas had geleerd, maar het lukte niet meer. Mijn moeder om hulp vragen durfde ik niet, ze zou boos worden. Toen het bleef mislukken, werd ik kwaad. Dat doet de duivel, dacht ik. En daarna: maar God is sterker dan de duivel, dus God helpt mij niet. Ik werd nog bozer, ik wilde gaan vloeken. Vloeken mag niet. Diep uit mijn hart zei ik ‘rotgod, rotgod’. Niemand had mij gehoord.

Niet veel later vertelde de juffrouw van de zondagsschool over de zonde tegen de Heilige Geest. ‘Die zonde kan nooit vergeven worden’, hoorde ik haar opeens zeggen. Er ging een mes door mijn ziel. ‘Als jij je verzet tegen de wil van God, terwijl je weet dat Hij goed is, dan pleeg je de zonde tegen de Heilige Geest.’ Oh, dacht ik, dat heb ik gedaan. Ik heb uit het diepst van mijn hart ‘rotgod’ gezegd.

Mijn moeder was altijd boos op mij, ik was een lastig kind, zei ze. Dat woord gebruikte ze alleen voor mij, niet voor de anderen. Er was eens een buurmeisje op bezoek. ‘Wat heb jij mooie handen’, zei mijn moeder tegen haar. ‘Ik denk dat jij snel zult trouwen.’ ‘En ik’, vroeg ik, ‘zal ik ook snel trouwen?’ Ze keek me aan alsof ik stonk. ‘Nou nee, ik denk het niet, jij bent zo’n aparte.’

Ik was diep geraakt door de afwijzing, vloog naar het portaaltje en verborg mijn gezicht in mijn jas. ‘O God,’ huilde ik, ‘laat me niet altijd alleen blijven. Alstublieft niet.’

Ik was de zondebok

Mijn moeder heeft mij een godsdiensttrauma bezorgd. ‘God ziet alles’, zei ze. ‘En als je geen kind van God wordt, wacht aan het einde van je leven de hel.’ Ik durfde ook niet in de spiegel naar mijn ogen te kijken, omdat ik bang was dat de duivel mij dan aankeek. Ik was de zondebok, die van alles de schuld kreeg.

Ik was eenzaam, niet alleen, maar te klein om mijn angsten te verwoorden. Over eeuwig branden in de hel, en waarom, en hoe. Veel te moeilijk voor een kind van zes jaar. Maar die eeuwige angst was mijn werkelijkheid. Als de gesprekken over het einde van de wereld gingen, begon ik helemaal te trillen.

Bij mij thuis was alles ‘moeten en dwang’, er werd nooit gelachen, behalve soms om mij, het buitenbeen-tje. Ik wist wél dat ik het niet fijn vond op aarde en terug wilde naar waar ik vandaan kwam. Mijn leven had geen zin. Hoe durfde ik voor God te bestaan!

Ik was gevoelig voor kunst. Mijn vader had er plezier in dat ik zo goed kon tekenen. ‘Zullen we Ria tekenles geven?’, vroeg hij mijn moeder. Mijn moeder reageerde boos en vroeg vader of hij wel goed bij zijn hoofd was. Het leek mij heerlijk op tekenles te gaan.

In mijn puberteit begon ik te twijfelen aan de zonde tegen de Heilige Geest. Ik hielp bij vrienden van de familie met de voorjaarsschoonmaak. Hele gelovige, rijke mensen met een groot huis in Zeist. Ik wilde zo graag van mijn last van de zonde tegen de Heilige Geest af dat ik ‘tante’ erover vertelde. ‘Ach lieve kind’, zei ze, ‘dat is allang vergeven.’ Er viel een loden last van me af, ik was vrij, en zo blij. God houdt wél van mij. Ik was een kind van God, nou kan ik ook een goed mens worden. Ik liep te zingen door het huis.

Helaas begon ‘oom’ mij niet lang daarna te vleien. Het was naar, ik wilde dat niet en begreep niet dat ‘oom’ het zelf niet verkeerd vond. Ik zei dat in de Bijbel stond dat als iemand één van Zijn kinderen misleidt, het beter ware dat hij met een molensteen om de hals in het diepe werd geworpen. Ik moest niet zo traditioneel denken, zei hij. Hij hield echt van me en wilde dat ik gelukkig werd. Ik was een beschadigd kind, en toonde weinig verweer. Dat iemand de vloer met mij aanveegde, was normaal.

Geen normale liefde gekend

Oom ging mij stalken en misbruiken. Wachtte me op uit mijn werk of stond zo maar ineens naast me. Vies voelde ik me dan.

Ik heb geen normale liefde gekend. Ik ben toen in zee gegaan met een jongen die niet van me hield. Ik was ook niet verliefd. Liefde was niet voor mij weggelegd. Ik trouwde met de jongen, een man die op het oog altijd vriendelijk en opgewekt was maar met wie geen persoonlijk contact te leggen viel. Ik probeerde hem uit te dagen, maar hij wilde nooit vrijen. Toch was ik bang hem kwijt te raken, dan was ik weer alleen. Uiteindelijk kwamen er kinderen, al bestond er tussen ons nauwelijks intimiteit.

Mijn ‘man’ had een goed leven bij mij, maar ik hield het niet vol zonder zijn aandacht en liefde. De opvoeding kon ik ook niet meer aan. Ik moest wel scheiden. Een vreselijke vechtscheiding volgde waarvan de kinderen de rekening betaalden. Na jaren therapie heb ik veel begrepen, maar wat de mooiste jaren van mijn leven hadden kunnen zijn, was een nachtmerrie.

Ik ben opgekrabbeld door geloof in het goede, studie, werk en mijn talent voor kunst. De zin in mijn leven is het leven zelf. Het is goed met mijn ziel, ik wil het goede doen, en weet mij door God geaccepteerd − hoe dat dan ook zit, ik denk hier nu anders over dan in mijn kinderjaren.

Ik ken grote geluksgevoelens, ook in moeilijke omstandigheden. Die geven het leven zin. Het leven is geweldig, het is echt mooi en het is echt ook veel lijden. Ik heb niet veel deel aan dat moois gehad. Maar dat verlangen is zó groot en dat blijft.”

