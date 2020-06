Reisorganisaties roepen kabinet op: kom met een duidelijk reisadvies over Mekka-pelgrimage

Zij wachten al enkele maanden op uitsluitsel van Saudi-Arabië over de vraag of de jaarlijkse pelgrimage naar Mekka doorgaat, ondanks het coronavirus. Die staat vooralsnog gepland voor 29 juli tot en met 2 augustus. Indonesië besloot vorige week al hun pelgrims tegen te houden.

Sterk emotioneel verlangen

In een open brief aan het kabinet vraagt Saïd El Amraoui van brancheorganisatie en informatieplatform Hadj Info om verduidelijking van het reisadvies. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft Saudi-Arabië nu code oranje gegeven: alleen noodzakelijke reizen. Maar dat is te vaag, zegt El Amraoui. Veel pelgrims die hij spreekt hopen namelijk dat de hadj doorgaat. Zij hebben een ‘sterk emotioneel verlangen’, zegt hij. “Wetende dat duizenden burgers, onder wie heel wat kwetsbare ouderen, op het punt staan een gevaarlijke reis te maken en mogelijk de risico’s onderschatten, lijkt het me wijs als de overheid met toegespitste informatie komt.”

Bij Abdellah Mrabet van de stichting Mekka Medina reizen uit Den Haag, die dit jaar voor veertig pelgrims de hadj regelt, heeft nog niemand zich afgemeld. Hij sluit zich bij El Amraoui’s oproep aan. “Nu moet je als burger zelf bedenken wat een ‘noodzakelijke reis’ is.” Het gaat hem erom van experts te horen wat verantwoord is, zodat hij pelgrims met een gerust hart kan laten gaan. “Ik ga liever op onze regering af dan op de Saudische overheid, omdat wij Nederlandse staatsburgers zijn.”

Bidden dat het doorgaat

Verlangen naar Mekka doet de 34-jarige gemeenteambtenaar Aimad Bennouho uit Den Haag zeker. Hij hoopt volgende maand op hadj te kunnen. “Ik bid dat het doorgaat”, zegt hij. En wat hem betreft, hoeft de Nederlandse overheid niet met een advies te komen. “Ik neem extra voorzorgsmaatregelen natuurlijk, neem een mondkapje mee. Maar ik laat me niet tegenhouden.”

Ook de 32-jarige militair Mounir El Moussaoui uit Den Haag kijkt erg uit naar de pelgrimage, maar hij wil juist wel graag duidelijkheid van de Nederlandse regering. “Ik zou het echt superjammer vinden, maar ik laat me gewoon leiden door de overheid. Dat moet ook als moslim, je moet het advies volgen van het land waar je woont. En als het ‘nee’ is, dan is het gewoon ‘nee’. Ik zou wel gek zijn als ik dan toch zou gaan.”

