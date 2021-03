Religieuze organisaties roepen op: Stem voor het klimaat!

“De toestand waarin de aarde verkeert, dwingt ons tot het nemen van verantwoordelijkheid. We slaan alarm, juist omdat we vertrouwen hebben in de toekomst”, schrijven elf vertegenwoordigers van religieuze organisaties in een open brief, die een initiatief is van de interreligieuze werkgroep Klimaat & Geloof.

Tot de ondertekenaars behoort Christien Crouwel, secretaris van de Raad van Kerken, het samenwerkingsverband van achttien kerken, waaronder de katholieke kerk en een groot aantal protestantse kerken. Ook de handtekening van bestuursleden van de Raad van Marokkaanse Moskeeën, de Islamitische Stichting Nederland, de Protestantse Theologische Universiteit en rabbijn Soetendorp staan onder de brief. Samen vertegenwoordigen zij zeker 6 miljoen mensen.

Politieke richting

De elf onthouden zich in de brief nadrukkelijk van een partijpolitiek stemadvies; naar de tijd waarin kerken voorschreven wat hun leden moesten stemmen wil niemand terug en partijpolitiek ligt gevoelig in religieuze organisaties met hun diverse achterban. Zonder partijen te noemen, geven de religieuze leiders wel een politieke richting aan. Hun uitgangspunt is dat er een serieus klimaatprobleem is dat aangepakt moet worden. Daarmee vallen zowel de PVV als Forum voor Democratie af; die zien het probleem niet of bagatelliseren dat.

De ondertekenaars schrijven te vertrouwen op de kiezers, “dat zij stemmen op politieke partijen die niet alleen lippendienst bewijzen aan het klimaat, maar gewetensvolle en pijnlijke keuzes durven maken”. Ze gaan ervan uit dat ze zich in hun persoonlijk leven aansluiten bij de ‘groeiende groep van mensen die bewuste keuzes maken als consument of producent’.

Welke partijen zich beperken tot lippendienst is ook in de verkiezingscampagne onderwerp van politiek debat. Afgezien van PVV en Forum erkennen alle partijen die nu in de Kamer zitten dat de zeespiegel stijgt en dat daartegen moet worden opgetreden. Linkse partijen zetten dat onderwerp hoger op hun politieke agenda dan VVD en CDA.

Groene gelovigen

De elf organisaties roepen op om donderdag mee te doen aan de wereldwijde klimaatactie van Green Faith, een internationale organisatie van groene gelovigen. Ze sporen ook hun achterban aan dit weekeinde actief te zijn bij het nationale klimaatalarm. Zondag wordt door het hele land een bonte verzameling van acties gehouden. Om 15.00 uur moet overal een minuut lang het ‘klimaatalarm’ afgaan, onder andere met kerkklokken. Deze actiedag is een initiatief van organisaties aan de linkerkant van het politieke spectrum, zoals Milieudefensie, Greenpeace, FNV en Extinction Rebellion, onder andere bekend van straatblokkades.

De interreligieuze Werkgroep Klimaat & Geloof maakt er een klimaatweekeinde van. Dat begint met het vrijdaggebed in moskeeën en sluit op zondag aan bij het Klimaatalarm. Er is dan ook een dienst van de Groene Kerken die op een livestream te volgen is.

